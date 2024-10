Ouverture US : les indices progressent après la baisse de l'inflation PCE 🎯

Les petites capitalisations mènent la danse

L'US500 reste au-dessus des 5800 points

Le dollar recule fortement, avec l'USDIDX passant sous les 100 points

Les rendements obligataires chutent  La baisse des données sur l'inflation PCE alimente la hausse des marchés boursiers, avec les petites capitalisations de l'indice US2000 en tête du rallye. L'amélioration du sentiment envers les actifs risqués est également soutenue par l'affaiblissement du dollar, qui peine à se maintenir au-dessus du seuil des 100 points depuis plusieurs jours. Au moment de la publication, l'indice USDIDX est en baisse de 0,40 %, à 99,9000 points. Les rendements obligataires connaissent également une forte baisse, avec les taux à 10 ans et 2 ans chutant à respectivement 3,75 % et 3,59 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'indice du dollar se trouve à la limite inférieure d'un canal de consolidation vieux de presque trois ans. Une cassure durable sous la zone des 100 points pourrait signaler de nouvelles baisses. En conséquence, un dollar moins cher devrait continuer à soutenir les marchés boursiers et les cryptomonnaies.   Source: xStation 5 La demande sur le marché est soutenue par des données sur l'inflation inférieures publiées à 14h30. L'indicateur PCE de l'inflation est privilégié par la Fed, car il prend en compte un panier de biens plus large, et les pondérations des produits sont régulièrement mises à jour en fonction des besoins. Cela signifie que l'inflation PCE est mieux à même de refléter les pressions inflationnistes actuelles. Des lectures plus faibles renforcent les spéculations sur une baisse de 50 points de base lors de la réunion de novembre. Au moment de la publication, la probabilité d'une telle baisse est de 54 % contre 46 % pour une réduction de 25 points de base. US2000 L'indice des petites capitalisations gagne 0,70 % aujourd'hui, atteignant 2250 points. Cependant, à plus long terme, comparé à l'indice US500, l'US2000 affiche une nette sous-performance. Il lui manque encore 9 % pour atteindre un nouveau sommet historique à 2450 points.

Source: xStation 5 ActualitĂ©s des entreprises Les actions de Bristol-Myers Squibb (BMY.US) ont bondi de 2,6 % après l'approbation par la FDA de son nouveau traitement de la schizophrĂ©nie, Cobenfy, dĂ©veloppĂ© grâce Ă son acquisition de Karuna Therapeutics pour 14 milliards de dollars. Ce mĂ©dicament reprĂ©sente une avancĂ©e significative dans le traitement de la schizophrĂ©nie, ciblant les rĂ©cepteurs cholinergiques plutĂ´t que les rĂ©cepteurs dopaminergiques traditionnels. Les actions de BlackBerry (BB.US) ont chutĂ© de plus de 7,5 % malgrĂ© des rĂ©sultats du deuxième trimestre fiscal dĂ©passant les attentes et une rĂ©vision Ă la hausse de ses perspectives pour l'exercice fiscal 2025. Cependant, ses prĂ©visions de revenus pour le troisième trimestre fiscal ont déçu, avec une projection de 150 millions de dollars, infĂ©rieure aux 155 millions attendus. La sociĂ©tĂ© a Ă©galement lĂ©gèrement ajustĂ© ses prĂ©visions de revenus pour l'exercice 2025, anticipant dĂ©sormais entre 591 et 616 millions de dollars. Cassava Sciences (SAVA.US) a reculĂ© de 13,30 % après un règlement avec la SEC concernant des « dĂ©clarations trompeuses » liĂ©es Ă un essai clinique sur la maladie d'Alzheimer. Le fondateur et ancien PDG de l'entreprise, ainsi qu'un ancien dirigeant, devront payer plus de 40 millions de dollars de pĂ©nalitĂ©s. MalgrĂ© cela, Cassava maintient ses prĂ©visions de rĂ©serves de trĂ©sorerie pour la fin de l'annĂ©e 2024, entre 117 et 127 millions de dollars, avec une utilisation nette de trĂ©sorerie pour les opĂ©rations estimĂ©e Ă 80-90 millions de dollars au second semestre 2024.  Â

