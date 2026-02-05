Le platine et le palladium subissent également de fortes corrections après des records récents.

La Chine joue un rôle clé , via les futures, la demande saisonnière et des positions spéculatives.

Les marchés restent en déséquilibre , avec une volatilité jugée persistante à court terme.

Le mouvement est alimenté par des prises de bénéfices, un dollar plus fort et une détente géopolitique .

L’or recule d’environ 2% et l’argent plonge de plus de 14% , après deux séances de rebond.

Les métaux précieux enregistrent une nouvelle séance de fortes turbulences, illustrant un marché toujours incapable de trouver un point d’équilibre. Ce jeudi, l’or et surtout l’argent replongent violemment, après deux journées de rebond alimentées par les tensions géopolitiques. À 15h30, le mouvement baissier domine clairement, dans un contexte de prises de bénéfices massives, de raffermissement du dollar et d’un apaisement relatif des risques internationaux. 📉 Or et argent : retour brutal de la pression vendeuse L’or replie nettement malgré un contexte encore incertain Le cours spot de l’or recule d’environ 2% à 4 864,36 $ l’once, après avoir cédé plus de 3% plus tôt dans la séance. Les contrats à terme américains sur l’or, livraison avril, affichent également un repli à 4 855,80 $. Ce mouvement intervient après une période de volatilité extrême, au cours de laquelle l’or avait inscrit des records historiques, avant de subir la plus forte correction en plusieurs décennies vendredi dernier. Le métal jaune avait ensuite prolongé sa baisse lundi jusqu’à 4 403,24 $, son plus bas niveau depuis un mois, avant de rebondir sous l’effet de nouvelles tensions géopolitiques. L’argent s’effondre de plus de 14% La correction est encore plus spectaculaire sur l’argent, dont le prix chute de 14,7% à 75,12 $ l’once, après avoir perdu près de 17% en séance à son point bas. Cette volatilité extrême confirme le caractère hautement spéculatif du marché de l’argent, traditionnellement plus instable que l’or. Selon plusieurs analystes, l’échec de l’argent à franchir une résistance clé autour de 90,50 $ a déclenché une vague de ventes automatiques, notamment sur les marchés à terme. 🌪️ Volatilité persistante et marché sans équilibre Un marché encore désorienté Le mouvement semble toujours être un contrecoup de la volatilité observée depuis la semaine précédente. Selon lui, le marché n’a pas encore trouvé de niveau d’équilibre durable, ce qui explique l’alternance rapide entre rebonds techniques et ventes agressives. Cette instabilité suggère que la volatilité restera élevée à court terme, en particulier tant que les investisseurs continueront d’arbitrer entre valeur refuge, dollar et actifs risqués. Du refuge à l’actif de trading Les métaux précieux ont récemment alterné entre leur rôle traditionnel de valeur refuge et celui d’actif de trading à court terme. La montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran en début de semaine avait ravivé l’appétit pour l’or et l’argent, mais l’accalmie relative observée depuis a rapidement inversé le flux. 🌏 Le rôle déterminant de la Chine Ventes sur les marchés à terme De fortes ventes ont émergé sur les marchés à terme chinois et sur le CME, accentuant la pression baissière. Ces ventes sont intervenues après l’incapacité de l’argent à franchir ses résistances techniques. Demande saisonnière et positions spéculatives Le sentiment a également été affecté par une demande chinoise plus faible à l’approche du Nouvel An lunaire, période traditionnellement marquée par une baisse de l’activité sur certains segments. À cela s’ajoutent des informations faisant état d’une importante position vendeuse détenue par un investisseur chinois, contribuant à détériorer davantage le climat. 💵 Dollar fort et apaisement géopolitique Un dollar à un plus haut de deux semaines Le dollar américain a atteint un sommet de deux semaines, renforçant mécaniquement la pression sur les métaux précieux libellés en dollars. Ce mouvement s’inscrit dans un repli plus large des marchés mondiaux, où les actions et les matières premières industrielles, du pétrole au cuivre, évoluent également à la baisse. Moins de tensions, moins de refuge L’apaisement relatif des tensions géopolitiques a réduit la demande immédiate pour les actifs refuges. Après avoir profité des inquiétudes liées aux relations entre Washington et Téhéran, l’or et l’argent subissent désormais un désengagement rapide des positions défensives. ⚙️ Platine et palladium également sous pression Corrections après des records La faiblesse ne se limite pas à l’or et à l’argent. Le platine chute de 6,5% à 2 082,76 $ l’once, après avoir touché un record historique à 2 918,80 $ le 26 janvier. Le palladium recule également de 3,5% à 1 711,69 $. Ces mouvements confirment une normalisation brutale après une phase d’exubérance, alimentée par des tensions d’offre et des flux spéculatifs. 🔍 Quelle lecture pour les investisseurs ? Correction technique ou changement de tendance ? À ce stade, la chute actuelle ressemble davantage à une correction violente et désordonnée qu’à un retournement structurel définitif. Toutefois, la perte de repères techniques et la dépendance accrue aux flux spéculatifs rendent le marché particulièrement vulnérable. Facteurs à surveiller Les investisseurs devront suivre attentivement : l’évolution du dollar américain ,

la demande chinoise après le Nouvel An lunaire,

le retour ou non des tensions géopolitiques ,

et les niveaux techniques clés sur l’or et l’argent. ❓ FAQ Pourquoi l’or et l’argent chutent-ils aussi fortement ?

À cause de prises de bénéfices, d’un dollar plus fort et d’un apaisement géopolitique. L’argent est-il toujours plus volatil que l’or ?

Oui, historiquement l’argent amplifie les mouvements haussiers comme baissiers. La Chine influence-t-elle réellement ces marchés ?

Oui, via la demande physique, les marchés à terme et les positions spéculatives. La tendance haussière de long terme est-elle remise en cause ?

Pas nécessairement, mais la volatilité à court terme reste très élevée. Faut-il s’attendre à de nouveaux mouvements extrêmes ?

Oui, tant que le marché n’aura pas trouvé un équilibre clair.

