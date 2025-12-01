Points clés Partenariat stratégique pluriannuel visant à intégrer l’IA, le GPU computing et les jumeaux numériques dans les solutions d’ingénierie de Synopsys.

NVIDIA investit 2 milliards de dollars dans Synopsys pour soutenir l’adoption des solutions d’ingénierie accélérées par GPU.

Synopsys est l’un des leaders mondiaux de la conception électronique et des logiciels d’ingénierie, fournissant aux industries technologiques des solutions essentielles pour la conception de puces, la simulation, la vérification et l’analyse de systèmes complexes. L’entreprise opère dans des secteurs variés tels que les semi-conducteurs, l’automobile, l’aérospatial, la robotique ou encore l’industriel. Un partenariat pour transformer l’ingénierie par l’IA et l’accélération GPU NVIDIA et Synopsys annoncent un partenariat stratégique élargi visant à intégrer les capacités d’accélération GPU, d’IA agentique et de jumeaux numériques afin de repenser les workflows d’ingénierie. L’objectif est de permettre aux équipes R&D de concevoir et simuler des produits intelligents avec une précision et une vitesse inaccessibles via l’informatique CPU traditionnelle.

L’accord inclut notamment : l’accélération des applications Synopsys via CUDA-X, le développement d’IA agentique appliquée à l’EDA, la création de jumeaux numériques via Omniverse et Cosmos, la mise à disposition de solutions cloud-ready, ainsi que des initiatives commerciales conjointes.

En parallèle, NVIDIA a investi 2 milliards de dollars dans des actions Synopsys, au prix de 414,79 $ par action. Réactions boursières (SNPS en D1) L’action Synopsys progresse de 3,62%, après un pic à 44$ en début d'après-midi. L'action avait corrigé après les plus hauts de juillet, notamment lors de la publication de ses résultats du T2. L'entreprise avait publié largement en dessous des attentes du marché sur les bénéfices, entraînant une vente massive des titres. Source: xstation5

