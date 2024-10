OUVERTURE US : Les sentiments de Wall Street sont mitigés avant la Fed 🗽 L'US100 perd légèrement, Resmed chute de 6%.

Les indices de Wall Street ouvrent la séance en légère baisse, s'attendant à une conclusion presque acquise de la première baisse des taux de la Fed en 4 ans (20h00) et de la conférence de Powell (20h30)

Le marché évalue à 66% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed de 50 points de base ; la réaction aux décisions reste incertaine. L'indice US100 perd 0,2% à l'ouverture.

BlackRock (BLK.US) et Microsoft (MSFT.US) prévoient un investissement conjoint de plus de 30 milliards de dollars dans l'IA et l'infrastructure pour les bases de données et le secteur de l'énergie ; le financement total pour l'ensemble de l'action pourrait atteindre environ 100 milliards de dollars ; l'investissement concernera principalement les États-Unis et, dans une moindre mesure, les pays alliés.

Les actions de US Steel (X.US) gagnent légèrement en raison de nouveaux rapports suggérant une décision finale de rachat après les élections américaines de novembre ; Resmed (RMD.US) chute de 6 % après une révision à la baisse de Wolfe Research.

Les investisseurs ont ouvert la séance d'aujourd'hui sur des baisses, attendant avec impatience la décision de la Fed et le discours de Jerome Powell. Il semble qu'une décision de réduire les taux de 25 points de base serait plus conforme à la communication de la Réserve fédérale à ce jour, et une réduction de 50 points de base pourrait être perçue comme un « aveu » de retard en matière d'assouplissement monétaire, ce qui pourrait par conséquent constituer un signal d'alarme certain pour le marché boursier. À court terme, cependant, la réaction à la décision de la Fed reste largement incertaine, même si une réduction plus importante tout en maintenant des lectures solides de l'économie devrait soutenir Wall Street et affaiblir les rendements. Les données relatives au marché immobilier américain se sont révélées aujourd'hui plus solides que prévu. Les permis de construire mensuels ont augmenté de près de 5 % par rapport aux prévisions de 1 %, et les mises en chantier ont augmenté de 9,6 % m/m par rapport aux prévisions de 6,5 %, après avoir chuté de 6 % en juillet.

Wall Street ouvre la séance dans un sentiment légèrement plus faible ; les valeurs BigTech progressent ; un sentiment plus faible est observé dans le secteur de la santé et des soins médicaux. Source : xStation5

Graphique de l'US100 (intervalle M30, D1)

À court terme, nous constatons que l'indice a maintenu sa ligne de tendance haussière de septembre et qu'il s'échange entre les moyennes de momentum EMA50 et EMA200 avant la conférence de la Fed. Une chute en dessous de 19 400 pourrait suggérer une dynamique baissière plus intense. Une hausse au-dessus de 19 500 points pourrait ouvrir la voie aux haussiers pour tester les maxima locaux à 20 000 points.

Source : xStation5

Si l'on regarde le large intervalle quotidien, le contrat à terme du Nasdaq 100 est tombé sous l'EMA200 (ligne rouge) à deux reprises, mais a rapidement réussi à rattraper les stats, défendant ainsi la tendance haussière. Le principal support se situe maintenant à 18500 points, où se trouve l'élimination de 23,6 Fibonacci de la vague haussière de 2022.

Source: xStation5

Actualités des entreprises