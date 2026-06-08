Le secteur des puces électroniques se reprend avec la hausse d'Intel et le partenariat de Nvidia en Corée du Sud.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent de près de 1,5% à 29 300 points dans un contexte d'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les indices américains s'inscrivent en nette hausse ce lundi, effaçant une partie des lourdes pertes enregistrées la semaine dernière. Le rebond technique s'organise principalement autour des valeurs technologiques et du secteur des semi-conducteurs après le repli de 4% du Nasdaq vendredi dernier. Les investisseurs profitent de la baisse des cours du pétrole brut pour revenir sur les actions américaines.

Facteurs de soutien pour les indices américains

Détente géopolitique et reflux du pétrole

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 soutiennent la tendance positive des indices américains avec une progression de près de 1,5% pour atteindre 29 300 points en amont de la séance à Wall Street. Le S&P 500 et le Dow Jones suivent cette tendance haussière dans des proportions moindres, les gains se concentrant sur la technologie. Ce mouvement haussier coïncide avec un apaisement notable des craintes des opérateurs au Moyen-Orient.

Donald Trump a affirmé qu'un accord avec l'Iran était sur le point d'aboutir. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a renoncé à ses projets de frappes de représailles contre Téhéran. Ces déclarations rassurent les salles de marchés après les récents échanges de tirs constatés dans la région.

Le cours du baril de Brent reflète cette baisse des primes de risque politiques en passant de 94 dollars à 93 dollars. Ce reflux de l'or noir allège la pression sur les coûts énergétiques mondiaux et améliore le sentiment général. Le calendrier macroéconomique de la journée demeure par ailleurs presque vide d'indicateurs majeurs, les données allemandes indiquant simplement un repli des commandes industrielles.

Alliances stratégiques dans les infrastructures d'IA

Les grands indices américains s'appuient sur la résilience des géants de la tech qui multiplient les initiatives pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en composants informatiques. Google et Nvidia envisagent d'utiliser Intel comme fabricant de puces de secours pour leurs besoins de production. Cette information permet au titre Intel de s'adjuger environ 8% en début de journée après une période de faiblesse.

De son côté, Amazon a conclu un accord pluriannuel avec la société Corning concernant la production de fibre optique aux États-Unis. L'action Amazon a grimpé de près de 7% à l'ouverture avant de restituer une partie de ses gains pour se stabiliser en hausse de 1%. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du développement massif des centres de données requis pour l'intelligence artificielle.

Le groupe Corning bénéficie directement de cette commande évaluée à plusieurs milliards de dollars. Ses solutions de connectivité à haute vitesse relient les serveurs et les processeurs de calcul intensif au sein des infrastructures de réseaux. Cette annonce engendre également la création d'environ 1 000 emplois dans les usines du groupe situées en Caroline du Nord.

Source: xStation

Source: xStation5

Mouvements majeurs sur les actions technologiques

Remaniements de l'indice S&P 500 et rebond crypto

L'action Strategy voit ses cours rebondir de 4% après avoir subi l'une des pires semaines de son histoire boursière. Le titre avait abandonné plus de 24% la semaine précédente, signant sa pire performance depuis l'effondrement du marché des cryptomonnaies fin 2022. La pression vendeuse résultait de la correction du Bitcoin et de la décision de l'entreprise de céder une fraction de ses jetons pour la première fois depuis deux ans.

La direction maintient toutefois sa stratégie d'accumulation d'actifs numériques à long terme. L'entreprise dirigée par Michael Saylor vient d'acquérir 1 550 jetons supplémentaires pour un montant de 101 millions de dollars. Cette décision confirme la volonté du groupe d'exploiter les replis du marché pour accroître son exposition aux devises numériques disponibles sur les plateformes de cryptomonnaies.

Par ailleurs, les changements de composition du S&P 500, l'un des principaux indices américains, profitent à plusieurs capitalisations technologiques. Marvell Technology progresse de près de 8% suite à l'annonce de son intégration prochaine au sein de l'indice de référence. Cette inclusion mécanique déclenche des flux d'achats automatiques de la part des fonds indiciels et des ETF qui répliquent ce panier d'actions.

Partenariats technologiques et innovations biomédicales

Le groupe Flex progresse de 5% à la suite de son introduction validée au sein du S&P 500. Ce fournisseur mondial de solutions de fabrication pour l'industrie technologique voit sa visibilité s'accroitre auprès des investisseurs institutionnels. Sa capitalisation boursière et sa situation financière valident ce changement de statut sur les marchés réglementés.

Dans le domaine des composants avancés, Nvidia annonce un partenariat avec le sud-coréen SK Hynix. Les deux entités vont collaborer sur les technologies de puces mémoire à large bande passante, un composant critique pour les accélérateurs d'intelligence artificielle. Le titre Nvidia progresse en séance, tirant l'ensemble du secteur des semi-conducteurs vers le haut.

Enfin, la société de biotechnologie Nurix Therapeutics s'envole de 24% à la suite d'un accord de commercialisation avec le groupe pharmaceutique Roche. Le projet porte sur le développement du bexobrutideg, un traitement ciblant le cancer et les maladies auto-immunes. Cette alliance apporte une forte crédibilité scientifique à la plateforme de recherche du laboratoire américain.

Source: xStation5

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les indices américains progressent-ils aujourd'hui ? La hausse des indices américains s'explique par l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le repli simultané du prix du baril de Brent. Les investisseurs se tournent de nouveau vers les actions après une semaine de forte correction sur le Nasdaq.

Quels sont les moteurs de la hausse du secteur des semi-conducteurs ? Le secteur des semi-conducteurs est soutenu par des annonces de partenariats stratégiques, notamment entre Nvidia et SK Hynix pour les puces de mémoire à large bande passante. L'intérêt de Google pour les usines d'Intel contribue également à la reprise des cours de ces valeurs technologiques.

Pourquoi l'action Strategy rebondit-elle après sa chute historique ? L'action Strategy progresse à la suite de l'annonce d'un nouvel achat de 1 550 Bitcoins pour 101 millions de dollars. Malgré les remous récents sur le marché des cryptomonnaies, l'entreprise réaffirme sa politique d'accumulation d'actifs numériques lors des corrections de marché.