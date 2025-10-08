Nouveau record historique sur Palladium📈🚨

Points clés L'assouplissement monétaire mondial et les niveaux d'endettement records stimulent la croissance du marché des métaux précieux, qui connaît une dynamique sans précédent depuis des décennies.

La demande croissante de palladium et de platine provient principalement des marchés indien et chinois, où les investisseurs et les consommateurs de bijoux recherchent des alternatives aux actifs traditionnels.

Ce sentiment touche l'ensemble du segment des métaux précieux, et les mouvements actuels constituent une tentative d'équilibrer l'écart historiquement important entre l'or et les autres métaux, le marché relativement peu profond du palladium exacerbant les fluctuations de prix.

Le marché des métaux précieux connaît actuellement une croissance dynamique, dont l'ampleur n'avait pas été observée depuis des décennies. Cette évolution s'explique par l'assouplissement monétaire de plus en plus répandu dans l'économie mondiale, qui s'accompagne d'un niveau record de dette publique et privée. En conséquence, les investisseurs, inquiets quant à la valeur à long terme des monnaies fiduciaires, se tournent à nouveau vers les actifs tangibles, les métaux précieux devenant les bénéficiaires naturels de cette tendance. Pour le palladium et le platine, un facteur supplémentaire qui soutient la croissance est la demande croissante du secteur de la joaillerie et des investisseurs particuliers, en particulier sur les marchés asiatiques. En Inde et en Chine, où l'intérêt pour les métaux d'investissement s'explique par des raisons culturelles et économiques, nous observons une nette reprise des achats. Les investisseurs locaux, qui ont un accès limité à d'autres formes de protection du capital, se tournent de plus en plus vers des métaux qui restaient jusqu'à présent dans l'ombre de l'or. Il convient de noter que la croissance observée n'est pas un phénomène spécifique à un seul métal. Ce sentiment englobe l'ensemble du marché des métaux précieux, et les mouvements actuels peuvent être interprétés comme une tentative d'équilibrer l'écart historiquement important entre l'or et le reste de la gamme, notamment l'argent, le platine et le palladium. De plus, le marché du palladium se caractérise par une liquidité relativement faible par rapport aux autres métaux, ce qui augmente sa sensibilité aux fluctuations à court terme et amplifie la réaction des prix à la croissance de la demande, tant fondamentale que spéculative. En conséquence, même des flux de capitaux modérés peuvent entraîner des mouvements de prix importants, ce que nous observons actuellement sur le marché.

PALLADIUM (D1) Source: Xstation5 Le graphique du palladium des derniers mois confirme clairement la tendance haussière. Le prix a franchi trois fois les moyennes EMA clés : d'abord l'EMA200, puis l'EMA100 et enfin l'EMA50, ce qui a chaque fois entraîné une accélération de la dynamique de croissance et un renforcement de la demande. La confirmation ultime de la vigueur du marché a été le franchissement de la zone de résistance qui s'est terminée au niveau du dernier pic, à 1 326 dollars l'once. Cela a ouvert la voie à une nouvelle appréciation. Actuellement, le maintien des cotations au-dessus de 1 326 dollars sera crucial pour soutenir la tendance et confirmer la domination du côté acheteur.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."