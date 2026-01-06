Le calendrier de livraison de la liaison électrique Grèce–Chypre sera ajusté, avec une mise en service repoussée

Le titre Nexans a accusé l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120 mardi matin, après que le groupe français a annoncé un retard dans l’exécution du projet de liaison électrique maritime Great Sea Interconnector (GSI), reliant la Grèce à Chypre. Vers 9h30, l’action reculait d’environ 2%, à 130 euros, traduisant les inquiétudes des investisseurs face à l’évolution de ce chantier stratégique, remporté en 2023 pour un montant estimé à 1,4 milliard d’euros.

Un ajustement de calendrier pour le projet Great Sea Interconnector

Un report de livraison sans échéance précise

Nexans a indiqué travailler « en étroite collaboration avec son client », l’opérateur grec du réseau de transport d’électricité IPTO, afin d’examiner différentes options permettant d’établir un calendrier d’exécution ajusté. Si le groupe n’a pas communiqué de nouvelle date ferme, il a précisé que ces ajustements affecteraient la livraison du projet, initialement prévue pour 2027, avec une mise en service début 2028.

Ce report intervient dans un contexte déjà fragilisé pour le projet GSI, qui fait face depuis plusieurs mois à de multiples incertitudes. La complexité technique du chantier, combinée à des facteurs externes, a conduit Nexans et son client à revoir la trajectoire temporelle du programme.

Un projet exposé à des risques géopolitiques et financiers

Au-delà des aspects industriels, le projet GSI est confronté à des obstacles géopolitiques notables. La presse grecque avait rapporté au printemps dernier que l’opposition de la Turquie, pays voisin de la zone concernée, ainsi que des difficultés de financement, faisaient peser un risque sur la poursuite du chantier. Ces éléments ont alimenté à plusieurs reprises des rumeurs de gel, voire d’annulation du projet, pesant fortement sur le cours de Bourse de Nexans.

Début août, le groupe avait toutefois tenu à rassurer le marché en affirmant que le projet était bien en cours et qu’en cas d’annulation, les câbles déjà produits pourraient être réaffectés à d’autres projets, limitant ainsi l’impact financier.

Des objectifs financiers maintenus malgré le retard

Aucun impact annoncé sur les ambitions 2028

Malgré ce nouveau décalage, Nexans a assuré que le retard du projet GSI n’aurait pas d’impact sur ses objectifs financiers à horizon 2028. Le groupe met en avant la solidité de son carnet de commandes et la mise en œuvre proactive d’actions destinées à compenser tout impact potentiel dès 2026.

Pour 2028, Nexans vise notamment une hausse de 350 millions d’euros de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) par rapport à 2024, pour atteindre 1,15 milliard d’euros, avec une marge de plus ou moins 75 millions d’euros. Ces ambitions reposent en grande partie sur la dynamique de l’activité PWR-Transmission, cœur de métier stratégique du groupe.

Une communication attendue sur les objectifs 2026

Dans ce contexte, le marché attend désormais des éléments plus précis sur la trajectoire intermédiaire du groupe. Nexans a indiqué qu’il communiquera ses objectifs financiers 2026 lors de la publication de ses résultats annuels 2025, prévue le 19 février. Cette échéance pourrait constituer un catalyseur important pour le titre, alors que les investisseurs cherchent à mieux évaluer la capacité du groupe à absorber les aléas liés aux grands projets d’infrastructures.

Indépendamment du projet GSI, Nexans se dit « très confiant » dans les perspectives de croissance à long terme de son activité de transmission d’électricité, portée par des tendances structurelles fortes, notamment l’électrification des usages, le développement des énergies renouvelables et le renforcement des interconnexions électriques en Europe et au-delà.

FAQ

Pourquoi le titre Nexans a-t-il baissé en Bourse ?

Le titre a reculé après l’annonce d’un retard dans la réalisation du projet Great Sea Interconnector, suscitant des inquiétudes à court terme chez les investisseurs.

Quel est le projet Great Sea Interconnector ?

Il s’agit d’une liaison électrique maritime reliant la Grèce et Chypre, remportée par Nexans en 2023 pour un montant d’environ 1,4 milliard d’euros.

Ce retard remet-il en cause les objectifs financiers de Nexans ?

Selon le groupe, ce décalage n’aura pas d’impact sur ses objectifs 2028, grâce à un carnet de commandes solide et à des mesures d’anticipation.

Quels sont les principaux risques pesant sur le projet GSI ?

Le projet est exposé à des risques géopolitiques, notamment liés à l’opposition de la Turquie, ainsi qu’à des contraintes de financement.

Quand Nexans précisera-t-il sa trajectoire financière à moyen terme ?

Les objectifs 2026 seront communiqués lors de la publication des résultats annuels 2025, le 19 février.