- Le président Donald Trump a prolongé indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran, ce qui a redonné du tonus aux marchés à terme.
- Les contrats à terme sur indices américains progressaient avant l'ouverture et maintiennent leur élan haussier après le coup d'envoi. L'US500 gagne 0,34 %, tandis que l'US100 est en hausse de 0,40 %.
- Les cours du pétrole grimpent en raison de l'incertitude persistante, mais restent stables par rapport à l'ouverture de lundi. Les deux références sont en hausse d'environ 1,5 %, le Brent s'établissant à 95 $ et le WTI s'échangeant sous les 92 $.
- Le marché attend avec impatience les résultats de Tesla, qui seront publiés après la clôture des marchés aujourd'hui.
- Le président Donald Trump a prolongé indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran, ce qui a redonné du tonus aux marchés à terme.
- Les contrats à terme sur indices américains progressaient avant l'ouverture et maintiennent leur élan haussier après le coup d'envoi. L'US500 gagne 0,34 %, tandis que l'US100 est en hausse de 0,40 %.
- Les cours du pétrole grimpent en raison de l'incertitude persistante, mais restent stables par rapport à l'ouverture de lundi. Les deux références sont en hausse d'environ 1,5 %, le Brent s'établissant à 95 $ et le WTI s'échangeant sous les 92 $.
- Le marché attend avec impatience les résultats de Tesla, qui seront publiés après la clôture des marchés aujourd'hui.
Le S&P 500 repasse dans le vert à l’ouverture américaine, mais le point central reste ailleurs : la crise entre Washington et Téhéran continue de peser sur le pétrole et sur les actifs risqués. La remontée des indices paraît ainsi plus fragile avec une volatilité qui ralentit sans véritable détente sur l’énergie.
S&P 500 : un rebond sous pression géopolitique
Le marché actions remonte, mais le pétrole reste le vrai signal
La fin de séance en Europe puis l’ouverture de Wall Street restent dominées par les tensions entre les États-Unis et l’Iran. Donald Trump a prolongé la trêve au moment où l’accord précédent arrivait à échéance, mais le blocus naval américain contre les ports iraniens reste en place. Téhéran répète qu’aucun retour aux discussions n’est possible tant que ce dispositif n’est pas levé.
Le blocage alimente les craintes sur plusieurs chaînes d’approvisionnement. Le marché vise d’abord le pétrole brut, puis le gaz naturel liquéfié et les engrais, trois segments très sensibles au trafic maritime régional. La saisie de deux navires par l’Iran montre que la pause dans les frappes directes ne suffit pas à stabiliser la situation. Des informations publiées ce 22 avril font aussi état de deux navires commerciaux saisis dans le détroit d’Ormuz, alors que la trêve venait d’être prolongée.
Le point le plus sensible reste le prix de l’énergie. Si le blocus devait durer encore plusieurs semaines, le scénario évoqué reste celui d’un baril de brut entre 100 et 110 $ et d’un TTF vers 50-60 €/MWh, ce qui compliquerait la phase de remplissage des stocks gaziers en Europe. Le détroit d’Ormuz concentre à lui seul près de 20% du commerce mondial de pétrole transporté par la mer, ce qui explique la réaction immédiate des matières premières.
Le S&P 500 manque encore d’un catalyseur net
Le marché dans son ensemble reste tendu après les baisses de mardi, où le S&P 500 a perdu environ 0,6 %. Une bougie journalière rouge est apparue sur les graphiques, signalant un ralentissement de la tendance haussière des deux dernières semaines, qui avait été portée par l'optimisme quant à la fin du conflit.
Si le retour à la hausse observé aujourd'hui est encourageant, la volatilité a diminué, ce qui suggère que de nouveaux catalyseurs positifs sont nécessaires pour franchir de manière décisive la barre des 7 150 points.
Il convient de noter que deux ou trois séances supplémentaires de consolidation pourraient entraîner une rupture de la ligne de tendance haussière qui a permis au S&P 500 de remonter de la zone des 6 300 points à ses niveaux actuels.
Tesla et les grandes capitalisations donnent le rythme
Tesla concentre l’attention avant les résultats
L'action Tesla avait perdu près d'un tiers de sa valeur par rapport à son plus haut historique jusqu'au 9 avril, mais cette baisse a désormais été ramenée à un peu plus de 20 %. Le titre se négocie à des niveaux relativement élevés, avec des valorisations extrêmes en termes de ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/chiffre d'affaires (P/S).
Néanmoins, l'entreprise continue de vendre une vision d'avenir, et si le marché haussier de Wall Street persiste, on ne peut exclure une nouvelle reprise de la dynamique récemment observée pour l'action Tesla. La résistance technique la plus proche se situe à environ 430 $ par action, tandis que le support clé se trouve à 355 $, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 50,0 % de la dernière vague haussière.
La publication trimestrielle est attendue après la clôture américaine ce 22 avril. Les attentes portent moins sur l’automobile au sens strict que sur le discours de direction autour de l’IA, de la robotique et du robotaxi.
Source: xStation5
Adobe, Boeing, Airbnb et UnitedHealth soutiennent la cote
Parmi les autres dossiers du jour, Adobe se distingue avec une progression de plus de 3,5% en début de séance. Le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars, valable jusqu’en 2030, et le marché y voit un signal de soutien alors que les interrogations sur la monétisation de l’IA restent fortes.
Boeing a ouvert en hausse de près de 4% avant de réduire une partie de ses gains. Le marché a réagi à une consommation de trésorerie inférieure aux attentes et à une amélioration du rythme de livraisons. Le groupe affiche une perte trimestrielle plus faible qu’anticipé, dans un contexte de redressement progressif de la production.
Airbnb a progressé d'environ 2,7 % après que Wells Fargo Securities a relevé sa recommandation sur la société, passant de « neutre » à « surpondérer ». UnitedHealth a publié hier un chiffre d’affaires trimestriel de 111,7 milliards de dollars et vise désormais un bénéfice ajusté annuel supérieur à 18,25 $ par action.
❓ FAQ
Pourquoi le S&P 500 monte-t-il alors que le pétrole reste sous tension ?
Le S&P 500 profite encore des flux vers les grandes capitalisations américaines et de plusieurs nouvelles favorables sur les entreprises. En parallèle, le pétrole reste sous pression à cause du détroit d’Ormuz, ce qui entretient un risque macroéconomique qui n’est pas encore totalement intégré.
Pourquoi Tesla pèse-t-elle autant sur Wall Street ?
Tesla occupe une place particulière car le marché la traite à la fois comme une valeur automobile et comme un dossier lié à l’IA. Quand les attentes sur les résultats ou sur le robotaxi changent, l’effet peut se propager à d’autres actions de croissance.
Quels facteurs influencent le cours du pétrole dans ce contexte ?
Le cours du pétrole dépend ici du blocus américain contre l’Iran, du trafic dans le détroit d’Ormuz et du risque de nouvelles saisies de navires. Une perturbation durable du transport maritime peut aussi peser sur le gaz et sur les coûts industriels.
Pourquoi la moyenne mobile à 50 jours est-elle suivie sur Tesla ?
Cette moyenne sert souvent de repère de tendance à court et moyen terme. Quand Tesla passe sous cette zone, le marché y voit un signal de fragilité technique, surtout avant une publication de résultats.
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