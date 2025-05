Ouverture US : un marché du travail robuste soutient la performance des actions 📈

Les indices de Wall Street ouvrent sur une note enthousiaste, enregistrant des gains de 1,30 à 1,60 %. Cette fois, l’impulsion haussière provient des données solides sur le marché du travail. En arrière-plan, des résultats d’entreprises solides continuent toutefois de jouer un rôle significatif. US500 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L’indice progresse de 1,40 % aujourd’hui, atteignant 5 694 points. Les cours sont revenus dans une zone clé de consolidation, où une pression vendeuse accrue est possible. Cette zone a déjà marqué un sommet local à deux reprises en 2024. Après des cassures précédentes, elle a également servi de niveau de support important dans les mois suivants. Source: xStation 5 Saison des résultats actuelle Une hausse de 12,9 % en glissement annuel des bénéfices, accompagnée d’une croissance des revenus de seulement 4,5 %, signale une amélioration significative des marges opérationnelles parmi les entreprises américaines, en particulier dans les secteurs technologique et de la santé. Une polarisation sectorielle claire est visible, avec la technologie et les services de communication en tête, tandis que l’énergie et l’immobilier sont à la traîne — reflétant des changements structurels dans l’économie américaine. Le taux de surprises positives de 74,5 % suggère que les analystes continuent de sous-estimer l’adaptabilité des entreprises dans le contexte actuel de guerre commerciale. Résultats d’Apple publiés hier Impact tarifaire projeté de 900 millions de dollars sur le trimestre en cours

Repositionnement de la chaîne d’approvisionnement – la majorité des iPhones destinés au marché américain proviendra désormais d’Inde, et non plus de Chine

Relocalisation de la production d’iPad, Mac, Apple Watch et AirPods vers le Vietnam pour éviter les droits d’importation élevés depuis la Chine

Incertitude persistante concernant la politique commerciale – Tim Cook a refusé de prévoir l’impact des tarifs au-delà du trimestre en cours

Les revenus en Chine ont chuté à 16 milliards de dollars, en dessous des 16,8 milliards prévus Résultats d’Amazon Légère déception sur les revenus AWS au T1 – 29,27 milliards de dollars contre 29,42 milliards attendus

La croissance d’AWS a ralenti à 17 %, contre 18,9 % au T4 – troisième trimestre consécutif de prévisions de revenus manquées

Prévision de bénéfice d’exploitation au T2 entre 13 et 17,5 milliards de dollars, en dessous des attentes de 17,8 milliards

Les préoccupations liées aux tarifs de 145 % sur les importations chinoises proposés par Trump ajoutent de l’incertitude aux prévisions

Les dépenses d’investissement ont bondi de 74 % sur un an, atteignant 24,3 milliards de dollars, en partie alloués aux centres de données dotés de puces IA Autres nouvelles d’entreprises Reddit (RDDT.US) a bondi de 1,60 % après une hausse de 61 % des revenus au T1 en glissement annuel (contre 52 % attendus), avec une croissance des utilisateurs (DAU +23 %, WAU +31 %) et un ARPU en hausse de 23 %. Reddit a publié un bénéfice selon les normes GAAP et prévoit des revenus de 410 à 430 millions de dollars au T2 (+46 % à +53 %) et un EBITDA ajusté de 110 à 130 millions de dollars (+jusqu’à 230 %). Twilio (TWLO.US) a progressé de 2,40 % grâce à une croissance de 12 % des revenus au T1 et a relevé ses prévisions de croissance organique annuelle à 7,5 %–8,5 %. La société a aussi augmenté ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2025 à 850–875 millions de dollars et prévoit pour le T2 un chiffre d'affaires entre 1,18 et 1,19 milliard de dollars ainsi qu’un BPA de 0,99 à 1,04 dollar. Block (XYZ.US) a chuté de 22 % après un T1 en dessous des attentes, principalement en raison d’une faiblesse des dépenses via Cash App. L’entreprise a réduit ses prévisions de bénéfice brut annuel à 9,96 milliards de dollars (contre 10,18 milliards estimés) et à 2,45 milliards de dollars pour le T2 (contre 2,54 milliards attendus). Roku (ROKU.US) a reculé de 11,50 % après avoir abaissé ses prévisions de revenus pour 2025 à 4,55 milliards de dollars (contre 4,61 milliards précédemment) et prévu des revenus de 1,09 milliard de dollars au T2, en dessous des attentes, invoquant des tarifs douaniers et une pression macroéconomique.

