OUVERTURE US : Les actions chutent avant la réunion de Jackson Hole

Le marché américain reste sous pression en raison des valorisations élevées, des résultats décevants et de la politique de la Fed. Les indices boursiers américains reculent pour une nouvelle journée consécutive. Le US500 perd environ 0,5 % à l'ouverture. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le plus grand employeur des États-Unis, Walmart (WMT.US), a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Le distributeur a une nouvelle fois déçu les investisseurs en termes de BPA, manquant les attentes. Malgré des résultats supérieurs aux attentes dans la plupart des autres catégories, la société perd plus de 3 % avant l'ouverture du marché. Marge brute : augmentation à 22,8 % contre 24,8 % attendu BPA : 0,68 contre 0,73 attendu

Chiffre d'affaires : 177,4 milliards contre 175,9 milliards attendus

Ventes : croissance de 4,8 % contre 4,21 % attendus La prévision de croissance des ventes pour la fin de l'année a été relevée, passant de 3-4 % à 3,75-4,75 %. Morgan Stanley relève la note de Hewlett Packard (HPE.US). Le nouvel objectif de cours des analystes de la banque est de 28 dollars, soit une hausse de 33 % par rapport aux niveaux actuels. L'action de la société est en hausse de 2,8 % dans les échanges avant l'ouverture. Données macroéconomiques : Le nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis a augmenté de 235 000 par rapport aux prévisions.

L'indice PMI des services s'établit à 55,4, contre 54,2 attendu.

L'indice PMI manufacturier s'établit à 53,3, contre 49,5 attendu. US500 (H4) Sur le graphique H4, le niveau de 6366, qui constituait la limite inférieure du canal ascendant, a été défendu. Le support sur la ligne de tendance est encore renforcé par les pics et les creux enregistrés depuis le début de la semaine. Juste en dessous de la ligne de tendance, la moyenne EMA200 est très proche, et son franchissement pourrait entraîner de nouvelles baisses des prix. Des inquiétudes quant à la durabilité de la défense des prix pourraient également surgir du fait qu'il se situe actuellement en dessous de ses moyennes sur 25, 50 et 100 périodes. Les indicateurs RSI suggèrent que l'indice est déjà survendu. Incertitude autour de la FED Le procès-verbal du FOMC a clairement souligné la menace d'un retour de l'inflation et, plus important encore, le fait que le risque d'inflation est plus important que les menaces pesant sur le marché du travail. Des indicateurs de valorisation très élevés des actifs ont également été mentionnés. Ce commentaire pourrait susciter des inquiétudes supplémentaires dans la perspective du symposium de Jackson Hole vendredi prochain. Il convient de noter qu'à ce jour, le marché table sur une probabilité de 80 % de baisse des taux en septembre. L'atmosphère qui entoure la Fed ces dernières semaines n'est pas apaisée par le président américain. Donald Trump exige la démission de Lisa Cook, qu'il accuse de falsification. En cas de limogeage ou de démission de la gouverneure Cook, le président se rapprocherait d'une majorité au sein du FOMC. Le président Donald Trump est actuellement l'un des détracteurs les plus virulents de la politique de maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel.

