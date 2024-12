ON Semiconductor gagne 2,10 % après le renforcement de sa coopération avec Denso 🔔

ON Semiconductor (ON.US) progresse de 2,10 % aujourd'hui pour atteindre 68,13 $ par action suite à des informations concernant le renforcement de sa coopération avec Denso Corp dans le développement de la technologie de conduite autonome et des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS). Coopération existante Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les deux entreprises collaborent depuis plus de 10 ans. Dans le cadre de cette coopération, ON Semiconductor fournit des capteurs automobiles de pointe basés sur des technologies de semi-conducteurs avancées, améliorant l'intelligence globale du véhicule, la communication et la sécurité. Denso est le deuxième plus grand fournisseur mondial de systèmes automobiles, ce qui en fait un acteur majeur sur le marché. Renforcement du partenariat Dans le cadre de cette collaboration renforcée, Denso a annoncé son intention d'acquérir des actions d'ON Semiconductor par le biais de transactions sur le marché libre. Le nombre d'actions visé n'a pas encore été officiellement divulgué par les deux entreprises. Suite à cette annonce, l'action d'ON Semiconductor a initialement gagné plus de 5 % au début de la séance de négociation. Toutefois, les gains ont été légèrement réduits et l'action est actuellement en hausse de 2,10 %.

L'analyse financière de l'entreprise indique des fondamentaux solides. L'action semble relativement sous-évaluée par rapport à d'autres entreprises du secteur des semi-conducteurs. Les analystes restent optimistes concernant ON Semiconductor pour les trimestres à venir. Bank of America a désigné l'entreprise comme le meilleur choix pour 2025, citant une forte demande de semi-conducteurs provenant des secteurs automobile et industriel au second semestre de l'année, ainsi que des investissements croissants dans l'intelligence artificielle et les capacités des centres de données. Analyse graphique (intervalle D1) ON Semiconductor gagne plus de 2 % aujourd'hui et rebondit à partir d'une zone de support clé. En observant le graphique à intervalle journalier, on peut constater une tendance de consolidation avec une accumulation d'actions au-dessus des 66 $ par action. Si une cassure se produit dans ce canal, un mouvement significatif peut être attendu, quelle que soit la direction.

Source: xStation 5

