NZDUSD : forte baisse après la position accommodante de la RBNZ 🎙️📄

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a laissé son taux directeur inchangé à 2,25 %, publiant un communiqué équilibré et prudent. La politique monétaire de la banque reste accommodante et le ton n'était pas agressif, mais légèrement plus ferme qu'en novembre, reflétant l'amélioration des perspectives de croissance et une plus grande confiance dans le retour de l'inflation vers son objectif. Orientation de la politique monétaire : accommodante mais conditionnelle Le Comité a souligné que les conditions monétaires resteront favorables « pendant un certain temps ». Les décideurs politiques ont convenu qu'un retrait prématuré des mesures de relance pourrait compromettre la reprise et risquer de faire retomber l'inflation en dessous du point médian de la fourchette cible de 1 à 3 %. Points clés de la déclaration : Taux directeur maintenu à 2,25 % (décision unanime).

L'inflation a récemment dépassé la fourchette cible de 1 à 3 %, mais un retour rapide dans cette fourchette est attendu.

L'inflation devrait se stabiliser près de 2 % (le point médian de la cible) au cours des 12 prochains mois.

L'économie affiche toujours une capacité inutilisée importante (écart de production négatif).

La croissance des salaires reste modérée ; l'inflation sous-jacente est maîtrisée.

La normalisation de la politique monétaire sera progressive et dépendra du renforcement de la reprise. La trajectoire actualisée du taux officiel de financement a été légèrement révisée à la hausse par rapport à novembre, suggérant la possibilité d'une hausse des taux plus précoce que prévu. Cependant, cette information n'a pas soutenu le NZD, qui a fortement chuté pendant la séance. Perspectives d'inflation : retour vers l'objectif L'inflation annuelle de l'IPC a atteint environ 3,1 % à la fin de 2025, dépassant la limite supérieure de la fourchette cible. Cette hausse est principalement due aux prix des denrées alimentaires, aux coûts de l'électricité et à la volatilité des composantes des biens échangeables. La Banque reste convaincue que l'inflation reviendra vers 2 %. Les risques pesant sur l'inflation sont jugés équilibrés. Croissance et marché du travail : reprise en cours mais inégale La RBNZ a qualifié la reprise de précoce mais stable. La croissance est soutenue par les prix élevés des matières premières et les baisses de taux précédentes, mais la dynamique reste inégale selon les secteurs. Le PIB rebondit après une contraction mi-2025, et le chômage reste élevé (environ 5,4 %) mais se stabilise. Conférence de presse – principales remarques de la gouverneure Anna Breman La gouverneure Anna Breman a maintenu un ton prudent et s'est distanciée des interprétations suggérant un début imminent d'un cycle de hausse des taux. Mme Breman occupe le poste de gouverneure de la RBNZ depuis décembre dernier. Messages clés : La trajectoire de l'OCR est conditionnelle, il ne s'agit pas d'un engagement.

Une hausse des taux d'ici la fin de l'année est possible, mais n'est pas prévue.

La Banque n'a pas l'intention de relever ses taux tant qu'elle ne constatera pas une croissance nettement plus forte et une pression inflationniste.

Tout resserrement serait progressif.

Une hausse au quatrième trimestre n'est pas entièrement intégrée dans les projections.

Le marché immobilier ne devrait pas connaître de forte hausse des prix. La communication visait clairement à empêcher le marché d'anticiper un cycle de resserrement agressif. Réaction du marché Malgré une trajectoire des taux légèrement plus élevée, le marché a interprété le message comme étant plutôt accommodant que restrictif. Le dollar néo-zélandais s'est nettement affaibli après la décision. Le NZD a été la devise majeure la plus faible de la journée, chutant d'environ 0,6 à 0,9 % par rapport au panier de devises.

Le NZDUSD a reculé d'environ 0,92 % au cours de la séance. La réaction du marché suggère que les investisseurs s'attendaient à un signal de resserrement plus fort et ont plutôt reçu un message mettant l'accent sur la patience et la dépendance aux données.

