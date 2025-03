Nvidia : la conférence GTC va-t-elle changer le sentiment envers l'entreprise ?

Nvidia Corporation, géant de l'industrie des semi-conducteurs, entre dans une période cruciale de son histoire. À la veille de sa conférence annuelle GTC, qui débute le 18 mars 2025, l'entreprise fait face à une série de défis, mais aussi à d'énormes opportunités. Les investisseurs et les analystes attendent avec impatience des informations qui dissiperont les doutes sur la nouvelle puce Blackwell AI et confirmeront que Nvidia conservera sa position dominante sur le marché. Résultats financiers : une performance solide malgré les turbulences du marché Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les résultats financiers de Nvidia pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 (clos en janvier 2025) ont été très solides. Le chiffre d'affaires a atteint le chiffre record de 39,3 milliards de dollars, en hausse de 78 % par rapport à l'année précédente. Le segment des centres de données, crucial pour Nvidia, a généré un chiffre d'affaires de 35,6 milliards de dollars, en hausse de 93 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice 2025 s'est élevé à 74,3 milliards de dollars, et le bénéfice par action a atteint 0,89 dollar, dépassant les attentes des analystes. Malgré ces excellents résultats, l'action Nvidia a connu une correction importante. L'action de la société a perdu plus de 20 % par rapport à son plus haut historique, et il y a quelques jours, cette baisse dépassait les 30 %. Dans une large mesure, ces baisses sont dues à l'incertitude quant à l'avenir du marché des puces, en raison du développement de modèles d'IA qui nécessitent moins de puissance de calcul. Blackwell et l'intelligence artificielle générative Le segment des centres de données reste le principal moteur de croissance de Nvidia. C'est là que la puce Blackwell, qui devrait arriver sur le marché au cours de l'année civile 2025, pourrait révolutionner le marché. La demande de processeurs graphiques de Nvidia est stimulée par la croissance rapide du marché de l'intelligence artificielle (IA) générative. Selon les prévisions de Bloomberg Intelligence, ce marché a un énorme potentiel de croissance, atteignant une valeur de près d'un demi-billion de dollars d'ici la fin de la décennie.

Source: Bloomberg Intelligence Nvidia, en tant que leader du marché des GPU, est bien positionné pour saisir cette opportunité. La société prévoit un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars au premier trimestre 2026, ce qui constituerait un nouveau record. Cependant, il est clair que si la part de marché est maintenue, la demande pour les produits de Nvidia devrait augmenter de manière significative dans les prochaines années, selon les prévisions de BI concernant les services d'IA. Une valorisation attractive malgré des risques à court terme Le cours actuel de l'action Nvidia (119 $) porte le ratio cours/bénéfice à terme à environ 27, ce qui signifie que la société ne semble plus aussi chère qu'elle l'était récemment. De plus, compte tenu des commandes des plus grands géants de la technologie, la société dispose d'une source de revenus garantie pour de nombreuses années à venir. Malgré certains risques, tels que la baisse des marges ou les restrictions à l'exportation, les perspectives à long terme de Nvidia restent très prometteuses. GTC 2025 : que nous réserve l'avenir ? La conférence GTC 2025, et en particulier le discours d'ouverture du PDG de Nvidia, Jensen Huang, sera un événement clé pour les investisseurs. Les analystes attendent de la société qu'elle fournisse des détails sur la puce Blackwell et dissipe les inquiétudes concernant la chaîne d'approvisionnement. Malgré l'amélioration du sentiment de marché, le titre Nvidia est en baisse en ce début de semaine. Source : xStation5

