Le Nikkei 225 affiche un recul de 2,32% ce mardi matin à la clôture de Tokyo. Les Bourses asiatiques subissent des dégagements significatifs, pénalisées par l'escalade militaire au Moyen-Orient et la hausse des rendements obligataires. Le cours du pétrole Brent franchit la barre des 91 dollars, sur fond de regain de tensions au Moyen-Orient.

Bourses asiatiques : le Nikkei cède du terrain

Repli technologique et rendements obligataires

Les Bourses asiatiques ont clôturé en baisse ce mardi matin, particulièrement au Japon. L'indice Nikkei 225 abandonne 2,32% pour terminer la séance à 67 513 points, et le Topix recule de 1,05% à 4 140 points. Les ordres de vente ciblent principalement le compartiment de la technologie, avec des liquidations massives sur les équipementiers Kioxia et Murata.

Le marché obligataire capte les flux de capitaux sortants des actions. Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans grimpent jusqu'à 2,95%, un niveau non observé depuis septembre 1996. Aux États-Unis, les taux des bons du Trésor à long terme s'établissent sur des plus hauts de 20 ans.

La Corée du Sud subit la même mécanique de rotation sectorielle. Le Kospi perd 1,55% à 6 870 points et met un terme à une série de cinq séances de clôture dans le vert. Les gérants prennent leurs bénéfices sur les grandes capitalisations et délaissent les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Consommation et industrie au ralenti en Chine

Les places de Shanghai et Hong Kong terminent la journée boursière sur des variations mixtes. Le Shanghai Composite gagne 0,19% à 3 990 points et le Hang Seng de Hong Kong prend 0,18% à 25 500 points. À l'inverse, l'indice CSI 300 recule de 0,32% à 4 726 points, les opérateurs se détournant des actions chinoises de croissance.

Les dernières publications statistiques de Pékin confirment le ralentissement de la demande interne. L'investissement en actifs fixes affiche une contraction de 6,7% sur un an pour les sept premiers mois de 2026. Le résultat s'écarte du consensus des économistes qui tablait sur une baisse de 6,2%, et signe une détérioration par rapport au recul de 5,7% mesuré précédemment.

L'appareil productif ajuste ses volumes face à la crise du secteur immobilier. La production d'acier brut régresse de 3,6% sur un an au mois de juillet, pour s'établir à 76,9 millions de tonnes. La Banque populaire de Chine (PBoC) envisage une diminution du taux préférentiel de prêt (LPR) et déploie un plan de relance ciblé sur les comtés régionaux. Le climat macroéconomique décourage l'exposition acheteuse sur les actions chinoises.

Tensions géopolitiques et progression de l'or noir

Le détroit d'Ormuz sous pression

Une explosion a endommagé la salle des machines d'un navire marchand naviguant dans le détroit d'Ormuz, causant la mort d'un membre de l'équipage. Cet incident coïncide avec l'expiration officielle d'un mémorandum de 60 jours entre Washington et Téhéran. Les déclarations de l'administration américaine accroissent le risque d'une confrontation militaire directe dans cette artère vitale.

Les canaux diplomatiques restent toutefois ouverts par l'intermédiaire de mandataires. Des pourparlers informels tentent d'instaurer un partage du contrôle maritime dans la zone pour encadrer le passage des navires. Une proposition impliquant une vérification des flux entrants par l'Iran et des flux sortants par Oman, avec un appui de la marine américaine, a circulé ces dernières heures.

Les autorités iraniennes ont formellement rejeté l’organisation du trafic maritime. De leur côté, les États-Unis n'envisagent pas de frappe de représailles immédiate à ce stade. La situation fige une partie des routes commerciales et pèse directement sur la visibilité des marchés financiers.

Le Brent franchit les 91 dollars

Le cours du pétrole réagit instantanément à ce blocage logistique au Moyen-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord s'échange au-dessus de 91 dollars ce mardi matin. Le WTI américain se maintient, pour sa part, au-delà du seuil des 85 dollars.

La prime de risque s'ajoute à une configuration de l'offre tendue sur le marché physique. Les investisseurs intègrent la probabilité d'une perturbation durable des expéditions d'hydrocarbures. Le secteur énergétique coté en bourse capte les liquidités et offre un contrepoids aux valeurs du numérique.

Le renchérissement du baril alimente les attentes d'inflation à l'échelle mondiale. La poussée des prix complique l'équation de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les investisseurs anticipent le maintien de taux directeurs élevés pour contrer les effets de ce potentiel choc sur les prix à la consommation.

❓ FAQ sur la clôture des indices asiatiques

Pourquoi les bourses asiatiques ont-elles chuté ce mardi ? Les Bourses asiatiques subissent la double pression des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la remontée des taux obligataires. Les capitaux se détournent des secteurs de croissance, notamment la technologie, pour se positionner sur les emprunts d'État. Le Nikkei 225 japonais et le Kospi sud-coréen concentrent les plus forts pourcentages de baisse de la région.

Qu'est-ce qui explique la hausse actuelle du cours du pétrole ? Le cours du pétrole réagit directement à l'attaque d'un navire marchand dans le détroit d'Ormuz et à l'expiration d'une trêve non officielle entre les États-Unis et l'Iran. Le baril de Brent dépasse les 91 dollars car les intervenants de marché intègrent le risque d'une fermeture partielle des voies d'approvisionnement maritime dans cette zone stratégique.

Comment la macroéconomie pèse-t-elle sur les actions chinoises ? Les investisseurs se montrent prudents sur les actions chinoises en raison du ralentissement continu de l'économie locale. Les données publiées pour le mois de juillet 2026 font état d'une contraction de 6,7% des investissements en actifs fixes et d'un recul de la production d'acier, forçant les autorités de Pékin à préparer de nouvelles baisses de taux directeurs.