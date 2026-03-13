La production industrielle de la zone euro chute de 1,5% m/m .

Points clés Les marchés européens évoluent près de l’équilibre .

La production industrielle de la zone euro chute de 1,5% m/m .

Le PIB britannique stagne en janvier .

L’inflation recule dans plusieurs pays européens.

L’industrie reste le principal point faible de l’économie européenne.

La fin de semaine sur les marchés européens s’accompagne d’une importante série de publications macroéconomiques, offrant une image contrastée de l’économie du continent au début de l’année. La séance se déroule dans une ambiance particulièrement calme, les investisseurs adoptant une position prudente avant le week-end. La plupart des grands indices européens évoluent autour de leurs niveaux de clôture de la veille : DAX (Allemagne) : proche de l’équilibre

FTSE 100 (Royaume-Uni) : stable

CAC 40 (France) : -0,1%

IBEX (Espagne) : +0,3% 🇬🇧 Royaume-Uni : croissance quasi nulle L’économie britannique a montré des signes de stagnation en janvier. PIB mensuel : 0,0% (contre 0,2% attendu)

PIB annuel : 0,8% La production industrielle a reculé de 0,1% sur un mois, confirmant la fragilité persistante du secteur. Un point positif provient du commerce extérieur, avec un déficit réduit à 14,45 milliards de livres sterling. 🇸🇪 Suède : le marché du travail se détériore Le taux de chômage en Suède a progressé à 8,8% en février, contre 8,6% précédemment. Ces données suggèrent un affaiblissement du marché du travail et une activité économique encore fragile. 🇷🇴 Roumanie : inflation toujours élevée En Roumanie, l’inflation reste parmi les plus élevées de la région. Inflation : 9,3% en février, contre 9,6% auparavant. Dans le même temps, la production industrielle a chuté de 3,3% sur un mois, signalant un ralentissement marqué de l’activité. 🇭🇺 Hongrie : rebond industriel temporaire La production industrielle hongroise a progressé de 1,5% sur un mois en janvier, mais reste en recul de 2,5% sur un an. Les données indiquent un rebond ponctuel après plusieurs mois de faiblesse industrielle. 🇫🇷 France : inflation très modérée Les données finales confirment une inflation faible en France. CPI : 0,9% sur un an

HICP : 1,1% sur un an Cela reflète des pressions inflationnistes particulièrement limitées dans la deuxième économie de la zone euro. 🇸🇰 Slovaquie : ralentissement des prix L’inflation en Slovaquie a ralenti à 3,7% sur un an, contre 4,0% précédemment, confirmant un recul progressif des pressions sur les prix. 🇪🇸 Espagne : inflation proche de la cible de la BCE Les chiffres définitifs en Espagne montrent une inflation stable : CPI : 2,3% sur un an

HICP : 2,5% sur un an Ces niveaux restent relativement proches de l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne. 🇵🇱 Pologne : inflation sous contrôle L’inflation en Pologne s’établit à 2,1% sur un an en février, conforme aux estimations précédentes. Cela confirme une dynamique des prix proche de l’objectif de la banque centrale. 🇮🇹 Italie : nouvelle faiblesse industrielle La production industrielle italienne a reculé de 0,6% sur un mois en janvier, bien en dessous des attentes du marché. Ces chiffres soulignent la fragilité persistante du secteur manufacturier. 🇪🇺 Zone euro : nette contraction de l’industrie Pour l’ensemble de la zone euro, les données montrent un ralentissement marqué : Production industrielle : -1,5% m/m

Production industrielle : -1,2% y/y Ces chiffres sont nettement inférieurs aux attentes du marché. 📉 L’industrie reste le maillon faible Les données publiées aujourd’hui confirment une tendance claire :

l’industrie européenne reste sous pression. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : coûts énergétiques élevés

demande mondiale incertaine

conditions financières plus strictes. 🏦 Implications pour la politique monétaire La combinaison de : faiblesse industrielle

inflation en baisse pourrait soutenir un scénario de nouvel assouplissement monétaire en Europe dans les prochains trimestres. Toutefois, l’évolution des tensions géopolitiques restera déterminante. Une désescalade au Moyen-Orient pourrait faire reculer les prix du pétrole — potentiellement sous les 100 dollars le baril — ce qui contribuerait à réduire davantage les pressions inflationnistes et à améliorer les perspectives économiques. En résumé, les dernières données macroéconomiques suggèrent une économie européenne en croissance modérée mais fragile, avec une inflation qui ralentit progressivement mais un secteur industriel toujours sous pression. ❓ FAQ Pourquoi l’industrie européenne ralentit-elle ?

En raison de la faiblesse de la demande, des coûts élevés et des conditions financières plus strictes. L’inflation baisse-t-elle en Europe ?

Oui, dans plusieurs pays elle se rapproche progressivement de la cible des banques centrales. Que signifie la baisse de la production industrielle ?

Elle reflète un ralentissement de l’activité manufacturière et de l’investissement. La BCE pourrait-elle baisser ses taux ?

Oui, si l’inflation continue de ralentir et que l’activité industrielle reste faible.

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