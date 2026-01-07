Calendrier économique : le marché du travail américain prêt pour un rebond ? (07/01/2026)

Les marchés retiennent leur souffle dans l'attente d'une série de publications macroéconomiques qui façonneront les anticipations pour le rapport sur l'emploi américain (NFP) vendredi. Aux États-Unis, l'attention se concentre à la fois sur l'évolution de l'emploi privé ADP et sur les offres d'emploi JOLTS. Les investisseurs s'attendent à ce que les données indiquent une stabilisation du marché du travail après les récentes baisses de taux de la Fed, même si la demande de nouvelles embauches devrait rester modérée. Le calendrier est également chargé avec les données ISM sur l'activité des services et les nouvelles commandes manufacturières. En Europe, outre les ventes au détail allemandes, les données sur l'emploi en Allemagne, l'indice PMI de la construction au Royaume-Uni et les chiffres préliminaires de l'inflation dans la zone euro pour décembre seront publiés. L'abondance des rapports devrait susciter une volatilité modérée sur les marchés des changes et les indices locaux. Calendrier économique du jour (toutes les heures sont indiquées en GMT) : 08h00, Allemagne – Ventes au détail pour novembre : Ventes au détail allemandes : réel 1,1 % en glissement annuel ; précédent 2,1 % en glissement annuel

Ventes au détail allemandes : réel -0,6 % en variation mensuelle ; prévision 0,2 % en variation mensuelle ; précédent 0,3 % en variation mensuelle 09h55, Allemagne – Données sur l'emploi pour décembre : Variation du chômage allemand : prévision 5 000 ; précédent 1 000

Taux de chômage allemand : prévision 6,3 % ; précédent 6,3 %

Chômage allemand : précédent 2,973 millions

Chômage allemand n.s.a. : précédent 2,885 millions 10h30, Royaume-Uni – Données PMI pour décembre : PMI S&P Global Construction : prévision 42,4 ; précédent 39,4 10h30, Royaume-Uni – Retrait sur la valeur nette immobilière : prévision -8,7 milliards en glissement trimestriel ; précédent -16,1 milliards en glissement trimestriel 11h00, zone euro – Données sur l'inflation pour décembre : IPC : précédent -0,3 % en variation mensuelle

IPC : prévision 2,0 % en glissement annuel ; précédent 2,1 % en glissement annuel

IPCH hors énergie et alimentation : précédent -0,4 % en variation mensuelle

IPCH hors énergie et alimentation : prévision 2,4 % en glissement annuel ; précédent 2,4 % en glissement annuel

IPC de base : prévision 2,4 % en glissement annuel ; précédent 2,4 % en glissement annuel

IPC de base : précédent -0,5 % en variation mensuelle 11h30, Allemagne – Adjudication des obligations à 10 ans : précédent 2,670 % 14h15, États-Unis – Données sur l'emploi pour décembre : Variation de l'emploi non agricole ADP : prévision 49 000 ; précédent -32 000 16h00, Canada – Données PMI pour décembre : PMI Ivey : prévision 49,5 ; précédent 48,4 16h00, États-Unis – Données ISM pour décembre : Prix ISM non manufacturiers : précédent 65,4

PMI ISM non manufacturier : prévision 52,2 ; précédent 52,6

Nouvelles commandes ISM non manufacturières : précédent 52,9

Emploi ISM non manufacturier : précédent 48,9

Activité commerciale non manufacturière de l'ISM : précédente 54,5 16h00, États-Unis – Biens durables pour octobre : Commandes d'usine hors transport : précédente 0,2 % de variation mensuelle

Commandes d'usine : prévision -1,1 % de variation mensuelle ; précédente 0,2 % de variation mensuelle

Biens durables hors transport : précédente 0,2 % de variation mensuelle

Biens durables hors défense : prévision -1,5 % de variation mensuelle ; précédent -1,5 % de variation mensuelle 16h00, Canada – PMI Ivey n.s.a. : précédent 44,5 16h00, États-Unis – Offres d'emploi JOLTS pour novembre : prévision 7,610 millions ; précédent 7,670 millions 16h30, États-Unis – Données EIA : Stocks hebdomadaires de distillats EIA : précédemment 4,977 millions

Taux d'utilisation hebdomadaires des raffineries EIA : précédemment 0,1 % en glissement hebdomadaire

Stocks de pétrole de chauffage : précédemment 0,134 million

Production d'essence : précédemment -0,352 million

Production de carburant distillé : précédemment -0,076 million

Importations de pétrole : précédentes -0,957 million

Production de pétrole des raffineries de l'EIA : précédentes 0,071 million en glissement hebdomadaire

Stocks de pétrole : prévisions -1,200 million ; précédentes -1,934 million

Stocks d'essence : précédentes 5,845 millions

Stocks de pétrole de Cushing : précédentes 0,543 million 22h10, États-Unis – Déclaration de M. Bowman, membre du FOMC 01h30 (le lendemain), Australie – Balance commerciale pour novembre : Importations : précédentes 2,0 % de variation mensuelle

Exportations : précédentes 3,4 % de variation mensuelle

Balance commerciale : prévisions 5,550 milliards ; précédentes 4,385 milliards

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."