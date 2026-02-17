Les flux ETF et la demande des banques centrales restent solides.

Points clés L’or recule de 2,5% à 4 850$ l’once .

Dollar plus fort et espoir d’accord USA–Iran pèsent sur les prix.

ANZ relève son objectif T2 à 5 800$ (contre 5 400$ auparavant).

Deux baisses de taux Fed attendues (mars et juin).

Les flux ETF et la demande des banques centrales restent solides.

L’or subit aujourd’hui une correction marquée, en baisse de 2,5% autour de 4 850$ l’once. Le mouvement s’explique principalement par le renforcement du dollar américain et par l’optimisme croissant autour d’un possible accord entre les États-Unis et l’Iran après un second cycle de discussions à Genève. Cependant, malgré ce recul, ANZ adopte un ton résolument haussier, relevant son objectif pour le deuxième trimestre à 5 800$ l’once. 📉 Correction technique ou retournement durable ? La récente baisse depuis les sommets proches de 5 600$ a ravivé les craintes d’un retracement plus profond. Néanmoins, ANZ estime que le mouvement actuel ne constitue pas un point d’inflexion comparable aux grands pics historiques de 1980 ou 2011. Selon la banque, le rally n’est pas encore “suffisamment mature” pour anticiper un retournement durable. Le contexte macroéconomique diffère sensiblement des cycles précédents. 🏦 Taux réels et Fed : le facteur clé Le principal soutien structurel à l’or reste l’anticipation d’un assouplissement monétaire. ANZ prévoit : Deux baisses de taux de 25 points de base (mars et juin).

Une possible troisième baisse d’ici décembre si l’inflation continue de ralentir. La baisse des taux réels favorise généralement les flux vers l’or, actif non rémunéré mais perçu comme réserve de valeur. 🌍 Géopolitique et dette : un socle de soutien Même si les tensions semblent momentanément s’apaiser entre Washington et Téhéran, les risques géopolitiques persistent. ANZ souligne plusieurs facteurs de soutien : Incertitude économique mondiale

Risque de résurgence des guerres commerciales

Niveaux d’endettement public élevés (pas seulement aux États-Unis) La banque estime que la montée des dettes souveraines érode progressivement le rôle des obligations comme “actif refuge”, renforçant l’attrait de l’or comme diversificateur de portefeuille. 📊 Flux ETF et asymétrie favorable ANZ anticipe des flux continus vers les ETF adossés à l’or, avec des avoirs globaux pouvant dépasser 4 800 tonnes en 2025. Les points clés : Les ETF or représentent moins de 3% des actifs combinés actions + obligations .

Une rotation marginale des portefeuilles pourrait donc avoir un effet disproportionné sur les prix.

La demande pourrait s’accélérer en Chine et en Inde, aujourd’hui autour de 10% des avoirs mondiaux en ETF. Cette asymétrie des flux constitue un argument structurellement haussier. 🪙 Et l’argent ? ANZ reste constructif sur l’argent, mais sans anticiper une surperformance face à l’or. À des niveaux de prix élevés, l’argent demeure plus sensible : À la volatilité

À la demande industrielle

Aux cycles économiques Il pourrait donc évoluer positivement, mais avec un profil de risque plus élevé. Source: xStation5 📈 Conclusion La baisse actuelle de l’or semble davantage liée à un ajustement tactique (dollar fort, détente géopolitique) qu’à un changement fondamental de tendance. Avec : Des baisses de taux attendues

Une prime de risque géopolitique persistante

Une demande ETF et banques centrales robuste

Une remise en question du rôle refuge des obligations ANZ estime que le potentiel haussier reste intact, avec un objectif ambitieux de 5 800$ au T2. ❓ FAQ Pourquoi l’or baisse-t-il aujourd’hui ?

En raison du renforcement du dollar et des espoirs d’un accord USA–Iran. ANZ prévoit-elle la fin du rally ?

Non, la banque estime que la tendance haussière reste structurellement intacte. Quel est le rôle des taux réels ?

Des taux réels en baisse soutiennent généralement les prix de l’or. Les ETF influencent-ils fortement les prix ?

Oui, même de petites rotations d’actifs peuvent avoir un impact significatif. L’argent peut-il surperformer l’or ?

ANZ est positive sur l’argent, mais ne prévoit pas de surperformance nette cette année.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."