Ouverture US: Les résultats trimestriels soutiennent la hausse des actions américaines

La saison des résultats trimestriels confirme la bonne santé du marché boursier américain Parmi les entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats, près de 70% ont dépassé les prévisions des analystes en termes de chiffre d'affaires, et pas moins de 85% ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes, un niveau de surprises qui n'avait pas été observé depuis environ quatre ans. Ces résultats démontrent que les entreprises gèrent efficacement les défis macroéconomiques, tels que la hausse des coûts des matières premières, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes, tout en maintenant leur dynamique de croissance dans des domaines clés de leurs activités. Dans les jours à venir, l'attention des investisseurs se portera sur les entreprises restantes du Mag7 : Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta. Les résultats de ces entreprises ont une influence significative sur les indices boursiers et reflètent largement la santé globale des secteurs de la technologie et de l'innovation. Des surprises positives dans ce segment pourraient soutenir les niveaux records du S&P 500 et du Nasdaq 100, tandis que des résultats plus faibles pourraient accroître la sélectivité du marché et déclencher des corrections dans les valorisations des entreprises plus sensibles aux cycles économiques. Dans le même temps, les investisseurs suivent de près la décision de la Fed, qui est un facteur clé influençant le sentiment du marché. Les prix actuels impliquent une baisse des taux d'environ 25 points de base, ce qui suscite un optimisme prudent, en particulier dans le secteur technologique et chez les entreprises dépendantes du financement de la croissance. En revanche, tout signal indiquant le maintien d'une politique monétaire restrictive ou la persistance de pressions inflationnistes pourrait entraîner des corrections et une plus grande sélectivité dans les investissements. En résumé, les prochains rapports des plus grandes entreprises, y compris les Mag7, combinés à la décision de la Fed, seront des facteurs clés qui détermineront l'orientation du marché boursier dans les jours à venir. Les investisseurs devraient combiner l'analyse des résultats trimestriels avec le suivi de la politique monétaire, des indicateurs macroéconomiques et des signaux techniques afin d'évaluer quels segments du marché présentent le plus grand potentiel de croissance et où une plus grande prudence s'impose. US500 (Intervalle H1) Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 affichent une tendance haussière claire et stable, qui se poursuit depuis la mi-octobre. Le prix évolue dans un canal ascendant bien défini, ce qui indique la domination des acheteurs et un afflux constant de la demande. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) 15, 50 et 100 confirment la vigueur du marché, l'EMA à court terme restant au-dessus des moyennes à long terme, ce qui indique la durabilité de la tendance. Le RSI, à environ 71, suggère une légère surachat, qui pourrait entraîner une correction ou une consolidation à court terme, mais ne menace pas la tendance générale. Le cours actuel, proche de la limite supérieure du canal, indique la possibilité d'une pause temporaire, même si les haussiers contrôlent toujours le marché. Actualités des entreprises : UnitedHealth (UNH.US) affiche une hausse d'environ 0,3 % après avoir publié des résultats nettement supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 113,2 milliards de dollars, et le bénéfice par action s'est élevé à 2,59 dollars (2,92 dollars après ajustement). La société a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025 à au moins 16,25 dollars par action, soit légèrement au-dessus du consensus du marché. Malgré les pressions sur les coûts, UnitedHealth gère efficacement ses dépenses et investit dans le développement des technologies médicales, ce qui suscite un sentiment positif chez les investisseurs.

