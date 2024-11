OUVERTURE US : L'EURUSD efface ses pertes après une forte ADP ; l'US2000 gagne 0.70%🔔

Les indices ouvrent à plat, à l'exception de l'US2000.

L'EUR/USD efface ses pertes suite à la publication de l'ADP et gagne même du terrain.

Super Micro Computer (SMC.US) chute de 25%.

Les rendements des obligations à 10 ans sont en baisse, tandis que les rendements à 2 ans sont en hausse.  Il se passe beaucoup de choses sur le marché américain aujourd'hui. Avant l'OUVERTURE de la séance, plusieurs données importantes ont été publiées, notamment le rapport ADP sur l'emploi et les chiffres préliminaires du PIB pour le troisième trimestre. Juste après l'ouverture de la session, un rapport sur les ventes de logements neufs a également été publié. La saison des bénéfices en cours et les turbulences autour de Super Micro Computer (SMC.US) viennent s'ajouter au paysage macroéconomique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En début de séance, l'US2000 est en tête des gains, en hausse de 1,10 % (+0,70 % actuellement), porté par des données macroéconomiques solides. Les petites capitalisations sont plus sensibles à la politique monétaire de la Fed et aux changements macroéconomiques. Par conséquent, des données positives - telles que des rapports solides sur le PIB et l'ADP qui réduisent le risque d'un ralentissement de l'économie américaine - ont un impact favorable sur l'indice US2000. L'US500 trade autour de son niveau d'ouverture, en baisse de seulement 0,05% à 5 880 points, tandis que l'US100 est en baisse de 0,40%, se négociant à 20 660 points. US2000 (Intervalle D1) Actuellement, l'indice est en hausse de 1,10% (actuellement +0,70%), atteignant 2 276 points et s'approchant de la limite supérieure du canal de consolidation. Depuis un certain temps, l'US2000 tente de dépasser la barrière des 2 300 points. A la baisse, la zone de support clé reste à 2 200 points. Un environnement macroéconomique solide et une position dovish de la Fed soutiendront très certainement les haussiers.

 Actualités des entreprises Alphabet (GOOGL.US) gagne 5,60 % car l'entreprise a dépassé les attentes du troisième trimestre, Google Search et YouTube Ads ayant tous deux augmenté leurs revenus de 12 %, atteignant 49,4 milliards de dollars et 8,92 milliards de dollars, respectivement. Bien que le réseau Google ait légèrement baissé à 7,55 milliards de dollars, les recettes publicitaires totales ont augmenté de 10 % d'une année sur l'autre. D'autres domaines ont également enregistré de bons résultats : les abonnements, les plateformes et les appareils ont augmenté de 28 % pour atteindre 10,7 milliards de dollars, et Google Cloud de 35 % pour atteindre 11,35 milliards de dollars.  Reddit (RDDT) a bondi de 34 % après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 68 % en glissement annuel, grâce à une augmentation de 47 % du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Les prévisions de revenus de la société pour le quatrième trimestre (entre 385 et 400 millions de dollars), ainsi que les prévisions d'EBITDA ajusté (entre 110 et 125 millions de dollars), ont largement dépassé le consensus, reflétant l'engagement et la popularité croissants des utilisateurs de Reddit.   Snap (SNAP.US) a augmenté de 15% après avoir dépassé les attentes du troisième trimestre avec une augmentation de 15% du chiffre d'affaires à 1,37 milliard de dollars, tirée par une hausse de 9% des utilisateurs actifs quotidiens à 443M. Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a doublé pour atteindre 12 millions, et le nombre d'utilisateurs de Spotlight a atteint 500 millions par mois. Pour le quatrième trimestre, Snap prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,51 et 1,56 milliard de dollars et un EBITDA ajusté compris entre 210 et 260 millions de dollars, bien que l'augmentation des rémunérations à base d'actions puisse avoir un impact de 4 à 5 % sur les prévisions pour l'ensemble de l'année. Advanced Micro Devices (AMD.US) a chuté de près de 8,80 %, ses résultats du troisième trimestre et ses prévisions pour le quatrième trimestre ayant légèrement manqué les attentes. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 18% d'une année sur l'autre, avec des ventes de centres de données en hausse de 122% et des ventes de processeurs pour PC en hausse de 29%, les segments des jeux et de l'embarqué ont connu des baisses de 69% et 25%, respectivement. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre (7,2 à 7,8 milliards de dollars) sont inférieures au point médian du consensus (7,55 milliards de dollars).   Eli Lilly (LLY.US) a chuté de 12,50% en raison de résultats trimestriels plus faibles que prévu, les médicaments GLP-1 pour la perte de poids Mounjaro et Zepbound ayant manqué les prévisions, malgré une croissance des revenus de 20% d'une année sur l'autre. La société a revu à la baisse ses prévisions pour 2024, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 13,02 et 13,52 dollars, manquant le consensus de 13,45 dollars, et un chiffre d'affaires entre 45,4 et 46 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes du marché. The Kraft Heinz Company (KHC.US) a chuté de 3,50% suite aux résultats mitigés du troisième trimestre et à une baisse des ventes de 2,9%. La société s'attend à ce que la croissance organique des ventes en 2024 atteigne le bas de sa prévision de -2% à 0%, avec un BPA ajusté pour l'année entière également prévu dans le bas de la fourchette de 3,01 à 3,07 dollars, contre un consensus de 3,02 dollars. Super Micro Computer (SMCI.US) a plongé de près de 28% après la démission de son auditeur, Ernst & Young, suite aux inquiétudes soulevées initialement par Hindenburg Research. La société, tout en contestant la décision, a lancé un examen interne et cherche un nouvel auditeur, bien qu'elle maintienne que les résultats de l'exercice 2024 ne seront pas matériellement affectés.

