Ouverture US : Nvidia progresse de 3,2 % 📈

Wall Street affiche de lĂ©gers gains ; Nvidia (NVDA.US) prend les devants parmi les grandes capitalisations amĂ©ricaines avec une hausse de plus de 3 %. Amgen (AMGN.US) en revanche, accuse une baisse de 5 %, exerçant une pression sur le Dow Jones Industrial Average (DJIA).Â

Les ventes de nouvelles maisons aux États-Unis pour le mois d’aoĂ»t se rĂ©vĂšlent lĂ©gĂšrement supĂ©rieures aux attentes, bien qu'en recul par rapport au mois prĂ©cĂ©dent (-4,6 % contre -5,3 % prĂ©vu aprĂšs une hausse de 10,6 % en juillet) ; les prix baissent de presque 5 % sur un an.

Hewlett Packard (HPE.US) connaĂźt une hausse suite Ă une recommandation rehaussĂ©e par Barclays, qui met en avant le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) ; les SPACs profitent de l'optimisme suscitĂ© par les baisses de taux de la Fed.  Aujourd'hui, le marchĂ© boursier amĂ©ricain enregistre de lĂ©gers gains, avec une progression d'environ 0,2 % pour le Nasdaq 100, tandis que le S&P 500 reste stable et que le DJIA baisse de 0,4 %. Les rendements des obligations Ă 10 ans sont en hausse de prĂšs de 4 points de base, atteignant 3,77 % ; l'indice dollar (USDIDX) rebondit de plus de 0,3 %, dĂ©passant 101. L'OCDE a qualifiĂ© l'Ă©conomie amĂ©ricaine de "robuste", prĂ©voyant que la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale rĂ©duira les taux Ă 3,50 % d'ici fin 2025, tandis que la BCE devrait Ă©galement baisser ses taux Ă 2,25 % d'ici la fin de l'annĂ©e prochaine. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  Nvidia et Intel (INTC.US) mĂšnent les gains dans le secteur des semi-conducteurs. Bristol-Myers Squibb (BMY.US) perd plus de 3 % aujourd'hui ; un autre gĂ©ant pharmaceutique, Amgen, subit Ă©galement une perte d'environ 5 %, malgrĂ© des commentaires optimistes de la part des analystes de TD Cowen. Source : xStation5 US100 (intervalle D1) Les contrats Ă terme sur le Nasdaq 100 (US100) dĂ©fendent les principales zones de support au niveau de l'EMA200 (ligne rouge), poursuivant ainsi leur tendance haussiĂšre au-dessus du niveau de 23,6 de Fibonacci Ă 20 000 points, avec un "plus bas plus Ă©levĂ©", ce qui offre des fondamentaux techniques favorables Ă de nouvelles hausses. La principale zone de rĂ©sistance est fixĂ©e Ă 21 000 points, prĂšs du sommet historique de juillet 2024. Un support important est observĂ© au niveau de 19 500 points, oĂč se trouve le niveau de 38,2 de Fibonacci de la tendance haussiĂšre entamĂ©e en avril 2024. Source: xStation5  Nvidia profite des espoirs liĂ©s aux investissements en infrastructure IA Les analystes de Mizuho, dans un rĂ©cent rapport sur la technologie de Bain, estiment que le marchĂ© des matĂ©riels et logiciels liĂ©s Ă l'IA pourrait atteindre jusqu'Ă 990 milliards de dollars d'ici 2027, contre environ 185 milliards actuellement, apaisant ainsi certaines inquiĂ©tudes concernant les tendances de dĂ©penses et les budgets, malgrĂ© le retour sur capital investi (ROIC) incertain issu des investissements en IA. Selon les analystes, il existe encore peu de clartĂ© sur les taux de croissance des dĂ©penses d'investissement pour 2026, malgrĂ© l'optimisme entourant l'annĂ©e 2025. MalgrĂ© cela, les analystes signalent que la demande "continuera de croĂźtre Ă mesure que [les modĂšles de langage de grande taille] Ă©tendront leurs capacitĂ©s Ă traiter simultanĂ©ment plusieurs types de donnĂ©es (texte, images et audio) et que les capital-risqueurs investiront encore plus d'argent dans des start-ups d'IA." "Si la demande des centres de donnĂ©es pour les GPU de gĂ©nĂ©ration actuelle doublait d'ici 2026 - une hypothĂšse raisonnable compte tenu de la trajectoire actuelle - les fournisseurs de composants clĂ©s devraient augmenter leur production de 30 % ou plus dans certains cas." De plus, un contrat d'achat d'Ă©nergie signĂ© par Microsoft Corp. (MSFT.US) et Constellation Energy Corp. (CEG.US) est perçu comme positif pour les actions d'IA. Les analystes se demandent : "Microsoft signerait-il un accord d'achat d'Ă©nergie nuclĂ©aire de 20 ans avec Constellation Energy, dĂ©pensant 1,6 milliard de dollars juste pour relancer une installation qui ne commencera pas Ă produire d'Ă©nergie avant 2028 s'ils prĂ©voyaient de ralentir ou de rĂ©duire leur croissance des dĂ©penses d'investissement et leurs investissements en IA ? Non." Enfin, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a achevĂ© son plan de vente d'actions adoptĂ© plus tĂŽt cette annĂ©e, ayant rĂ©alisĂ© 713 millions de dollars grĂące Ă des ventes d'actions NVDA (selon le plan de trading Rule 10b5-1) Ă un prix moyen d'environ 119 dollars par action. Ce plan devait ĂȘtre valable jusqu'en mars 2025, mais Huang a vendu toutes les actions six mois avant l'expiration. Il est possible qu'il adopte un nouveau plan pour vendre d'autres actions, mais il reste encore Ă dĂ©terminer s'il le fera ou non. NVDA.US (intervalle D1)  Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."