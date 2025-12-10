Nvidia enregistre une légère hausse grâce aux commandes potentielles de ByteDance et Alibaba.

ByteDance et Alibaba ont rapidement pris contact avec Nvidia pour s'informer sur les puces H200 après que le président Trump ait indiqué que les exportations vers la Chine seraient autorisées. C'est le premier signe concret que les principales plateformes chinoises souhaitent réintégrer l'écosystème de Nvidia. Les deux entreprises préparent d'importantes commandes, sous réserve de l'accord de Pékin, mais elles expriment déjà leurs inquiétudes quant à la disponibilité des stocks. Les puces H200 restent extrêmement limitées, Nvidia donnant la priorité à Blackwell et à la future gamme Rubin.

Le H200 est près de six fois plus puissant que le H20 précédemment autorisé, ce qui redéfinit instantanément le paysage concurrentiel sur le marché chinois de la formation en IA. Les puces nationales restent à la traîne en matière de charge de travail de formation, ce qui confère à Nvidia un rôle stratégique essentiel.

Pékin n'a pas encore répondu officiellement au feu vert donné aux exportations. Les récentes restrictions imposées aux achats de puces Nvidia par les centres de données soutenus par le gouvernement et les grandes entreprises technologiques ajoutent une couche supplémentaire d'incertitude.

Les régulateurs chinois ont demandé à des entreprises telles qu'Alibaba, ByteDance et Tencent d'évaluer leur demande potentielle en H200. Une décision de Pékin est attendue prochainement.

Malgré la surveillance politique, des institutions chinoises, allant des meilleures universités aux organisations liées à la défense, auraient tenté de se procurer des unités H200 par le biais de canaux parallèles, ce qui témoigne d'une forte demande en matière de calcul haute performance.

Le marché s'attend à ce que les géants technologiques chinois achètent discrètement des unités H200. Les principaux modèles d'IA en Chine dépendent toujours du matériel Nvidia, et la pression concurrentielle exercée sur Huawei et Cambricon dans le domaine de la formation reste importante.

La chaîne d'approvisionnement de Nvidia reste limitée. La production du H200 est encore très restreinte, ce qui pourrait freiner la hausse des revenus à court terme, même si la Chine redevient un marché viable.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a adopté une position neutre, affirmant que le pays accordait de l'importance à la coopération avec les États-Unis et refusant de faire d'autres commentaires. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."