Ouverture US : Départ haussier de la séance à Wall Street 📈

Wall Street démarre la séance sur une note positive

Palantir et Dell intégreront l’indice S&P500

Les résultats prometteurs du médicament contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics font grimper l’action de 30 % Les marchés américains ont ouvert la séance de lundi dans un climat optimiste. Cinq minutes après l’ouverture de Wall Street, le Nasdaq progressait de 1,05 %, tandis que le S&P500 affichait une hausse de 0,88 %. L’attention des investisseurs est particulièrement tournée vers les nouvelles d’entreprises, notamment l’événement Apple "Glowtime", au cours duquel le nouvel iPhone 16 devrait être dévoilé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Volatilité actuelle observée sur Wall Street. Source : xStation US100 L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, s’échange aujourd’hui à un niveau supérieur de 0,95 % par rapport à la clôture de vendredi. Toutefois, il convient de noter que l’instrument a franchi à la baisse une zone de support clé, représentée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (courbe violette sur le graphique). Le maintien de cette zone à moyen terme pourrait être un élément important dans la poursuite éventuelle d'une tendance baissière prolongée. Par ailleurs, la zone psychologique autour de l'EMA à 200 jours (courbe dorée) pourrait constituer un point de soutien crucial à moyen terme. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Les actions de Palantir (PLTR.US) et Dell (DELL.US) gagnent plus de 6 % aujourd’hui en début de séance, après l’annonce de leur inclusion dans l’indice S&P500, en remplacement d’American Airlines (AAL.US) et d’Etsy (ETSY.US), respectivement. Les actions de Boeing (BA.US) ont bondi de 4 % après que le constructeur aéronautique a conclu un accord avec le syndicat représentant les travailleurs d’usine, évitant ainsi une grève potentiellement coûteuse. Les actions d’Apple (AAPL.US) sont pour l’instant stables. Rappelons que l’événement "Glowtime" se tiendra aujourd’hui à 19 heures, où le nouvel iPhone 16 devrait être dévoilé. Suite à cette nouvelle, les actions d’ARM Holding (ARM.US) progressent de près de 3 %. Un rapport du Financial Times suggère qu’Apple utilisera la technologie d’intelligence artificielle d’Arm dans l’iPhone 16. Summit Therapeutics (SMMT.US) a annoncé les résultats d’un essai clinique de phase III pour un médicament contre le cancer du poumon. Summit a déclaré que son produit avait montré un « bénéfice cliniquement significatif » par rapport au Keytruda de Merck (MRK.US). Les actions de Summit ont grimpé de plus de 30 % à l'ouverture de Wall Street. Recommandations d’analystes GE Healthcare Technologies (GEHC.US) : JPMorgan initie une couverture avec une note neutre et un objectif de cours à 90 $, en soulignant la forte position de la société sur le marché de l'imagerie médicale et la croissance dans les produits pharmaceutiques diagnostiques. U.S. Steel Corp (X.US) : JPMorgan relève sa note à "Surperformance" contre "Neutre", estimant que l’accord avec Nippon Steel sera bloqué, ce qui pourrait pousser l’action à la hausse.

