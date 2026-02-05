Un changement de tendance crédible ne serait envisagé qu’au-dessus de 90 000 $ .

Points clés Bitcoin prolonge sa chute vers 66 500 $ , une zone technique majeure correspondant aux sommets de 2021.

Le RSI journalier autour de 18 signale une situation de survente extrême , extrêmement rare.

Un rebond technique est possible , notamment via un pattern correctif 1:1.

Toutefois, un nouvel impulsion baissière pourrait encore pousser le BTC vers 50 000 $ .

Un changement de tendance crédible ne serait envisagé qu’au-dessus de 90 000 $.

Le marché crypto traverse une phase de stress aigu. Le Bitcoin accentue son mouvement baissier et glisse désormais vers la zone des 66 500 $, un niveau qui pourrait constituer un support technique et psychologique important, car il correspond aux plus hauts du cycle haussier de 2021. La violence du mouvement se reflète dans les indicateurs techniques, avec un RSI journalier tombé autour de 18, un niveau historiquement associé à des phases de capitulation. 📉 Analyse technique : survente historique RSI à 18 : un signal exceptionnel Un RSI journalier proche de 18 est un événement très rare pour Bitcoin. Sur les horizons larges, des niveaux comparables n’ont été observés que : lors du krach COVID de mars 2020 ,

en novembre 2023, au cœur d’une phase de liquidation marquée. Ces précédents montrent que de tels niveaux de survente sont souvent associés à des zones de forte asymétrie, où le potentiel de rebond technique augmente… sans toutefois exclure des excès supplémentaires à la baisse. Source: xStation5 Zone des 66 000–70 000 $ : support clé La zone 66 000–70 000 $ concentre plusieurs éléments techniques : anciens sommets majeurs de 2021 ,

zone psychologique ronde,

possible point d’ancrage pour une consolidation corrective. Si le prix parvient à se stabiliser dans cette zone, un rebond technique pourrait s’enclencher. 🔁 Scénario haussier : rebond correctif possible Pattern correctif 1:1 Un scénario de rebond technique pourrait être alimenté par un pattern correctif de type 1:1, fréquent après des mouvements impulsifs violents. Dans ce cas, une phase de consolidation entre 66 000 et 70 000 $ pourrait servir de base à un retour progressif vers la zone des 75 000 $ au cours des prochaines semaines. Ce scénario resterait toutefois correctif, et non le début d’un nouveau cycle haussier. Conditions pour un rebond crédible Pour que ce rebond prenne de l’ampleur, il faudrait observer : une stabilisation du RSI ,

un apaisement de la volatilité,

une amélioration du sentiment global sur les actifs risqués. ⚠️ Scénario baissier : une jambe supplémentaire reste possible Vers 50 000 $ en cas d’extension Malgré la survente extrême, un nouveau mouvement baissier d’ampleur comparable à celui déjà observé ne peut être exclu. Dans ce scénario, le Bitcoin pourrait glisser vers la zone des 50 000 $, où se concentrent des supports on-chain majeurs, notamment le Delta Price. Historiquement, ces niveaux ont souvent agi comme supports macro de fin de marché baissier, mais leur test n’est jamais indolore. 🔑 Le niveau clé pour inverser la tendance 90 000 $ : seuil de validation haussière À moyen terme, aucun retournement structurel ne pourra être envisagé sans un retour au-dessus de 90 000 $, niveau correspondant à la EMA50 (ligne orange).

Un franchissement et une stabilisation au-dessus de cette zone seraient nécessaires pour : invalider la structure baissière actuelle,

restaurer la confiance des acheteurs,

relancer une dynamique haussière plus durable. En l’absence de ce signal, les mouvements haussiers resteront des rebonds techniques dans une tendance fragile. Source: xStation5 🧠 Lecture de cycle : capitulation en cours ? Sur un horizon plus large, la combinaison : d’une chute rapide ,

d’un RSI historiquement bas ,

et d’un retour vers des niveaux de cycle précédents, suggère que le marché pourrait entrer dans une phase de capitulation ou de construction de point bas. Toutefois, l’histoire du Bitcoin montre que ces phases peuvent être longues, volatiles et psychologiquement éprouvantes. ❓ FAQ Le RSI à 18 garantit-il un rebond ?

Non. Il signale une survente extrême, mais le marché peut rester irrationnel plus longtemps. La zone des 66 500 $ est-elle solide ?

C’est un support important, mais pas inviolable. Un retour à 75 000 $ est-il réaliste ?

Oui, en tant que rebond technique, si une consolidation s’installe. Le scénario des 50 000 $ est-il crédible ?

Oui, en cas d’extension baissière et de dégradation du sentiment global. Quand parler de retournement haussier ?

Seulement au-dessus de 90 000 $, avec confirmation technique.

