OUVERTURE US : Le risque refait surface alors que les marchés anticipent la fin du shutdown (10.11.2025)

Points clés Wall Street renoue avec les gains après l'adoption d'un projet de loi qui suscite l'espoir d'une fin du shutdown gouvernemental.

Les valeurs technologiques mènent la reprise, récupérant la quasi-totalité de leurs pertes récentes.

Les modifications potentielles de l'Obamacare pèsent sur les assureurs santé.

Wall Street a fortement rebondi lundi après que le Sénat américain a adopté un accord bipartite visant à mettre fin à la fermeture record de 40 jours du gouvernement, première étape majeure vers la réouverture des agences fédérales. Les contrats à terme sur les indices américains ont récupéré la quasi-totalité des pertes enregistrées lors des deux dernières séances, et l'amélioration du sentiment s'est également reflétée sur les marchés des cryptomonnaies et des obligations (NASDAQ 100 : +1,5 %, Russell 2000 : +1,4 %, US500 : +0,9 %, Dow Jones : +0,4 %). La fermeture du gouvernement américain, qui dure maintenant depuis 41 jours, a privé de salaire 1,4 million de fonctionnaires fédéraux et perturbé des services essentiels, notamment les transports aériens et l'aide alimentaire pour 41 millions d'Américains. Un accord bipartite du Sénat prévoit un financement temporaire jusqu'au 30 janvier, des crédits pour l'ensemble de l'année pour certaines agences et le paiement des arriérés de salaire des employés fédéraux. Cependant, plusieurs démocrates, dont les sénateurs Schumer et Warren, s'y sont déjà opposés, invoquant l'absence de mesures concernant les subventions pour les soins de santé qui arrivent à expiration, dont le vote est désormais prévu en décembre. Le paquet prévoit également le remboursement aux États des coûts liés aux programmes SNAP et WIC lors de la fermeture, mais il doit encore franchir plusieurs obstacles à la Chambre des représentants avant d'arriver sur le bureau du président Trump. Les valeurs technologiques sont les moteurs du rebond actuel, Mag7 enregistrant des gains significatifs dans les principaux indices américains. Nvidia est la valeur la plus performante du groupe (NVDA.US : +3,6 %), suivie par Alphabet (GOOGL.US : +3,3 %), Tesla (TSLA.US : +2,7 %) et Amazon (AMZN.US : +2 %). Des gains importants sont également observés pour les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs (AMD.US : +5,4 %, MU.US : +7,1 %, INTC.US : +2,5 %). L'optimisme est aujourd'hui généralisé sur le marché, les secteurs défensifs (biens de consommation courante, énergie, services de santé) cédant du terrain au profit des actions plus orientées vers le risque et la croissance. Source : Bloomberg Finance LP. NASDAQ 100 (D1) Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 ont très rebondi aujourd'hui, oscillant à seulement 0,3 % en dessous du niveau qui leur permettrait de récupérer les pertes des deux dernières séances. L'indice est revenu au-dessus de la résistance récente proche de 25 375 points et tente de tirer parti de la dynamique haussière pour dépasser sa moyenne mobile exponentielle à 10 jours. Avec un prix qui se rapproche du centre de sa fourchette de prix habituelle et un RSI neutre autour de 55, les investisseurs ont la possibilité de s'ajuster dans le contexte des dernières nouvelles concernant la fermeture du gouvernement et de la saison des résultats en cours, Nvidia étant au centre de l'attention cette semaine. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise : Les actions des assureurs santé ont chuté lundi après que l'ancien président Donald Trump a appelé à rediriger les subventions Obamacare directement vers les consommateurs. Les actions de Centene ont chuté de 8,4 %, celles d'Elevance Health de 1,6 % et celles d'UnitedHealth de 0,3 %. Ces subventions, qui doivent expirer à la fin de l'année, ont été introduites lors de la pandémie pour aider les Américains à faibles revenus, mais elles sont désormais au cœur d'un blocage fédéral de 40 jours sur le financement des soins de santé.

Les actions de Monday.com ont chuté de 16 % malgré des résultats records au troisième trimestre et une réduction très marquée des pertes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26 % pour atteindre 317 millions de dollars, dépassant les prévisions, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a atteint un niveau record de 47,5 millions de dollars. La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais les inquiétudes des investisseurs concernant l'impact de l'IA sur les logiciels professionnels continuent de peser sur le moral. Le pessimisme est alimenté par une prévision de chiffre d'affaires annuel revu à la baisse.

Le PDG de Nvidia (NVDA.US), Jensen Huang, a demandé à TSMC de lui fournir davantage de puces lors d'une visite à Taïwan, ce qui a renforcé la très forte demande en IA. Il a salué le soutien de TSMC, qu'il a qualifié d'essentiel au succès de Nvidia, soulignant que tous les principaux fournisseurs de mémoire IA avaient augmenté leur capacité. Malgré la pression récente sur les valeurs technologiques à forte capitalisation dans un contexte de scepticisme à l'égard de l'IA, Nvidia reste la société la plus valorisée au monde.

Le PDG de TSMC, C.C. Wei, s'attend à ce que les ventes record se poursuivent, la demande dépassant l'offre. Pfizer (PFE.US : +1 %) a conclu un accord de 10 milliards de dollars pour acquérir le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera, devançant Novo Nordisk dans une guerre d'enchères acharnée. Metsera a accepté l'offre de Pfizer en invoquant les risques antitrust liés à l'offre de Novo (NOVOB.DK : +2,2 %).

Cet accord permet à Pfizer de prendre pied sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants, même si les traitements de Metsera ne seront pas commercialisés avant plusieurs années. Novo a déclaré qu'il se concentrerait sur le développement de son propre pipeline de produits contre l'obésité.

Les actions de Rumble (RMBL.US) ont bondi de 9 % après que la plateforme vidéo ait réduit sa perte nette au troisième trimestre à 16,3 millions de dollars, contre 31,5 millions de dollars un an plus tôt, et augmenté son revenu moyen par utilisateur de 7 % à 0,45 dollar. Le chiffre d'affaires a légèrement reculé à 24,8 millions de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est tombé à 47 millions. Les investisseurs ont salué les signes d'amélioration de la monétisation et du contrôle des coûts malgré la baisse du nombre d'utilisateurs.

