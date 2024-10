Ouverture US : les marchés réagissent aux données sur l'emploi

Wall Street a ouvert en baisse après un début de séance positif

Le Nasdaq-100 approche d'un niveau de support important.

Guidewire Software et Smartsheet enregistrent une hausse après la publication de leurs résultats. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les marchés américains ont entamé la séance de vendredi en territoire négatif. Le Nasdaq, en particulier, se trouve au-dessus d'un seuil de support clé et enregistre la plus forte baisse, tandis que le S&P 500 est stable. Le Dow Jones tente de rester en territoire positif. Les investisseurs sont pleinement concentrés sur l'analyse des données sur l'emploi. Une volatilité accrue est observée à Wall Street. Source : xStation Répartition du S&P 500 par secteurs. Source : Bloomberg Finance L.P. Le Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, enregistre une baisse pour le quatrième jour consécutif. Un niveau de support clé se situe au retracement de Fibonacci de 38,2 % à 18 738 points, proche de la bande inférieure de Bollinger. Si ce seuil est franchi, le prochain support se situera à la moyenne mobile simple (SMA) 200 à 18 376 points, et au retracement de Fibonacci de 23,6 %. Pour que les haussiers reprennent la main, la résistance au niveau du retracement de Fibonacci de 50 % et de la SMA 100, autour de 19 167 points, devra être franchie, ce qui correspondrait également au plus haut d'hier, offrant un bon point de départ. Le RSI tend progressivement à la baisse, et le MACD indique une tendance baissière. Source : xStation 5 Actualité des entreprises : Les actions de Smartsheet (SMAR.US) ont progressé de 4,6 % en préouverture après que l'entreprise de logiciels d'application a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice par action (BPA) ajusté pour le deuxième trimestre de Smartsheet, à 0,44 $, a largement dépassé l'estimation de 0,30 $, tandis que les revenus, à 276,4 millions de dollars, ont également surpassé les attentes de 274 millions. L'entreprise a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2025 à une fourchette de 1,36 $ à 1,39 $, contre 1,22 $ à 1,29 $ auparavant. Les analystes ont noté que l'orientation de Smartsheet vers les entreprises continue de protéger ses résultats par rapport à ses concurrents, malgré une croissance modérée des revenus et de l'ARR. Résultats du deuxième trimestre 2025 : BPA ajusté : 0,44 $ contre 0,30 $ estimé

Revenus : 276,4 millions de dollars (+17 % sur un an) contre 274 millions attendus

Revenus des abonnements : 263,5 millions de dollars (+19 % sur un an) contre 260,4 millions estimés

Flux de trésorerie disponible : 57,2 millions de dollars (+26 % sur un an) contre 50,3 millions estimés Prévisions pour l'exercice 2025 : BPA ajusté : 1,36 $ à 1,39 $ (revu à la hausse, contre 1,22 $ à 1,29 $)

Revenus : 1,12 milliard de dollars (inchangé)

Flux de trésorerie disponible net : 240 millions de dollars Les actions de Salesforce (CRM.US) ont baissé de 0,4 % en préouverture après que la société de logiciels a accepté d'acquérir Own, un fournisseur de solutions de protection et de gestion des données, pour 1,9 milliard de dollars. Les analystes se montrent globalement positifs sur cette acquisition, y voyant une opportunité stratégique pour renforcer le produit Data Cloud de Salesforce, qui connaît une forte adoption. Le prix d'achat représente une décote notable par rapport à la valorisation précédente d'Own, fixée à 3,3 milliards de dollars. Salesforce s'attend à ce que l'acquisition ait un effet relutif sur les flux de trésorerie disponibles à partir de la deuxième année suivant la clôture, sans impact sur ses prévisions financières pour l'exercice 2025 ni sur son programme de retour de capital. Détails de l'acquisition : Prix d'achat : 1,9 milliard de dollars

Clôture prévue : au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025 de Salesforce

Effet relutif : attendu sur les flux de trésorerie disponibles à partir de la deuxième année suivant la clôture

Pas de changement des prévisions financières pour l'exercice 2025 ni du programme de retour de capital Les actions de Guidewire Software (GWRE.US) ont grimpé de 7,7 % en préouverture après que la société de logiciels pour l'assurance de biens et de dommages a publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, accompagnés de prévisions optimistes sur les revenus et les bénéfices d'exploitation ajustés. Le BPA ajusté du quatrième trimestre de Guidewire, à 0,62 $, a dépassé les attentes de 0,54 $, tandis que les revenus, à 291,5 millions de dollars, ont également surpassé les prévisions de 284 millions. La prévision de revenus pour l'exercice 2025, située entre 1,135 milliard et 1,149 milliard de dollars, a également dépassé les estimations. Résultats du quatrième trimestre 2024 : BPA ajusté : 0,62 $ contre 0,54 $ estimé

Revenus : 291,5 millions de dollars (+8 % sur un an) contre 284 millions attendus

Revenus des abonnements et du support : 151,8 millions de dollars (+29 % sur un an) contre 149,2 millions estimés

Revenus des licences : 88,9 millions de dollars (-12 % sur un an) contre 85,8 millions attendus Prévisions pour l'exercice 2025 : Revenus : 1,135 milliard à 1,149 milliard de dollars

Revenu récurrent annuel total (ARR) : 995 millions à 1,005 milliard de dollars

Revenu d'exploitation ajusté : 157 millions à 171 millions de dollars

Flux de trésorerie d'exploitation : 220 millions à 250 millions de dollars

