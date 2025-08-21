Graphique du jour : EURUSD (21/08/2025)

L'EURUSD a progressé de 0,3 % après la publication des données PMI, rebondissant depuis son support clé autour de 1,163. La paire reste donc dans la phase de consolidation qui persiste depuis début août, faisant preuve de résilience face aux signaux mitigés de la Fed et à l'évolution rapide des anticipations du marché concernant la politique monétaire américaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les données PMI ont aidé l'EURUSD à défendre le niveau de 1,165, légèrement en dessous du point médian de la consolidation actuelle. Après le rebond, la paire trade dans une fourchette de prix étroite entre les moyennes mobiles exponentielles à 30 et 100 périodes sur le graphique H4. Le RSI est neutre autour du niveau 50. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EURUSD aujourd'hui ? Les rapports PMI des principales économies de la zone euro ont indiqué une accélération inattendue de l'activité du secteur privé, en particulier dans le secteur manufacturier. Le ralentissement de l'industrie française s'est atténué (49,9) après des mois de résultats bien inférieurs à 50, tandis que l'industrie manufacturière allemande a enregistré sa plus forte croissance de la production depuis plus de trois ans.

La reprise européenne justifie la pause actuelle de la BCE dans ses baisses de taux, annoncée après sa dernière décision. Selon la présidente Christine Lagarde, la fourchette actuelle de 2 à 2,15 % est adéquate compte tenu de l'inflation conforme à l'objectif et des signes visibles d'une amélioration de la dynamique économique. Cela tempère les attentes du marché selon lesquelles la BCE pourrait être contrainte de réduire ses taux en dessous de 2 % en raison du risque de stagnation lié aux droits de douane de Donald Trump.

Toutefois, le discours que prononcera demain le président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole pourrait mettre fin à cette consolidation. Une position hawkish sur les données récentes de l'inflation et/ou une minimisation des révisions record des chiffres de l'emploi non agricole pourraient faire repasser l'EURUSD sous 1,163. À l'inverse, même l'absence de changement majeur dans le discours de la Fed pourrait encourager les acheteurs à se positionner en vue de nouvelles baisses des taux américains.

