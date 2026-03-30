Ouverture US : Un début de semaine hésitant à Wall Street !

Wall Street entame la nouvelle semaine sur une note clairement positive. Les principaux indices sont en hausse et l'appétit pour le risque revient progressivement après la correction de la semaine dernière. Un sentiment de soulagement règne après ce week-end, le conflit au Moyen-Orient n'ayant pas connu de nouvelle escalade, même si la situation dans la région reste tendue et incertaine.

Ce sentiment positif a été en partie soutenu par les déclarations de l’ancien président Donald Trump, qui a affirmé que les négociations avec l’Iran progressaient bien et qu’un accord était envisageable. Dans le même temps, il est clair que les pourparlers sont encore loin d’aboutir à une percée. L’Iran nie officiellement mener des négociations directes avec les États-Unis, et des points de désaccord majeurs restent en suspens. Si le marché éprouve un sentiment de soulagement temporaire, le risque de changements soudains et les risques géopolitiques restent élevés.

La menace d’une éventuelle opération terrestre plane toujours. Les forces militaires américaines envisagent divers scénarios, et l’Iran s’est déclaré prêt à riposter à toute attaque potentielle. Ce contexte incite les marchés à la prudence face aux tensions autour du golfe Persique, et tout nouveau développement dans la région pourrait immédiatement influencer le sentiment des marchés et les fluctuations des indices.

Le marché des matières premières reste sous pression géopolitique. Le Brent oscille autour de 110 dollars le baril, les prix de l’énergie réagissant non seulement aux tensions actuelles, mais aussi aux inquiétudes concernant l’approvisionnement et la stabilité futurs. La volatilité des matières premières met en évidence l’impact très important que les événements mondiaux peuvent avoir sur les valorisations des actifs et le sentiment général du marché.

Un autre point d’intérêt majeur aujourd’hui est le discours prévu du président de la Fed, Jerome Powell, à 16 h 30. Les marchés analyseront attentivement chaque mot afin d’en tirer des indications sur les perspectives d’inflation et les décisions potentielles en matière de taux d’intérêt. Dans le contexte actuel, où la croissance économique et la maîtrise de l’inflation créent un dilemme difficile, les propos de M. Powell pourraient donner le ton pour toute la semaine à Wall Street.

Le rebond des indices observé aujourd’hui montre que le marché peut réagir à une brève accalmie des tensions, même si les fondamentaux mondiaux restent incertains.

Source: xStation5

Les contrats à terme sur l'indice US500 (S&P 500) progressent très aujourd'hui, soutenus par une amélioration du sentiment des investisseurs dans un contexte de perspectives de stabilisation au Moyen-Orient. L'optimisme des marchés est alimenté par les informations faisant état de pourparlers en cours entre les États-Unis et l'Iran qui, bien qu'ils soient encore loin d'aboutir à une percée décisive, donnent quelques raisons d'espérer un apaisement des tensions dans la région.

Source : xStation5

Actualités des entreprises

CrowdStrike (CRWD.US) : l’action est en hausse aujourd’hui après une révision à la hausse de la note de la société. Les analystes soulignent que le futur modèle d’IA d’Anthropic pourrait stimuler la demande de services de cybersécurité et la croissance du chiffre d’affaires. Cette hausse reflète les anticipations selon lesquelles le développement de l’IA va accroître la demande d’outils de protection avancés.

Sysco (SYY.US) : l’action recule de plus de 10 % aujourd’hui à la suite de l’annonce de l’acquisition de Jetro Restaurant Depot. La transaction est évaluée à 29,1 milliards de dollars, les actionnaires de Jetro devant recevoir 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d’actions Sysco. Cette baisse reflète le coût élevé de l’acquisition et les défis potentiels liés à l’intégration des deux sociétés.

Les actions de Palo Alto Networks (PANW.US) progressent en réaction aux commentaires du PDG soulignant la nécessité d’utiliser l’IA pour lutter contre les cybermenaces à mesure que les modèles de pointe se développent. Ces remarques suggèrent que la société pourrait se concentrer davantage sur les solutions basées sur l'IA, renforçant ainsi sa position dans le secteur de la cybersécurité et améliorant ses perspectives de croissance.

MicroStrategy (MSTR.US) a indiqué n'avoir acheté aucun bitcoin la semaine dernière, ce qui pourrait indiquer une pause temporaire de la demande ou une prudence accrue face à la volatilité du marché des cryptomonnaies. L'absence de nouveaux achats suggère que les acteurs institutionnels s'abstiennent d'augmenter leurs positions en BTC.