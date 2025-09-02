OUVERTURE US : Wall Street affiche une baisse avant la publication du rapport ISM sur l'activité manufacturière aux États-Unis. Constellation Brands enregistre une baisse de 7 %.

Le sentiment du marché boursier américain s'adoucit mardi, juste avant la publication du rapport ISM Manufacturing du mois d'août. Les investisseurs restent préoccupés par les valorisations historiquement élevées des actions dans un contexte de hausse des rendements obligataires et d'incertitude entourant les données sur les emplois non agricoles (NFP) de vendredi. Le pire « cocktail » macroéconomique possible pour Wall Street serait probablement une flambée des sous-indices des prix accompagnée d'un affaiblissement du marché du travail et de l'activité économique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'indice NASDAQ 100 recule de 1,7 % dans les 15 minutes qui suivent l'ouverture des marchés américains, les valeurs technologiques étant sous pression, notamment Nvidia (-2,7 %) .

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans progressent de plus de 4 points de base au-dessus de 4,27 %.

Les marchés continuent d'anticiper une baisse des taux de la Fed en septembre comme quasi certaine (probabilité d'environ 90 %).

Une euphorie entoure United Therapeutics et Mineralys Therapeutics, dont les actions ont toutes deux progressé de plus de 36 %. Source: xStation5 Source: xStation5 Actualités de l'entreprise Cytokinetics (CYTK) affiche une hausse de plus de 20 % après que le développeur de médicaments cardiaques a publié des données d'essais cliniques de phase avancée qui ont impressionné Wall Street.

affiche une hausse de plus de 20 % après que le développeur de médicaments cardiaques a publié des données d'essais cliniques de phase avancée qui ont impressionné Wall Street. Frontier Group (ULCC) progresse de 12 % après que la Deutsche Bank a relevé la note de la compagnie aérienne low-cost à « Acheter », invoquant son positionnement très solide pour tirer parti de la faillite de Spirit Airlines.

progresse de 12 % après que la Deutsche Bank a relevé la note de la compagnie aérienne low-cost à « », invoquant son positionnement très solide pour tirer parti de la faillite de Spirit Airlines. Ionis Pharmaceuticals (IONS) progresse de plus de 20 % après avoir annoncé que l'olezarsen réduisait les triglycérides et les cas de pancréatite aiguë dans les essais de phase 3 chez les patients atteints d'hypertriglycéridémie sévère.

progresse de plus de 20 % après avoir annoncé que l'olezarsen réduisait les triglycérides et les cas de pancréatite aiguë dans les essais de phase 3 chez les patients atteints d'hypertriglycéridémie sévère. PepsiCo (PEP) progresse de 4 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le fonds activiste Elliott Investment Management avait acquis une participation d'environ 4 milliards de dollars et prévoyait de pousser à des changements chez le géant des boissons.

progresse de 4 % après que le a rapporté que le fonds activiste Elliott Investment Management avait acquis une participation d'environ 4 milliards de dollars et prévoyait de pousser à des changements chez le géant des boissons. Signet Jewelers (SIG) progresse de 4 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année.

progresse de 4 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année. Telus Digital (TIXT) grimpe de 14 % après que Telus Corp. a accepté d'acquérir toutes les actions restantes qu'elle ne détient pas encore.

grimpe de 14 % après que Telus Corp. a accepté d'acquérir toutes les actions restantes qu'elle ne détient pas encore. United Therapeutics (UTHR) s'envole de 49 % après avoir annoncé que son étude Teton-2 sur la solution inhalable Tyvaso pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique avait atteint son critère d'efficacité principal.

s'envole de 49 % après avoir annoncé que son étude Teton-2 sur la solution inhalable Tyvaso pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique avait atteint son critère d'efficacité principal. Mineralys Therapeutics (MLYS) bondit de 37 % après que les résultats du médicament contre l'hypertension d'AstraZeneca se sont révélés « numériquement moins bons » que les données de Mineralys, selon Jefferies.

bondit de 37 % après que les résultats du médicament contre l'hypertension d'AstraZeneca se sont révélés « numériquement moins bons » que les données de Mineralys, selon Jefferies. Constellation Brands (STZ) recule de près de 7 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, suscitant des inquiétudes quant à la vigueur de la consommation aux États-Unis. Source: xStation5

