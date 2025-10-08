Ouverture US : Wall Street ne craint pas le shutdown 📈💲

- Wall Street est en hausse malgré la fermeture du gouvernement américain : les investisseurs ignorent l'impasse politique à Washington et se concentrent sur les données technologiques et macroéconomiques.
- Le NASDAQ mène les gains, tandis que le Russell 2000 est à la traîne : la domination des secteurs de l'IA et des grandes technologies reste à des niveaux records.
- La société xAI d'Elon Musk a levé 20 milliards de dollars pour acheter et louer des puces Nvidia. Nvidia fait elle-même partie des investisseurs, ce qui souligne la demande croissante en puissance de calcul pour l'IA.
- Les fortes hausses des métaux précieux et des indices indiquent que le marché se tourne de plus en plus vers ce que l'on appelle le « Debasement Trade », c'est-à-dire la fuite vers les actifs réels et technologiques.
- Le marché attend la publication du procès-verbal du FOMC, qui pourrait indiquer ce soir l'orientation de la politique de la Fed et ses attentes concernant les futures baisses de taux d'intérêt.
- Wall Street est en hausse malgré la fermeture du gouvernement américain : les investisseurs ignorent l'impasse politique à Washington et se concentrent sur les données technologiques et macroéconomiques.
- Le NASDAQ mène les gains, tandis que le Russell 2000 est à la traîne : la domination des secteurs de l'IA et des grandes technologies reste à des niveaux records.
- La société xAI d'Elon Musk a levé 20 milliards de dollars pour acheter et louer des puces Nvidia. Nvidia fait elle-même partie des investisseurs, ce qui souligne la demande croissante en puissance de calcul pour l'IA.
- Les fortes hausses des métaux précieux et des indices indiquent que le marché se tourne de plus en plus vers ce que l'on appelle le « Debasement Trade », c'est-à-dire la fuite vers les actifs réels et technologiques.
- Le marché attend la publication du procès-verbal du FOMC, qui pourrait indiquer ce soir l'orientation de la politique de la Fed et ses attentes concernant les futures baisses de taux d'intérêt.
Les indices américains ont démarré la séance de mercredi en hausse, malgré l'impasse budgétaire et la paralysie persistante du gouvernement fédéral, qui font l'objet de vifs débats parmi les analystes et les journalistes. Les investisseurs semblent ignorer le chaos politique qui règne à Washington, se concentrant plutôt sur les performances des entreprises technologiques, qui continuent de tirer le marché vers le haut.
À l'ouverture, le NASDAQ affiche la plus forte hausse, tandis que le Russell 2000 est à la traîne. Cela confirme la tendance observée depuis plusieurs mois, à savoir la domination des entreprises du secteur de l'IA et des technologies, qui captent une part de plus en plus importante de la capitalisation boursière, reléguant les entreprises plus petites et plus traditionnelles au second plan pour les investisseurs.
Source: Bloomberg Finance Lp
À l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, les entreprises des secteurs des technologies de l'information et de la santé affichent les meilleures performances, tandis que les secteurs de l'énergie et de la finance font baisser les indices.
La hausse fulgurante des métaux précieux, en particulier l'or et l'argent, et aujourd'hui également le palladium, combinée à la hausse des indices malgré les tensions politiques, pourrait indiquer que les investisseurs intègrent de plus en plus dans leurs prix ce que l'on appelle le « Debasement Trade ». Il s'agit d'une fuite vers les actifs tangibles et numériques dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la dette publique et la valeur réelle du dollar.
Les gains se poursuivent malgré le refroidissement du sentiment observé hier à la suite des résultats d'Oracle. La société a révélé avoir dépensé 100 millions de dollars pour louer des puces Nvidia, ce qui soulève certains doutes quant à la rentabilité de ces projets et de la société elle-même. Il est important de noter que, dans ce contexte, la start-up « xAI » d'Elon Musk a déjà levé 20 milliards de dollars pour acheter et louer des puces Nvidia. Il est intéressant de noter que Nvidia fait elle-même partie des investisseurs qui financent le projet.
En arrière-plan, la situation politique reste tendue. Le Sénat a rejeté hier un autre projet de loi budgétaire républicain et le gouvernement fédéral reste paralysé. Il n'y a actuellement aucune perspective de compromis.
Dans ce contexte, les investisseurs attendent principalement la publication du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC, qui sera publié ce soir. Le marché espère que ce document apportera davantage d'éclaircissements sur la manière dont la banque centrale évalue la situation et sur l'impact de la paralysie du gouvernement sur le processus décisionnel de la FED.
US100 (D1)
Source: Xstation5
D'un point de vue technique, le prix se maintient solidement dans un canal haussier à long terme, dont la limite inférieure sert efficacement de support depuis plusieurs mois. La structure de la tendance reste intacte et la dynamique du mouvement suggère que les acheteurs contrôlent toujours le marché. La seule résistance significative à l'heure actuelle reste le niveau du dernier ATH. Toutefois, en cas de correction à la baisse, le premier support significatif se situera autour de 24 640 $. Il s'agit d'une zone où convergent les minima locaux, la moyenne mobile EMA25 et le niveau de retracement FIBO 23,6 %. Le maintien de cette zone devrait être crucial pour préserver la dynamique haussière actuelle.
Actualités des entreprises :
Confluent (CFLT.US) - L'entreprise spécialisée dans les logiciels et les infrastructures de bases de données a annoncé qu'elle recherchait un nouvel acquéreur. Le cours de l'action a augmenté de 10 % à l'ouverture.
Rocket Lab (RKLB.US) - L'entreprise chargée de la conception et de la fabrication de fusées poursuit sa tendance haussière, avec une hausse de plus de 9 % aujourd'hui après avoir annoncé la signature d'un contrat avec un opérateur de satellites japonais.
Anglogold (AU.US) - La société minière aurifère affiche une hausse de plus de 2 % dans un contexte d'euphorie envers les métaux précieux.
FedEx (FDX.US) - La société de logistique affiche une baisse d'environ 2 % après que Morgan Stanley ait revu ses prévisions à la baisse.
QuantumScape (QS.US) - Le fabricant de batteries affiche une hausse de 5 % après avoir annoncé une collaboration avec Murata sur un nouveau projet.
Le gambit chinois : les matières premières comme arme dans la guerre technologique
Graphique du jour : EURUSD (08.10.2025)
Le NZDUSD atteint son plus bas niveau depuis 6 mois après la baisse inattendue des taux de la RBNZ ✂️
Les responsables du FOMC voient des changements structurels induits par l'IA ; Kashkari et Miran soutiennent deux baisses de taux cette année 🔎
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."