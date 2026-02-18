-
L’or progresse malgré des données US meilleures que prévu.
Prime de risque géopolitique liée aux tensions USA–Iran.
Marchés attentifs aux minutes de la Fed (publication 18h GMT).
Record historique atteint le 29 janvier à 5 594$.
Deux baisses de taux anticipées cette année.
L’or enregistre aujourd’hui une nette progression, défiant la logique habituelle du marché. En temps normal, des données américaines solides — commandes industrielles, production et indicateurs immobiliers supérieurs aux attentes — soutiendraient le dollar et pèseraient sur le métal jaune. Pourtant, la dynamique actuelle montre que d’autres facteurs dominent.
🌍 Prime géopolitique : facteur clé
La hausse semble principalement alimentée par une prime de risque géopolitique.
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent élevées, même si Téhéran évoque des “principes directeurs” communs pour les négociations nucléaires.
Le premier cycle de discussions sur la paix entre Ukraine et Russie à Genève s’est conclu sans avancée notable. Le président Zelenskiy a qualifié les échanges de “difficiles”.
Dans ce contexte, les investisseurs renforcent leurs positions sur les actifs refuges.
🏦 Minutes de la Fed : prudence avant publication
Les marchés attendent la publication des minutes de la réunion de la Fed des 16–17 janvier, prévue à 18h GMT.
Même si :
Les risques sur le marché du travail semblent s’atténuer
La désinflation ralentit
Les minutes pourraient apporter peu d’éléments nouveaux, le narratif de marché ayant évolué depuis la dernière réunion.
Le prochain catalyseur majeur sera la publication du PCE vendredi, indicateur d’inflation préféré de la Fed.
📊 Contexte monétaire favorable à l’or
L’or, actif non rémunéré, bénéficie généralement d’un environnement de taux en baisse.
Les marchés anticipent deux baisses de taux cette année.
La première est attendue en juin, selon le CME FedWatch.
La perspective de rendements réels plus faibles continue de soutenir les flux vers le métal précieux.
📈 Consolidation avant nouvelle impulsion ?
Il convient toutefois de noter que, durant la majeure partie de février, l’or a évolué dans une fourchette étroite, sans tendance claire.
Le métal avait atteint un record historique de 5 594,82$ le 29 janvier.
La configuration actuelle pourrait donc représenter :
Soit une sortie haussière après consolidation
Soit un mouvement temporaire lié à l’actualité géopolitique
La réaction aux minutes de la Fed et au PCE sera déterminante pour confirmer la direction.
Source: xStation5
