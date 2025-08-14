OUVERTURE US : Les actions reculent face à la hausse de l'inflation (14/08/2025)

Les indices boursiers américains ont ouvert en baisse, tandis que les rendements obligataires se sont redressés après une inflation des prix de gros nettement plus forte que prévu, qui a tempéré les anticipations de baisse des taux de la Fed. Les anticipations du marché des swaps restent élevées (94 % de probabilité d'une baisse de 25 pb), mais les tensions sur le marché obligataire devraient se prolonger jusqu'à la prochaine publication de l'indice PCE, qui complétera les perspectives actuelles en matière d'inflation. La plus forte baisse est enregistrée par l'indice des petites capitalisations Russell 2000 (Russell 2000 : -1,4 %), suivi par le DJIA (Dow Jones : -0,4 %) et le S&P 500 (-0,2 %). Le Nasdaq est stable, grâce à la résilience de certaines mégacapitalisations telles qu'Amazon (AMZN.US : +2,1 %), Netflix (NFLX.US : +1,5 %), Broadcom (AVGO.US : +1,2 %) ou Alphabet (GOOGL.US : +0,5 %). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Parmi les secteurs du S&P 500, les moins performants sont les matériaux, l'énergie, l'immobilier et l'industrie, qui sont fortement exposés à la hausse de l'IPP, un facteur qui pourrait peser sur leurs marges bénéficiaires. Du côté positif, nous pouvons noter la résilience déjà mentionnée des valeurs technologiques, ainsi que les gains enregistrés par les valeurs de consommation discrétionnaire. Volatilité actuelle des secteurs du S&P 500. Source : Bloomber Finance LP Russell 2000 (D1) Les contrats à terme sur le Russell 2000 ont reculé après avoir testé une résistance clé autour de 2 330, un niveau qui a maintes fois empêché l'indice de revenir sur ses plus hauts historiques de novembre 2024. Outre les données décevantes de l'IPP, la pression vendeuse a été renforcée par le RSI qui a frôlé hier la zone de surachat. Malgré le recul d'aujourd'hui, la tendance générale du Russell 2000 reste haussière : l'indice se négocie toujours au-dessus du récent niveau de cassure proche de 2 285 et bien au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 100 jours. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Bullish (BLSH.US) , une bourse de cryptomonnaies basée aux îles Caïmans et propriétaire de CoinDesk, a bondi de 84 % pour atteindre 68 dollars lors de son introduction en bourse à New York, valorisant l'entreprise à 9,9 milliards de dollars. Cette opération, menée par JPMorgan, Jefferies et Citi, a été sursouscrite, ce qui souligne l'intérêt croissant des marchés publics pour les infrastructures cryptographiques. Le PDG Tom Farley a souligné la crédibilité institutionnelle de l'entreprise, qui a toutefois enregistré une perte de 348,6 millions de dollars au premier trimestre.

Schrödinger (SDGR.US) a plongé de 7,5 % après avoir interrompu le développement de son médicament contre le cancer du sang SGR-2921, à la suite du décès de deux patients lors d'un essai de phase 1 sur la LAM, où le médicament a été considéré comme un facteur contributif. La société a invoqué des problèmes de sécurité et des difficultés à poursuivre la thérapie combinée, malgré certains résultats cliniques encourageants. La directrice médicale Margaret Dugan a souligné que la sécurité des patients était la priorité.

