Les investisseurs doutent de plus en plus du rythme et de l’ampleur du prochain cycle de baisse des taux .

Le Nasdaq 100 a cassé une tendance haussière clé , ouvrant la voie à une correction plus profonde.

Les données macro US se dégradent , renforçant l’incertitude sur la trajectoire des taux.

La tech reste le principal moteur de la baisse , après plusieurs déceptions sur les résultats et les guidances.

Les indices américains chutent de plus de 6% depuis le début de la semaine .

La séance de jeudi confirme que Wall Street est entrée dans une phase de correction bien installée. Après plusieurs tentatives de stabilisation avortées, la pression vendeuse s’intensifie, portée par un double facteur : des résultats d’entreprises technologiques en demi-teinte et des données macroéconomiques qui compliquent le scénario d’un assouplissement monétaire rapide. 📉 États-Unis : les indices prolongent la baisse À l’ouverture de la séance américaine, les contrats à terme signalent une poursuite de la correction : S&P 500 futures : -1,5%

Nasdaq 100 futures : -1,2%

Russell 2000 futures : -0,7%

Dow Jones futures : -0,4% La hiérarchie est claire : les valeurs de croissance et les small caps restent les plus vulnérables, tandis que les indices plus value résistent relativement mieux. Depuis lundi, les principaux indices ont déjà perdu plus de 6%, un mouvement significatif qui dépasse le simple ajustement technique. 📊 Macro US : l’emploi envoie des signaux contradictoires Hausse brutale des licenciements Le rapport Challenger sur les suppressions de postes montre une nette détérioration du climat de l’emploi. Les licenciements annoncés en janvier sont passés de 35 000 à 108 000, un signal inquiétant sur les intentions des entreprises, notamment dans les secteurs cycliques et technologiques. Jobless claims au-dessus des attentes Les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 231 000, bien au-dessus du consensus (213 000). Ce chiffre suggère une dégradation plus rapide que prévu du marché du travail. Les allocations chômage continues augmentent également, mais restent légèrement inférieures aux attentes (1,844 million vs 1,850 million attendu), ce qui tempère partiellement le message négatif. JOLTS : refroidissement plus marqué Le rapport JOLTS confirme un net ralentissement : 6,5 millions d’offres d’emploi , contre 7,2 millions attendues ,

en baisse par rapport aux 6,9 millions du mois précédent. Ce chiffre alimente un débat clé : le marché du travail se refroidit, mais peut-être de manière trop rapide pour rassurer sur la croissance, tout en restant encore trop solide pour justifier des baisses de taux agressives. 📐 Analyse technique – Nasdaq 100 (US100) Cassure technique majeure Sur le graphique journalier, le Nasdaq 100 a cassé de manière nette la ligne de tendance haussière en place depuis novembre 2025. Cette rupture marque un changement important de dynamique. Les vendeurs ont ensuite enfoncé : le support de retracement Fibonacci 38,2% ,

ainsi que la moyenne mobile EMA 100 périodes. Source: xStation5 Niveaux clés à surveiller Résistance immédiate : zone du 50% Fibonacci

Support clé à reconquérir : retour rapide au-dessus du 38,2% Fibonacci

Scénario baissier : en cas d’échec, un glissement vers le 61,8% Fibonacci devient probable Pour l’instant, la structure de marché reste clairement défavorable aux acheteurs. 🏢 Actualité entreprises : dispersion extrême Technologie : guidances sous pression Alphabet (GOOGL) : -4%

Le titre chute après l’annonce de dépenses d’investissement massives , pouvant atteindre 185 Md$ en 2026 . Le marché s’interroge sur le retour sur investissement et la discipline financière.

Qualcomm : -10%

La société délivre une guidance de ventes très décevante . Le management évoque une phase de destruction de la demande liée à la hausse des prix de la mémoire, pesant sur l’ensemble du marché des appareils électroniques.

ARM Holdings : +2%

Après une réaction initiale négative liée à une faible guidance sur les smartphones , le titre parvient à se redresser, soutenu par l’intérêt de long terme pour ses architectures.

Broadcom : +4%

Le titre bénéficie paradoxalement de l’annonce de nouveaux plans de capex records chez les géants technologiques, renforçant son rôle clé dans l’infrastructure. Hors tech Hershey : en hausse

Résultats supérieurs aux attentes, soutenus par des hausses de prix, de nouveaux produits et une consommation résiliente .

Carrier Global : -6%

Le spécialiste du HVAC publie des ventes décevantes, confirmant le ralentissement dans certains segments industriels. 🔍 Lecture de marché : un problème de timing monétaire Taux : trop tôt pour baisser, trop tard pour rassurer Le cœur du problème réside dans la politique monétaire. Les données montrent un ralentissement économique réel, mais pas encore suffisamment marqué ou désinflationniste pour forcer la Fed à agir rapidement. Résultat : les marchés doutent du rythme du prochain cycle de baisses de taux ,

les valorisations élevées de la tech deviennent difficiles à défendre,

chaque déception sur les résultats est sévèrement sanctionnée. Risque de poursuite de la correction Tant que : la macro n’apporte pas de signal clair d’assouplissement,

et que les grandes valeurs technologiques ne rassurent pas sur leurs perspectives, la probabilité reste élevée que la correction se poursuive, avec une volatilité accrue. ❓ FAQ Pourquoi la tech sous-performe-t-elle autant ?

À cause de valorisations élevées, de capex en forte hausse et de guidances qui ne justifient plus l’optimisme passé. Les données emploi sont-elles vraiment mauvaises ?

Elles montrent un refroidissement clair, mais encore désordonné, ce qui crée de l’incertitude pour la Fed. La cassure technique du Nasdaq est-elle importante ?

Oui, elle marque un changement de structure à court/moyen terme. Un rebond est-il possible ?

Oui, mais il nécessiterait un retour rapide au-dessus des niveaux techniques clés et/ou un catalyseur macro fort. Quel est le principal risque à court terme ?

Une spirale négative où mauvaises nouvelles macro et déceptions micro s’auto-alimentent.

