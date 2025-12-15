News crypto : le Bitcoin repasse sous la barre des 90 000 dollars. Les cryptomonnaies sont sous pression.

La semaine dernière, malgré les signaux accommodants de la Réserve fédérale américaine, qui a lancé un assouplissement quantitatif (QE) technique et réduit ses taux d'intérêt, s'est avérée décevante tant pour le Nasdaq 100 que pour le Bitcoin. Le plus grand indice boursier technologique américain a chuté de plus de 2 % au cours des cinq dernières séances, tandis que le Bitcoin a reculé de plus de 94 500 dollars après la décision de la Fed à environ 87 000 dollars pendant le week-end. Lundi matin, le prix de la plus grande cryptomonnaie oscille autour de 89 500 dollars. Les volumes de négociation au comptant du Bitcoin sont en baisse. Dans le même temps, l'activité sur les marchés dérivés s'affaiblit, notamment les contrats à terme et, en particulier, les options (positions d'ouverture). Les altcoins restent incapables de se remettre du krach du 10 octobre, tandis que les volumes de trade des projets de moindre envergure indiquent la persistance d'un marché baissier.

Le Bitcoin trade toujours à environ 30 % en dessous de son pic d'octobre, proche de 126 000 dollars, et continue de lutter pour retrouver son élan haussier. Les données on-chain suggèrent un risque baissier élevé. Une forte variation des prix devrait suivre plusieurs semaines de volatilité historiquement faible, reflétant un consolidateur prolongé autour du niveau de 90 000 dollars.

L'indicateur IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), qui mesure l'activité Bitcoin sur la chaîne entre les bourses, est en baisse constante, une tendance qui a également précédé les marchés baissiers de 2018 et 2022. Dans le même temps, les entrées de Bitcoin sur Binance sont à leur plus bas niveau depuis 2018, ce qui suggère une réticence générale des investisseurs à vendre des BTC aux niveaux de prix actuels. Graphiques Bitcoin et Ethereum (H1)

Source: xStation5 Source: xStation5 Source: CryptoQuant Flux des ETF En l'absence d'une amélioration significative du sentiment sur les marchés boursiers et d'un rebond notable de l'activité sur les marchés des cryptomonnaies, les risques baissiers restent élevés malgré des fondamentaux solides pour l'année à venir. Parmi ceux-ci figurent une saison des résultats très attendue aux États-Unis, la perspective de baisses des taux d'intérêt en 2026 et un éventuel changement de cap accommodant de la politique de la Réserve fédérale. Récemment, les fonds ETF n'ont enregistré que des entrées modestes lors des hausses de prix, tandis qu'ils ont connu des sorties importantes lors des baisses du marché. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Malgré les tentatives de relance de l'activité, le sentiment général au sein des fonds ETF incite à la prudence et à une baisse significative de l'intérêt pour les investissements dans le Bitcoin et l'Ethereum. Cela ressemble à un état de « fatigue » du marché et à un épuisement de la demande après des années de très forte croissance. Du côté positif, les fonds ETF axés sur le Bitcoin, l'Ethereum et même Solana (SOL) ont enregistré des entrées nettes positives la semaine dernière. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

