Points clés US100 en baisse , tandis que US30 et US500 progressent légèrement.

Cisco chute de 10% malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Les inscriptions au chômage montent à 227k (vs 223k attendus).

Les ventes de logements plongent de -8.4% m/m.

Les secteurs défense et immobilier résistent, la tech reste sous pression.

Les indices américains démarrent la séance de jeudi en ordre dispersé. Le US100 (Nasdaq) recule, pénalisé par la faiblesse du secteur technologique, tandis que le US30 et le US500 évoluent légèrement dans le vert. Cette divergence illustre une rotation sectorielle persistante, les investisseurs privilégiant les segments défensifs au détriment des valeurs de croissance. Au cœur de la baisse du Nasdaq figure Cisco Systems, dont le recul de 10% après publication contraste avec des résultats pourtant solides. 📊 Indices US : rotation sectorielle en cours Nasdaq sous pression, Dow plus résilient Le US100 accuse le coup, alors que les secteurs IT services, logiciels, communication et divertissement enregistrent des pertes. Shopify et Cisco figurent parmi les principaux contributeurs à la baisse. À l’inverse, les secteurs de la défense et de l’immobilier progressent, témoignant d’un repositionnement vers des segments jugés plus défensifs. Source: xStation5 Le graphique met en évidence la consolidation récente du Nasdaq, dans un contexte de volatilité accrue. Données macroéconomiques mitigées Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement augmenté à 227 000, au-dessus des 223 000 attendues. Par ailleurs, les ventes de logements ont reculé de -8.4% m/m, contre -4.6% anticipé, après une hausse précédente de +5.1%. Ces chiffres renforcent les interrogations sur la solidité de la dynamique économique américaine, particulièrement dans un environnement de taux élevés. Source: xStation5 💻 Cisco : trimestre solide, guidance décevante Des résultats supérieurs aux attentes Pour son deuxième trimestre fiscal 2026 (clos le 24 janvier 2026), Cisco Systems affiche des performances robustes : Chiffre d’affaires record de 15.3 milliards $ (+10% sur un an).

BPA ajusté de 1.04$ (+11%), au-dessus du consensus (1.02$).

Marge brute Non-GAAP de 67.5% et marge opérationnelle de 34.6%, au-dessus du haut de la fourchette prévue.

Commandes produits en hausse de 18% sur un an. Le segment networking retrouve un rôle moteur, avec des revenus en progression de 21%. La direction souligne le lancement d’un cycle pluriannuel de renouvellement des réseaux d’entreprise. L’IA devient un levier concret Cisco a enregistré 2.1 milliards $ de commandes liées à l’infrastructure IA auprès des hyperscalers au cours du trimestre. Le groupe prévoit que ce flux dépassera 5 milliards $ sur l’exercice 2026. Ce chiffre est crucial : l’IA n’est plus seulement un narratif stratégique, mais un moteur tangible de croissance. ⚠️ Pourquoi le marché sanctionne-t-il Cisco ? Une guidance prudente et le risque tarifaire Pour le T3 fiscal 2026, Cisco anticipe un chiffre d’affaires compris entre 15.4 et 15.6 milliards $, avec un BPA ajusté entre 1.02$ et 1.04$. Pour l’ensemble de l’exercice 2026, la société prévoit 61.2–61.7 milliards $ de revenus et un BPA ajusté de 4.13–4.17$. Ces prévisions intègrent l’impact estimé des droits de douane, dans le contexte actuel de politique commerciale. Un marché focalisé sur la cyclicité Malgré le dépassement des attentes, le titre recule fortement. Les investisseurs semblent davantage préoccupés par l’environnement macroéconomique, la prudence des entreprises en matière de dépenses d’investissement et la baisse de 1% des revenus services. La croissance actuelle repose principalement sur les produits, ce qui peut être perçu comme plus cyclique. Le marché s’interroge également sur la durabilité de la demande des hyperscalers en infrastructure IA.

Source: xStation5 Source: xStation5 Ce graphique illustre la réaction négative du titre après publication, dans un contexte de volatilité accrue sur les grandes capitalisations technologiques. En résumé, le recul du US100 reflète moins la faiblesse des résultats que la sensibilité persistante des valeurs technologiques aux perspectives macroéconomiques et aux attentes élevées du marché. La trajectoire future dépendra de la capacité des entreprises, comme Cisco, à transformer l’essor de l’IA en croissance récurrente et durable. ❓ FAQ Pourquoi le Nasdaq baisse-t-il aujourd’hui ?

Principalement en raison de la chute de Cisco et de la faiblesse du secteur technologique. Les résultats de Cisco étaient-ils mauvais ?

Non, ils ont dépassé les attentes, mais la guidance prudente et le contexte macro ont pesé. Quel est le rôle de l’IA dans la croissance de Cisco ?

Les commandes liées à l’infrastructure IA atteignent 2.1 milliards $, avec plus de 5 milliards $ attendus sur l’exercice 2026. Les données macro influencent-elles les marchés ?

Oui, la hausse des inscriptions au chômage et la chute des ventes de logements alimentent les craintes de ralentissement. La baisse actuelle est-elle un signal d’alerte durable ?

Elle reflète surtout des prises de bénéfices et des inquiétudes cycliques. La tendance dépendra des prochaines publications et de l’évolution macroéconomique.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."