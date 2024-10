Ouverture US : l’US100 gagne 1,50 % proche des sommets historiques ; la Big Tech parmi les leaders 📌

Les entreprises technologiques en tĂŞte des gains

L’indice du dollar reste stable

Les rendements des obligations américaines diminuent  En cette fin de semaine, Wall Street voit une amélioration du sentiment général. Les gains se concentrent particulièrement sur les entreprises technologiques, avec l'indice US100 qui progresse de près de 1,50 % au moment de la publication. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Facteurs clés du sentiment haussier Les principaux catalyseurs de cette amélioration incluent des rapports de résultats trimestriels positifs, notamment de Tesla, et une accalmie dans les spéculations autour d’une approche plus restrictive de la Fed. Actuellement, le marché semble apaiser ses tendances bellicistes et revenir progressivement à la normalisation. Des données économiques américaines solides soutiennent également ce sentiment. Les commandes de biens durables ont dépassé les attentes et le rapport final de l’Université du Michigan pour octobre a révélé une amélioration du sentiment des consommateurs et une baisse des anticipations d'inflation. US100 L'indice des entreprises technologiques franchit résolument la barrière des 20 600 points. Au moment de la publication, l’US100 gagne déjà 1,50 %. Les entreprises en tête des hausses incluent celles des secteurs des semi-conducteurs et des technologies avancées, comme AMD, Tesla, Intel, Lululemon et ON Semiconductor. Si ces gains se confirment, le prochain objectif pour les haussiers sera le sommet historique au-dessus de 20 900 points et juste en dessous de 21 000 points.   Source: xStation 5  Actualités des entreprises L3Harris Technologies (LHX.US) : L'action progresse de 4,50 % après des résultats solides pour le troisième trimestre et une révision à la hausse de la fourchette basse de ses prévisions annuelles 2024. Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 21,1 et 21,3 milliards de dollars, et le BPA ajusté est relevé à 12,95–13,15 $. Skechers (SKX.US) : L'action efface tous ses gains initiaux pour reculer de 0,25 %. La société a rapporté une hausse des ventes de 15,9 % en glissement annuel (YoY) au troisième trimestre. Le segment de la vente en gros a dominé avec une augmentation de 20 % à 241,4 millions de dollars, et les ventes directes aux consommateurs ont progressé de 9,6 % pour atteindre 81,3 millions de dollars. Les prévisions du quatrième trimestre indiquent un BPA entre 0,70 et 0,75 $ pour un chiffre d'affaires compris entre 2,165 et 2,215 milliards de dollars, légèrement en deçà du consensus. Les perspectives pour 2024 sont revues à la hausse avec un BPA entre 4,20 et 4,25 $ et des ventes de 8,925 à 8,975 milliards de dollars.   Western Digital (WDC.US) : L’action gagne 7,80 % malgré des résultats mitigés pour le premier trimestre fiscal. La société affiche un bénéfice de 1,71 $ par action, contre une perte de 1,76 $ l’année dernière, avec un chiffre d'affaires en hausse de 49 % YoY. Les revenus du cloud, qui représentent 54 % des ventes totales, ont augmenté de 153 % en glissement annuel et de 17 % par rapport au trimestre précédent (QoQ). Spirit Airlines (SAVE.US) : L'action bondit de 28 % après l’annonce de mesures visant à accroître la liquidité, notamment la vente de 23 avions Airbus à GA Telesis pour environ 519 millions de dollars, ce qui devrait améliorer la liquidité de 225 millions de dollars d’ici fin 2025. Spirit prévoit également une réduction de capacité et des suppressions d'emplois, visant à clore l’année avec plus d’un milliard de dollars de liquidités.   Capri Holdings (CPRI.US) : L'action chute de 49 % après qu’un juge a bloqué sa fusion de 8,5 milliards de dollars avec Tapestry (TPR.US) en raison de préoccupations antitrust. Les actions de Tapestry, dont les parts augmentent de 14,40 %, prévoient de faire appel. HCA Healthcare (HCA.US) : L’action recule de plus de 8 % après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et un abaissement des prévisions annuelles à la limite inférieure des estimations précédentes, citant des impacts liés aux ouragans. HCA a réitéré ses prévisions pour 2024 avec un BPA entre 21,60 et 22,80 $ et des revenus compris entre 69,75 et 71,75 milliards de dollars, proches de l'estimation du consensus. Dexcom (DXCM.US) : L’action perd 4,50 % malgré une augmentation de 2 % des revenus en glissement annuel ; les revenus aux États-Unis ont chuté de 2 %. La société maintient ses prévisions de revenus annuels réduits à une fourchette de 4,0 à 4,05 milliards de dollars, en ligne avec le consensus.

