Novartis déçoit avec ses résultats, entraînant son action vers un niveau de soutien clé 💥

Novartis (NOVN.CH) a publié ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont déçu les investisseurs et les analystes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,11 milliards de dollars, soit une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente, et s'est révélé inférieur aux prévisions consensuelles des analystes, qui tablaient sur 13,40 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation de base a reculé de 12 % pour s'établir à 4,9 milliards de dollars, alors que le marché s'attendait à environ 5,1 milliards de dollars.

La principale raison de ces mauvais résultats est la perte de l'exclusivité des brevets pour trois médicaments phares : le médicament cardiaque Entresto, dont les ventes ont chuté de 42 % à 1,31 milliard de dollars ; le médicament contre les troubles sanguins Promacta, qui a enregistré une baisse de 66 % ; et le médicament contre la leucémie Tasigna, qui a enregistré une baisse de 59 %.

L'écart de chiffre d'affaires total résultant de l'expansion des génériques est estimé à environ 4 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2026. Malgré un début d'année difficile, la direction de l'entreprise maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une croissance à un chiffre (faible) du chiffre d'affaires net et sur une baisse à un chiffre (faible) du résultat d'exploitation courant. Le directeur financier, Mukul Mehta, a souligné que les résultats du premier trimestre étaient conformes aux attentes internes de la société et que la croissance devrait reprendre au second semestre. La société mise sur une accélération des ventes de nouveaux médicaments prioritaires tels que Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix et Leqvio, qui compenseront en partie l'érosion due aux génériques. Par ailleurs, Novartis a laissé entrevoir la possibilité de revoir à la hausse ses prévisions de croissance à moyen et long terme dès que les données de plusieurs essais cliniques clés seront disponibles au second semestre 2026. La société avait précédemment actualisé son objectif pour la période 2025-2030, tablant sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 % à 6 % à taux de change constants. La politique tarifaire de l'administration Trump, et plus particulièrement le mécanisme de la « nation la plus favorisée », qui lie les prix des médicaments aux États-Unis à ceux pratiqués dans d'autres pays riches, reste un facteur de risque supplémentaire important. Le PDG Vasant Narasimhan a averti que le secteur ressentira pleinement l'impact de cette politique au cours des 18 prochains mois, et que son effet se limite actuellement principalement au segment Medicaid, qui représente 5 à 10 % des ventes. L'action Novartis a réagi aux résultats du premier trimestre par une baisse de près de 4 % et s'échange désormais pratiquement sans variation depuis le début de l'année, reflétant l'approche prudente du marché à l'égard de la société pendant cette période de transformation de son portefeuille de produits. Le graphique D1 de l'action Novartis montre un net ralentissement de la tendance haussière qui s'étendait sur plusieurs mois et qui avait propulsé le cours d'environ 88 CHF jusqu'à un sommet supérieur à 132 CHF atteint début 2026. La séance d'aujourd'hui a été rythmée par une forte cassure à la baisse sous la zone de consolidation précédente, faisant chuter le cours à 111,18 CHF, ce qui correspond à une rupture de plusieurs lignes de support issues de la figure de canal VWAP visible sur le graphique. Le signal technique le plus important provient de l'oscillateur RSI(14), qui est tombé à 28,63, entrant profondément dans la zone de survente en dessous de 30, un niveau qui, historiquement sur ce graphique, a précédé à deux reprises un rebond haussier potentiel (rectangles violets en février et avril 2025). Le niveau de support clé reste la zone de demande horizontale autour de 97 CHF, définie par le profil de volume et la ligne de tendance noire, où une activité significative s'était concentrée avant la cassure mi-2025. Le support technique le plus proche se situe autour de 108 CHF, tandis que tout rebond potentiel se heurtera à une résistance au niveau de 116 CHF, où convergent les bandes supérieures du canal et la zone de consolidation récente. Source: xStation

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