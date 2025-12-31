Ouverture US : Les indices boursiers américains reculent légèrement lors de la dernière séance de cotation de 2025

Consolidation technique et fortes dispersions sectorielles : Le S&P 500 évolue en phase de consolidation sous des résistances techniques clés, en attendant un signal directionnel clair. En parallèle, l’actualité microéconomique reste très contrastée, avec de fortes hausses dans les biotechnologies et des mouvements spécifiques liés aux décisions stratégiques et réglementaires, illustrant un marché de plus en plus guidé par les catalyseurs propres à chaque valeur.

Marchés prudents mais soutenus par les fondamentaux : La dernière séance de 2025 s’ouvre dans le calme, avec de faibles volumes et un léger repli des indices, dans un contexte de marché du travail toujours solide. Les divergences au sein de la Fed renforcent l’incertitude sur le rythme des futures baisses de taux, ce qui limite l’appétit pour le risque à court terme sans pour autant remettre en cause le scénario de détente monétaire en 2026–2027.

Consolidation technique et fortes dispersions sectorielles : Le S&P 500 évolue en phase de consolidation sous des résistances techniques clés, en attendant un signal directionnel clair. En parallèle, l’actualité microéconomique reste très contrastée, avec de fortes hausses dans les biotechnologies et des mouvements spécifiques liés aux décisions stratégiques et réglementaires, illustrant un marché de plus en plus guidé par les catalyseurs propres à chaque valeur.

Les principaux indices américains ont ouvert la dernière séance de cotation de 2025 légèrement en dessous de leurs niveaux de clôture précédents. La séance sera écourtée et, dans un contexte de faibles volumes, de fortes fluctuations ne sont pas attendues, d’autant plus après la publication de solides données sur le marché du travail. Les chiffres du chômage montrent en effet que le marché de l’emploi reste stable : le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage est tombé à son plus bas niveau depuis un mois, tandis que les demandes continues ont également reculé, conformément aux attentes. Ainsi, malgré le léger repli des indices à l’ouverture, le marché du travail demeure résilient face aux effets saisonniers et aux précédentes baisses de taux de la Fed. Hier, les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale ont été publiées, révélant des divergences croissantes au sein du FOMC concernant de nouvelles baisses de taux. Cela intervient malgré la décision de réduire les taux de 25 points de base, pour les porter dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %, adoptée par neuf voix contre trois — le plus grand nombre d’oppositions depuis 2019. La majorité des participants anticipe de nouvelles baisses si l’inflation recule comme prévu vers l’objectif de 2 %, mais certains plaident pour un maintien des taux au niveau actuel plus longtemps, s’inquiétant de la durabilité du ralentissement de l’inflation et d’une possible dégradation du marché du travail dans un contexte de croissance économique modérée, malgré la forte progression du PIB de 4,3 % au troisième trimestre. L’impact des droits de douane du président Donald Trump a été jugé temporaire, avec une expiration prévue d’ici 2026, bien que le camp le plus restrictif ait souligné la nécessité d’une plus grande visibilité sur l’évolution des prix. Le dot plot, qui regroupe les prévisions de 19 membres, indique de nouvelles baisses de taux en 2026 et 2027 vers un niveau neutre d’environ 3 %, une perspective interprétée par le marché comme légèrement négative pour Wall Street et renforçant la probabilité d’une baisse de taux en avril. La prochaine rotation des présidents des banques régionales — notamment Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan et Neel Kashkari, dont plusieurs sont opposés à un nouvel assouplissement — pourrait également influencer la dynamique du FOMC. Parallèlement, la banque centrale a repris ses achats de bons du Trésor à court terme à hauteur de 40 milliards de dollars par mois afin d’éviter que les réserves ne tombent sous des niveaux jugés sûrs. Les marchés anticipent désormais une pause dans les décisions jusqu’à la publication de nouvelles données, après les lacunes d’information liées à la fermeture partielle du gouvernement. Source: xStation5 US500 (H1) Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) se replient légèrement après des gains antérieurs, signalant une correction sur le graphique horaire. Les prix tentent de rebondir après les récents replis, mais la moyenne mobile exponentielle courte (EMA 25) reste inférieure aux EMA 50 et 100, et la résistance clé située au niveau de l’EMA 100 n’a pas encore été franchie. Le RSI indique un avantage pour les vendeurs, sans toutefois afficher de conditions de survente marquées. Le marché attend désormais un signal indiquant si une cassure de l’EMA 100 déclenchera un nouveau mouvement haussier ou si les prix resteront confinés dans la fourchette actuelle. Source: xStation5 Actualités d’entreprises : Dans le segment des biotechnologies, Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US) progresse de 30 % après l’approbation historique par la FDA du médicament NEREUS . Le lancement sur le marché américain est prévu dans les prochains mois, ouvrant l’accès au segment lucratif du traitement de la cinétose (mal des transports).

progresse de 30 % après l’approbation historique par la FDA du médicament . Le lancement sur le marché américain est prévu dans les prochains mois, ouvrant l’accès au segment lucratif du traitement de la cinétose (mal des transports). Les actions Axsome Therapeutics (AXSM.US) gagnent 16 % après que la FDA a accepté une procédure d’examen accélérée de sa demande visant à étendre l’utilisation d’ AXS-05 au traitement de l’agitation chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Une décision est attendue d’ici le 30 avril 2026. Par ailleurs, la FDA a autorisé l’entreprise à soumettre un nouveau médicament contre la narcolepsie, renforçant ainsi son portefeuille dans les traitements neurologiques et psychiatriques.

gagnent 16 % après que la FDA a accepté une procédure d’examen accélérée de sa demande visant à étendre l’utilisation d’ au traitement de l’agitation chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Une décision est attendue d’ici le 30 avril 2026. Par ailleurs, la FDA a autorisé l’entreprise à soumettre un nouveau médicament contre la narcolepsie, renforçant ainsi son portefeuille dans les traitements neurologiques et psychiatriques. Les actions Cybin (CYBN.US) reculent d’environ 5 % à la suite du lancement d’un nouveau programme d’émission d’actions de 100 millions de dollars, permettant à la société de vendre directement des actions sur le marché afin de financer son fonds de roulement et d’accélérer le développement. Ce programme sera en vigueur jusqu’en octobre 2027.

reculent d’environ 5 % à la suite du lancement d’un nouveau programme d’émission d’actions de 100 millions de dollars, permettant à la société de vendre directement des actions sur le marché afin de financer son fonds de roulement et d’accélérer le développement. Ce programme sera en vigueur jusqu’en octobre 2027. Les actions Nike (NKE.US) progressent après que le PDG Elliott Hill a acheté pour plus d’un million de dollars d’actions de la société, portant sa participation à plus de 241 000 titres. Son retour au sein de l’entreprise fin 2024 est perçu comme un facteur de soutien potentiel, et cet achat pourrait signaler sa confiance dans l’avenir de Nike.

progressent après que le PDG Elliott Hill a acheté pour plus d’un million de dollars d’actions de la société, portant sa participation à plus de 241 000 titres. Son retour au sein de l’entreprise fin 2024 est perçu comme un facteur de soutien potentiel, et cet achat pourrait signaler sa confiance dans l’avenir de Nike. Enfin, les actions Trump Media & Technology Group (DJT.US) progressent également de 4 % après l’annonce de projets visant à émettre un jeton numérique destiné aux actionnaires, en partenariat avec Crypto.com. Chaque actionnaire recevra un jeton par action détenue, donnant droit à des récompenses et à des réductions sur les produits du groupe, tels que Truth Social, Truth+, et Truth Predict.

