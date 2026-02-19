Ouverture US : Baisse modérée dans un contexte marqué par les risques et les données

La séance de jeudi à Wall Street démarre dans un climat négatif. Les principaux indices boursiers américains reculent d'environ 0,5 %. Le Russell 2000 est en tête des baisses. Cela pourrait indiquer que le marché s'inquiète actuellement de l'évolution des baisses de taux d'intérêt. Les risques susceptibles de peser sur les valorisations ne manquent pas : Le compte rendu de la Fed publié hier a clairement surpris le marché par son ton belliciste.

Une confrontation avec l'Iran semble plus probable qu'improbable.

Des signaux inquiétants proviennent du marché du crédit privé. Données macroéconomiques : Le BLS a publié les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales ont été inférieures aux attentes, tombant à 206 000 contre 223 000 prévues. Cependant, les demandes continues ont été plus élevées, atteignant 1 869 000.

Les investisseurs ont également reçu les données commerciales. Les importations ont augmenté, les exportations ont baissé et le déficit commercial s'est considérablement creusé, atteignant 70,3 milliards de dollars.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a augmenté à 16,3, bien au-dessus des prévisions de 7,5 et du chiffre précédent de 12,6. US100 (D1) Source: xStation5 Les acheteurs ont du mal à reprendre l'initiative sur l'indice. Le rebond à partir du niveau de Fibonacci de 61,8 % a rapidement été repoussé à la baisse. Le prix reste inférieur aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 périodes. Le niveau clé à défendre est le retracement de Fibonacci à 50 %. Si les vendeurs font clairement baisser le prix en dessous de 24 500, une correction plus profonde pourrait suivre, avec un mouvement vers la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 et le niveau de Fibonacci à 61,8 %. Actualités de l'entreprise : Walmart (WMT.US) : Le plus grand détaillant américain a publié ses résultats. L'entreprise a légèrement dépassé les attentes en termes de bénéfice par action (BPA) et de chiffre d'affaires. Le BPA a augmenté à 0,74 USD et le chiffre d'affaires a atteint 190,7 milliards USD. La société s'est également engagée à racheter 30 milliards USD d'actions. Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année prochaine sont inférieures aux attentes du marché.

Carvana (CVNA.US) : le détaillant de voitures d'occasion a chuté de 16 % après avoir publié des résultats décevants. Les marges de la société sont sous pression et le bénéfice par unité vendue diminue tant en termes bruts que nets.

Deere (DE.US) : le fabricant de tracteurs affiche une hausse de plus de 4 % après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes et émis des prévisions optimistes.

DoorDash (DASH.US) : la plateforme de livraison de repas affiche une hausse de plus de 12 % après avoir publié des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes du marché. Les analystes soulignent principalement la croissance du nombre de commandes.

