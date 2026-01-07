Les marchés financiers mondiaux évoluent avec prudence en ce début de séance, les investisseurs préférant attendre la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques clés aux États-Unis. Dans ce contexte d’incertitude, les actions, les devises, les matières premières et les actifs numériques affichent des mouvements limités mais révélateurs d’un changement de sentiment à court terme.

🇺🇸 Marchés américains : attentisme avant les indicateurs macro

📊 Indices boursiers en ordre dispersé

Les contrats à terme sur les indices américains évoluent globalement à l’équilibre, traduisant l’hésitation des investisseurs avant la publication des offres d’emploi JOLTS et de l’indice ISM des services. Le Russell 2000 se distingue avec une progression de +0.15%, repassant au-dessus du seuil psychologique des 2,600 points. À l’inverse, le Nasdaq 100 recule de 0.2%, pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques.

Cette prudence reflète les interrogations persistantes sur la trajectoire de l’économie américaine et sur le calendrier d’un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

🛢️ Pétrole : pression baissière après une annonce politique

🌍 Le brut recule pour la deuxième séance consécutive

Les prix du pétrole poursuivent leur repli après une déclaration de Donald Trump sur les réseaux sociaux. L’ancien président a indiqué que les autorités intérimaires du Venezuela transféreraient entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sanctionné vers les États-Unis, pour une vente aux prix du marché. Il a également ordonné au secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, de mettre en œuvre ce plan immédiatement.

Dans ce contexte, le Brent recule de 0.8% tandis que le WTI abandonne 1.2%, les marchés anticipant une offre supplémentaire susceptible de peser sur les cours à court terme.

🌏 Asie-Pacifique : correction après un début d’année record

📉 Repli marqué en Chine et à Hong Kong

Les marchés actions en Asie-Pacifique corrigent après une forte hausse en début d’année, principalement alimentée par l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle et des valeurs technologiques. Les baisses les plus marquées sont observées en Chine continentale (CHN.cash : -1.25%) et à Hong Kong (HK.cash : -1%).

Les replis sont plus modérés au Japon (JP225 : -0.3%) et en Australie (AU200.cash : -0.3%), suggérant une prise de bénéfices généralisée plutôt qu’un changement fondamental de tendance.

🇦🇺 Australie : inflation en baisse mais dollar australien soutenu

💰 Une CPI plus faible que prévu

L’inflation australienne s’est établie à 3.4% en novembre, contre 3.8% en octobre. Le ralentissement concerne à la fois les biens et les services, principalement grâce à une hausse plus modérée des prix de l’énergie et des voyages. Le logement, l’alimentation et les transports restent toutefois les principaux contributeurs à la hausse des prix.

Malgré cette inflation inférieure aux attentes, l’AUDUSD progresse de 0.17%. La devise bénéficie de la persistance d’une inflation sous-jacente élevée, de niveaux toujours supérieurs à la cible de la RBA et du poids limité accordé aux données mensuelles par rapport aux statistiques trimestrielles.

🇯🇵 Japon : services en expansion, pression sur la BoJ

📈 PMI en baisse mais fondamentaux solides

L’activité dans le secteur des services japonais a continué de progresser en décembre, mais à son rythme le plus lent depuis mai. L’indice PMI des services est ressorti à 51.6, contre 53.2 en novembre et en dessous des attentes. La croissance des nouvelles commandes a ralenti, malgré une amélioration de la demande à l’export.

En revanche, l’emploi a progressé à son rythme le plus rapide depuis mi-2023, tandis que les coûts et les prix ont fortement accéléré. Le moral des entreprises reste historiquement élevé, soutenant les perspectives d’investissement et renforçant la pression sur la Banque du Japon. Le yen en profite, avec un USDJPY en baisse de 0.2%.

💱 Devises : dollar en retrait, volatilité contenue

🔄 AUD et JPY en tête du G10

L’indice du dollar repasse sous sa moyenne mobile exponentielle à 30 jours, cédant 0.07%, dans un contexte de faible volatilité sur le marché des changes. Les devises les plus performantes du jour sont le dollar australien et le yen japonais, soutenus par les données macroéconomiques locales.

À l’inverse, le dollar néo-zélandais est à la traîne, avec un NZDUSD en baisse de 0.1% et un NZDJPY en repli de 0.25%. L’EURUSD tente un léger rebond de 0.05% après sa chute de la veille à 1.169.

🪙 Matières premières et cryptomonnaies : nette correction

⚠️ Métaux précieux sous forte pression

Les métaux précieux connaissent une correction profonde après leur récente envolée. Le platine chute de 7.40%, enregistrant la plus forte baisse du segment. L’or recule de 1.05% à 4,446 dollars l’once, tandis que l’argent perd 3.5% à 78.34 dollars.

₿ Cryptos : pessimisme modéré

Du côté des actifs numériques, le sentiment reste négatif mais sans panique. Le Bitcoin recule de 0.7% à 92,750 dollars, tandis que l’Ethereum abandonne 0.85% à 3,252 dollars, reflétant un repli généralisé de l’appétit pour le risque.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés attendent-ils les données JOLTS et ISM ?

Ces indicateurs donnent des signaux clés sur la santé du marché du travail et du secteur des services aux États-Unis, influençant directement les anticipations de politique monétaire.

Quel est l’impact potentiel du pétrole vénézuélien sur les marchés ?

Une augmentation de l’offre mondiale peut exercer une pression baissière sur les prix du pétrole, affectant les valeurs énergétiques et l’inflation.

Pourquoi le dollar australien progresse malgré une inflation en baisse ?

Les investisseurs se concentrent davantage sur l’inflation sous-jacente et sur les données trimestrielles, jugées plus pertinentes par la banque centrale.

La correction des métaux précieux est-elle inquiétante ?

Il s’agit pour l’instant d’un ajustement technique après un rallye rapide, plutôt que d’un retournement fondamental de tendance.

Que signifie la baisse du dollar pour les investisseurs ?

Un dollar plus faible peut soutenir les actifs risqués et les matières premières, mais reflète aussi des doutes sur la croissance ou la politique monétaire américaine.