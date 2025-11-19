Microsoft, Nvidia et Anthropic ont conclu un accord stratégique qui pourrait profondément influencer le marché de l’intelligence artificielle et des services cloud. Anthropic s’est engagée à acheter pour 30 milliards de dollars de capacité de calcul auprès de Microsoft Azure afin de développer ses modèles Claude. Dans un premier temps, l’entreprise utilisera jusqu’à un gigawatt de puissance de calcul, reposant sur les dernières architectures Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia. Malgré cet engagement massif envers Azure, Anthropic reste cliente d’Amazon Web Services, ce qui lui offre une plus grande flexibilité et réduit les risques opérationnels. Amazon avait auparavant investi environ 8 milliards de dollars dans Anthropic. Dans le cadre de l’accord, Nvidia investira jusqu’à 10 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que Microsoft apportera jusqu’à 5 milliards de dollars. Le partenariat comprend également une collaboration technologique visant à concevoir et optimiser conjointement l’architecture d’IA. Cela garantit que le développement de Claude est soutenu à la fois financièrement et technologiquement, tout en renforçant la position de Nvidia et de Microsoft dans le secteur en pleine expansion de l’IA générative. L’ampleur de l’initiative est immense. Les dépenses en infrastructures d’IA devraient dépasser 400 milliards de dollars en 2025, et certaines prévisions estiment que les dépenses mondiales pourraient atteindre 3 à 4 trillions de dollars d’ici 2030. Microsoft Azure enregistre actuellement une croissance annuelle de 39 %, surpassant celle d’AWS, qui s’établit à 17,5 %. Cela souligne le rôle croissant de Microsoft comme acteur clé du cloud et des infrastructures d’IA. Pour Microsoft et Nvidia, l’accord garantit un accès à des technologies de pointe et une demande stable pour leurs services et matériels. Pour Anthropic, il assure un accès à des infrastructures essentielles et à un financement lui permettant de développer intensivement Claude, tout en maintenant son partenariat avec AWS, ce qui renforce sa sécurité opérationnelle. L’entreprise n’anticipe toutefois pas de rentabilité avant 2028, ce qui représente un risque financier important. Les marchés surveillent également cette initiative afin de détecter d’éventuels signes de surexpansion dans le secteur de l’IA. Certains experts soulignent que l’augmentation des investissements dans les infrastructures pourrait peser sur les performances financières si la croissance des revenus liés à l’IA ne suit pas le rythme des dépenses. La tendance des investissements croisés entre entreprises peut soutenir le développement à court terme, mais soulève des questions quant à la stabilité des fondations financières du secteur. En résumé, le partenariat entre Microsoft, Nvidia et Anthropic est en train de transformer le paysage de l’IA générative. Les marchés pourraient y voir un renforcement des positions de Microsoft et Nvidia dans le cloud et les infrastructures, tout en offrant à Anthropic une opportunité d’avance technologique plus rapide, malgré les défis financiers et opérationnels persistants.



