Ouverture US : Wall Street ne craint pas le shutdown 📈💲

Les indices américains ont démarré la séance de mercredi en hausse, malgré l'impasse budgétaire et la paralysie persistante du gouvernement fédéral, qui font l'objet de vifs débats parmi les analystes et les journalistes. Les investisseurs semblent ignorer le chaos politique qui règne à Washington, se concentrant plutôt sur les performances des entreprises technologiques, qui continuent de tirer le marché vers le haut.

À l'ouverture, le NASDAQ affiche la plus forte hausse, tandis que le Russell 2000 est à la traîne. Cela confirme la tendance observée depuis plusieurs mois, à savoir la domination des entreprises du secteur de l'IA et des technologies, qui captent une part de plus en plus importante de la capitalisation boursière, reléguant les entreprises plus petites et plus traditionnelles au second plan pour les investisseurs.



Source: Bloomberg Finance Lp

À l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, les entreprises des secteurs des technologies de l'information et de la santé affichent les meilleures performances, tandis que les secteurs de l'énergie et de la finance font baisser les indices.

La hausse fulgurante des métaux précieux, en particulier l'or et l'argent, et aujourd'hui également le palladium, combinée à la hausse des indices malgré les tensions politiques, pourrait indiquer que les investisseurs intègrent de plus en plus dans leurs prix ce que l'on appelle le « Debasement Trade ». Il s'agit d'une fuite vers les actifs tangibles et numériques dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la dette publique et la valeur réelle du dollar.

Les gains se poursuivent malgré le refroidissement du sentiment observé hier à la suite des résultats d'Oracle. La société a révélé avoir dépensé 100 millions de dollars pour louer des puces Nvidia, ce qui soulève certains doutes quant à la rentabilité de ces projets et de la société elle-même. Il est important de noter que, dans ce contexte, la start-up « xAI » d'Elon Musk a déjà levé 20 milliards de dollars pour acheter et louer des puces Nvidia. Il est intéressant de noter que Nvidia fait elle-même partie des investisseurs qui financent le projet.

En arrière-plan, la situation politique reste tendue. Le Sénat a rejeté hier un autre projet de loi budgétaire républicain et le gouvernement fédéral reste paralysé. Il n'y a actuellement aucune perspective de compromis.

Dans ce contexte, les investisseurs attendent principalement la publication du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC, qui sera publié ce soir. Le marché espère que ce document apportera davantage d'éclaircissements sur la manière dont la banque centrale évalue la situation et sur l'impact de la paralysie du gouvernement sur le processus décisionnel de la FED.



US100 (D1)

Source: Xstation5

D'un point de vue technique, le prix se maintient solidement dans un canal haussier à long terme, dont la limite inférieure sert efficacement de support depuis plusieurs mois. La structure de la tendance reste intacte et la dynamique du mouvement suggère que les acheteurs contrôlent toujours le marché. La seule résistance significative à l'heure actuelle reste le niveau du dernier ATH. Toutefois, en cas de correction à la baisse, le premier support significatif se situera autour de 24 640 $. Il s'agit d'une zone où convergent les minima locaux, la moyenne mobile EMA25 et le niveau de retracement FIBO 23,6 %. Le maintien de cette zone devrait être crucial pour préserver la dynamique haussière actuelle.

Actualités des entreprises :

Confluent (CFLT.US) - L'entreprise spécialisée dans les logiciels et les infrastructures de bases de données a annoncé qu'elle recherchait un nouvel acquéreur. Le cours de l'action a augmenté de 10 % à l'ouverture.

Rocket Lab (RKLB.US) - L'entreprise chargée de la conception et de la fabrication de fusées poursuit sa tendance haussière, avec une hausse de plus de 9 % aujourd'hui après avoir annoncé la signature d'un contrat avec un opérateur de satellites japonais.

Anglogold (AU.US) - La société minière aurifère affiche une hausse de plus de 2 % dans un contexte d'euphorie envers les métaux précieux.

FedEx (FDX.US) - La société de logistique affiche une baisse d'environ 2 % après que Morgan Stanley ait revu ses prévisions à la baisse.

QuantumScape (QS.US) - Le fabricant de batteries affiche une hausse de 5 % après avoir annoncé une collaboration avec Murata sur un nouveau projet.