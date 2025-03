Nvidia et xAI rejoignent BlackRock, Microsoft, MGX et Global Infrastructure Partners (GIP) dans le partenariat pour l'infrastructure AI (AIP)

La course à l'infrastructure AI s'accélère, avec un potentiel de croissance économique de trillions de dollars.

BlackRock, Microsoft, MGX et Global Infrastructure Partners (GIP) accueillent NVIDIA et xAI dans le partenariat pour l'infrastructure AI (AIP), renforçant les investissements dans les centres de données AI.

L'AIP vise 30 milliards de dollars de capital, mobilisant potentiellement 100 milliards de dollars d'investissements totaux, soulignant un fort intérêt des investisseurs pour l'infrastructure prête pour l'AI.

Le partenariat pour l'infrastructure AI (AIP) s'est élargi avec l'entrée de NVIDIA et xAI, qui se joignent à BlackRock, Microsoft, MGX et Global Infrastructure Partners (GIP) pour accélérer les investissements dans les centres de données AI de prochaine génération et l'infrastructure de soutien. Cette démarche stratégique renforce la position de l'AIP en tant que plateforme de premier plan pour la croissance économique alimentée par l'AI, NVIDIA jouant également le rôle de conseiller technique, mettant à profit son expertise en informatique accélérée et en usines d'AI. De plus, GE Vernova et NextEra Energy se sont associés à l'AIP pour développer des solutions énergétiques critiques pour les centres de données AI, assurant des sources d'énergie évolutives et durables. Avec un objectif d'investissement initial de 30 milliards de dollars, le partenariat vise à débloquer jusqu'à 100 milliards de dollars de financement, en incluant le financement par emprunt, ce qui reflète la demande croissante pour des infrastructures AI haute performance et une résilience énergétique. Les investissements se concentreront principalement sur les États-Unis, les pays de l'OCDE et les nations partenaires des États-Unis, stimulant encore l'innovation en AI et l'expansion économique.

Pour les investisseurs, ce développement souligne l'afflux croissant de capital dans l'infrastructure et les solutions énergétiques alimentées par l'AI, faisant des entreprises comme NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) et des sociétés spécialisées dans l'informatique en cloud pour l'AI des opportunités attractives. La collaboration avec NextEra Energy (NEE) et GE Vernova signale également la demande énergétique croissante pour les applications AI, au bénéfice des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, le nucléaire et les solutions de stockage d'énergie. Pendant ce temps, BlackRock (BLK) et GIP sont à la tête des investissements institutionnels dans l'infrastructure AI en tant que classe d'actifs à long terme, mettant en lumière son potentiel comme nouvelle frontière pour le capital privé et les fonds souverains. À mesure que la technologie AI se développe, l'infrastructure qui la soutient—les centres de données, les réseaux électriques et les écosystèmes de semi-conducteurs—deviendra un moteur économique critique, faisant de ce secteur un domaine essentiel à surveiller pour les investisseurs cherchant à s'exposer à la révolution de l'AI.

Nvidia

Bien sûr, le principal bénéficiaire de toutes les initiatives d'investissement en AI sera Nvidia, qui fournit des puces ultramodernes pour l'entraînement des modèles d'AI. Cette semaine, la conférence annuelle de Nvidia se déroule, au cours de laquelle nous avons déjà appris beaucoup d'informations intéressantes.

Le PDG Jensen Huang a dévoilé d'importants progrès dans le calcul AI, mettant en évidence la production à grande échelle des puces Blackwell et présentant le système de prochaine génération Rubin, qui devrait être lancé en 2026. Huang a souligné que la demande pour l'infrastructure AI de Nvidia reste « incroyable » malgré les préoccupations du marché, alors que l'AI passe de l'entraînement des modèles à l'inférence en temps réel, augmentant les besoins en calcul de 100 fois. Il a présenté de nouvelles puces Blackwell Ultra avec une mémoire améliorée, une station de travail DGX puissante destinée aux professionnels de l'AI, et Dynamo, un outil logiciel gratuit pour accélérer le raisonnement de l'AI.

Nvidia a également conclu un accord avec General Motors pour des voitures autonomes, renforçant ainsi sa présence dans les systèmes autonomes.

Source: xStation 5