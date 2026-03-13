Le Bitcoin gagne 3 % et tente un renversement de tendance 📈

Le Bitcoin est en hausse de près de 3 % aujourd'hui, dépassant les 72 000 dollars malgré un sentiment mitigé sur les marchés mondiaux. En examinant le graphique quotidien, nous pouvons constater certaines similitudes avec le marché baissier de 2022. En 2021 , les baisses ont commencé en novembre, et en 2022 , le Bitcoin est entré dans un marché baissier complet, avec trois fortes impulsions à la baisse .

, les baisses ont commencé en novembre, et en , le Bitcoin est entré dans un marché baissier complet, avec . En 2025 , les baisses ont commencé en octobre , et nous avons déjà observé deux fortes impulsions à la baisse , le prix s'échangeant actuellement à plus de 40 % en dessous du record historique .

, les baisses ont commencé en , et nous avons déjà observé , le prix s'échangeant actuellement à . Entre ces vagues de baisse, un motif en drapeau a été observé, ce qui signale généralement une poursuite de la tendance baissière .

a été observé, ce qui signale généralement une . Une configuration similaire semble se former actuellement, avec une zone de résistance clé entre 73 000 et 75 000 dollars . Un franchissement durable au-dessus de cette fourchette pourrait ouvrir la voie à des spéculations sur un renversement de tendance .

. Un pourrait ouvrir la voie à des spéculations sur un . Si le scénario de 2022 venait à se répéter sous une forme ou une autre, le Bitcoin pourrait potentiellement grimper au-dessus de la moyenne mobile exponentielle quotidienne 200 vers février 2027. Source: xStation5 Il est intéressant de noter qu'en 2022, le Bitcoin a fini par chuter sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge), déclenchant la dernière vague de ventes paniques. Actuellement, le cours se négocie exactement au niveau de la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire à 200 jours (ligne rouge). Si une baisse devait commencer à partir de ces niveaux et être proportionnellement similaire à celle de l'automne 2022, nous pourrions nous attendre à une baisse de 40 à 50 %, potentiellement vers la fourchette de 35 000 à 40 000 dollars. Un retour au-dessus de 75 000 et 80 000 dollars pourrait au contraire suggérer une forte accumulation et une possible tentative de renverser la tendance actuelle. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."