Points clés Or +1,6% , argent +4% lors de la séance.

Hausse malgré un dollar américain plus fort .

Données US solides (immobilier, biens durables) sans impact négatif.

Argent proche d’un niveau clé à 82$.

Or en route vers un test des 5 000$.

Les métaux précieux enregistrent une séance particulièrement dynamique. L’or progresse de 1,6% tandis que l’argent s’envole de plus de 4%, un mouvement notable dans un contexte pourtant défavorable en théorie : dollar américain en hausse et publications macroéconomiques solides aux États-Unis. Habituellement, un dollar fort et des données économiques robustes pèsent sur les métaux précieux. Le fait que ces facteurs n’aient pas freiné le rebond suggère un changement potentiel dans le positionnement des investisseurs. 🪙 Argent : zone technique décisive L’argent évolue actuellement entre ses moyennes mobiles exponentielles 50 et 200 séances (EMA50 et EMA200). Source: xStation5 Le niveau clé à surveiller se situe autour de 82$ l’once : 🔼 Cassure au-dessus de 82$ → signal haussier confirmé, retour d’un sentiment positif durable.

🔽 Rejet sous cette zone → maintien d’une phase de consolidation. Une rupture claire pourrait déclencher une accélération alimentée par des flux techniques et des couvertures de positions vendeuses. 🥇 Or : cap sur les 5 000$ L’or semble se diriger vers un test de la zone psychologique des 5 000$ l’once. Source: xStation5 Un franchissement décisif de ce seuil renforcerait la probabilité : D’un retournement complet du sentiment

D’un regain massif d’achats

D’une nouvelle impulsion haussière Le métal reste proche de l’EMA50 (ligne orange), qui agit comme support dynamique depuis août. Au cours des dernières semaines, l’or a déjà rebondi à deux reprises après être brièvement passé sous cette moyenne, confirmant son importance technique. 📊 Pourquoi les métaux montent-ils malgré le dollar ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette résilience : Anticipations persistantes de baisse des taux réels

Flux vers les actifs tangibles en période d’incertitude

Positionnement technique favorable

Couverture contre les risques géopolitiques Le fait que l’or et l’argent progressent malgré un dollar fort suggère que la demande sous-jacente reste robuste. 🎯 Conclusion La séance actuelle pourrait marquer un tournant technique pour les métaux précieux. L’ argent doit franchir 82$ pour confirmer une reprise structurelle.

L’or teste une zone clé à 5 000$, dont la cassure pourrait relancer une phase d’expansion haussière. La réaction du marché dans ces zones déterminera si le rebond actuel constitue une simple reprise technique ou le début d’un nouveau cycle d’achat. ❓ FAQ Pourquoi l’or monte-t-il malgré un dollar fort ?

Cela suggère une demande structurelle robuste, probablement liée aux anticipations de taux et aux risques macro. Quel est le niveau clé pour l’argent ?

La zone des 82$ par once. Pourquoi 5 000$ est-il important pour l’or ?

C’est un seuil psychologique et technique majeur. Que signifie le maintien au-dessus de l’EMA50 ?

Cela indique que la dynamique haussière reste intacte à court/moyen terme. Le rebond peut-il se poursuivre ?

Oui, en cas de cassure confirmée des résistances clés mentionnées.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."