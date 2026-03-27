OUVERTURE US | la chute de Wall Street s'accentue

L'indice technologique NASDAQ 100 a déjà chuté de plus de 10 % depuis la fin janvier. Les inquiétudes quant à la capacité des entreprises actives dans le domaine de l'IA, ou soumises à la pression de celle-ci, à maintenir le rythme et l'ampleur de leurs gains se sont intensifiées en réaction au conflit dans le golfe Persique. La séance de vendredi s'ouvre sur des baisses importantes, les contrats à terme sur les principaux indices reculant de plus de 1 %. Les pertes les plus importantes sont observées sur le Russell 2000, où les baisses avoisinent déjà les 2 %. Le marché se concentre principalement sur un nombre croissant de signaux négatifs émanant des entreprises technologiques, ainsi que sur la diminution des perspectives d’apaisement du conflit dans le golfe Persique. La situation est exacerbée par l’incertitude croissante entourant les perspectives d’inflation et la politique de la banque centrale. Données macroéconomiques : L'université du Michigan a publié ses dernières données sur les anticipations d'inflation et le moral des consommateurs. Anticipations d'inflation (1 an) : 3,8 % (prévision : 3,4 % ; précédent : 3,4 %)

Anticipations d'inflation (5 ans) : 3,2 % (prévision : 3,2 % ; précédent : 3,3 %)

Attentes des consommateurs : 51,7 (prévision : 54,1 ; précédent : 56,6)

Conditions actuelles : 55,8 (prévision : 57,8 ; précédent : 56,6) Les données montrent clairement une accélération de la baisse de la confiance des consommateurs. Les anticipations d'inflation à court terme ont également augmenté de manière significative. NASDAQ 100 (D1) Les acheteurs semblent perdre complètement leur élan. Le cours a nettement franchi à la baisse la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, ce qui constitue un signal baissier très fort. La moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours est également passée sous celle à 100 jours, renforçant ainsi le signal de tendance baissière. À l'heure actuelle, le cours semble avoir du mal à se maintenir au niveau de Fibonacci de 78,6 % ; toutefois, un franchissement à la baisse de ce niveau ne serait qu'une question de temps. Source : xStation5 Actualités des entreprises : Carnival Corp (CCL.US) : L'opérateur de croisières a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant une pression accrue sur les coûts liée au carburant. L'action recule de plus de 3 %.

: L'opérateur de croisières a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant une pression accrue sur les coûts liée au carburant. L'action recule de plus de 3 %. Meta (META.US) : Les valorisations de l'opérateur de la plateforme de réseaux sociaux s'effondrent. Lors de la séance de jeudi, le titre a perdu près de 10 %, et aujourd'hui, il prolonge ses pertes de 2 % supplémentaires. Cette situation fait suite à une défaite dans une bataille judiciaire au cours de laquelle la société a été reconnue coupable d’avoir créé des produits nuisibles aux jeunes, créant ainsi un dangereux précédent pour l’entreprise. De plus, la société devrait procéder à d’importantes suppressions d’emplois.

: Les valorisations de l'opérateur de la plateforme de réseaux sociaux s'effondrent. Lors de la séance de jeudi, le titre a perdu près de 10 %, et aujourd'hui, il prolonge ses pertes de 2 % supplémentaires. Cette situation fait suite à une défaite dans une bataille judiciaire au cours de laquelle la société a été reconnue coupable d’avoir créé des produits nuisibles aux jeunes, créant ainsi un dangereux précédent pour l’entreprise. De plus, la société devrait procéder à d’importantes suppressions d’emplois. Microsoft (MSFT.US) : L’un des leaders du secteur technologique américain a annoncé un gel des embauches dans les solutions cloud et dans la vente. Le titre recule de près de 3 %.

: L’un des leaders du secteur technologique américain a annoncé un gel des embauches dans les solutions cloud et dans la vente. Le titre recule de près de 3 %. Palo Alto (PANW.US) : Les valeurs du secteur de la cybersécurité sont en baisse en raison des inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur les modèles économiques. Une pression supplémentaire sur les valeurs SaaS et une incertitude macroéconomique plus générale font chuter l’action de la société de 7 % lors de la séance d’aujourd’hui.

: Les valeurs du secteur de la cybersécurité sont en baisse en raison des inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur les modèles économiques. Une pression supplémentaire sur les valeurs SaaS et une incertitude macroéconomique plus générale font chuter l’action de la société de 7 % lors de la séance d’aujourd’hui. Entergy Corporation (ETR.US) : Le fournisseur d’énergie américain affiche une hausse de plus de 4 % après avoir annoncé un accord avec Meta. La société s’apprête à fournir de l’électricité à un méga-centre de données en Louisiane.

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