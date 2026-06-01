Strategy fait vendre du Bitcoin

Strategy, également connue sous le nom de MicroStrategy, a vendu pas moins de 32 bitcoins. Strategy affiche une baisse de 5% après cette transaction. La chute de la valeur de l'entreprise est compréhensible. Strategy se définit comme une société de « trésorerie », ce qui signifie que sa principale valeur réside dans Bitcoin et que son modèle économique consiste à en accumuler. La vente de bitcoins entraîne une baisse de la valeur de l'entreprise. Est-ce que 32 bitcoins, c'est beaucoup ? La valeur de la transaction s'élève à environ 2,5 millions de dollars, tandis que la société détient toujours plus de 60 milliards de dollars en bitcoins. La transaction est importante, mais reste marginale dans un contexte plus large ; plus important que le volume ou la valeur de la transaction est le changement de sentiment et de discours à l'égard des cryptomonnaies. Historiquement, Bitcoin a toujours été une sorte de baromètre du sentiment du marché et de l'appétit pour le risque. La croissance d'un actif dont la valeur, selon les modèles d'évaluation, est purement spéculative, indique naturellement une surliquidité du marché et une augmentation de la tolérance des investisseurs pour les actifs risqués. Cette corrélation a commencé à s'éroder avec le temps : il est de plus en plus courant de voir Bitcoin agir comme un contrepoids aux portefeuilles d'actions ou d'obligations, ce qui est une conclusion évidente d'une plus grande adaptation institutionnelle. Cependant, cela pourrait-il poser un problème pour les valorisations des cryptomonnaies ? Actuellement, le Bitcoin est loin derrière les indices, et plusieurs raisons expliquent cela. La valeur des cryptomonnaies est un concept subjectif en soi ; la rareté (quelle qu'elle soit) n'implique pas la valeur. Bitcoin lui-même, en tant que moyen de paiement, est un moyen plutôt imparfait, et l'époque où il était perçu comme une nouveauté technique appartient au passé. L'adaptation des institutions pourrait bien s'avérer être le coup de grâce pour les valorisations des cryptomonnaies, du moins pendant un certain temps. Bitcoin ne constitue pas une réserve de valeur ; il ne fait qu'absorber l'excès de liquidité du marché. Bitcoin ne protège pas contre l'inflation ; il ne fait que bénéficier d'une politique monétaire accommodante — et ce n'est pas la même chose. Actuellement, les perspectives de baisses de taux imminentes sont faibles, voire négligeables, et les titres de créance offrent un rendement relativement intéressant. Bitcoin n'est plus aujourd'hui une opportunité d'investissement, mais plutôt un coût alternatif par rapport à des investissements bien plus intéressants, et l'entrée de grands fonds sur le marché a privé les spéculateurs du pouvoir de provoquer de fortes fluctuations de prix. Pour les investisseurs avides d'exposition à des actifs à plus haut risque, les centres de données et les start-ups spécialisées dans l'IA peuvent désormais servir de véhicules d'investissement.

BITCOIN (D1) Le cours reste en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), et la cryptomonnaie a déjà perdu plus de 40 % par rapport à son dernier sommet. La ligne de tendance et le niveau de Fibonacci à 38,2 % pourraient constituer ici une zone de forte résistance, ce qui devrait laisser entrevoir une consolidation et un arrêt de la baisse, même dans un contexte défavorable. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."