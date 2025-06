Ouverture US : la percée attendue dans les négociations entre les États-Unis et la Chine soutient les indices américains.

Les indices boursiers américains ont ouvert en légère hausse. Aujourd'hui, toute l'attention du marché est tournée vers les résultats des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Au moment de la publication, le US500 est en hausse de +0,05 %, le NASDAQ 100 de +0,10 % et le Russell 2000 de +0,40 %.

Les investisseurs suivent de près les discussions commerciales qui se déroulent aujourd'hui à Londres entre les États-Unis et la Chine. La réunion rassemble des hauts responsables des deux pays. L'objectif est d'établir des conditions commerciales mutuellement avantageuses et des accords plus larges. Les principaux points d'achoppement restent les droits de douane et les restrictions à l'exportation de métaux rares essentiels. Ces réunions font suite à une trêve préliminaire conclue à Genève le mois dernier et à un récent entretien téléphonique entre les présidents Trump et Xi, à l'issue duquel la Chine a repris certaines livraisons de terres rares indispensables à l'industrie américaine.

La présence des secrétaires américains au Trésor et au Commerce, ainsi que du vice-Premier ministre chinois à la tête de la délégation de Pékin, a suscité l'espoir des marchés quant à des mesures concrètes visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à entamer des négociations plus larges. Les négociations commerciales devraient être le thème dominant de la semaine, parallèlement à la publication des données de l'IPC pour le mois de mai.

Russell 2000

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 surperforme aujourd'hui, gagnant 0,58 % à 2 144 points.

Depuis le début de la guerre commerciale début avril, le rebond du Russell 2000 n'a été que légèrement plus faible que celui du S&P 500. Les petites capitalisations sont plus vulnérables aux craintes de ralentissement économique et à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Par conséquent, tout assouplissement de ces facteurs de risque devrait avoir un effet positif sur la vigueur relative du Russell 2000 par rapport aux autres indices américains.

Source: xStation 5

Actualités boursières

IonQ (IONQ) a gagné 3,80 % après avoir annoncé l'acquisition d'Oxford Ionics pour 1,075 milliard de dollars (1,065 milliard en actions et 10 millions en espèces). La société fusionnée vise 256 qubits d'ici 2026, plus de 10 000 d'ici 2027 et 2 millions d'ici 2030, avec des niveaux de précision ultra-élevés. Cette transaction s'inscrit dans la dynamique récente d'IonQ en matière de fusions-acquisitions.

Joby Aviation (JOBY.US) et Archer Aviation (ACHR.US) ont toutes deux progressé de 10,20 % après la signature par le président Trump d'un décret soutenant le développement des drones et des eVTOL aux États-Unis. Ce décret lance un programme pilote comprenant au moins cinq projets d'aviation verticale.