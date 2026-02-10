Alphabet finance l’IA par une émission obligataire massive , confirmant l’ampleur des capex à venir.

Forte dispersion des valeurs : Datadog et Spotify saluées, S&P Global et Coca-Cola sanctionnées.

Pressions inflationnistes en reflux , ce qui renforce l’hypothèse d’une Fed plus dovish .

Ventes au détail US de décembre décevantes , signalant un ralentissement de la consommation.

Ouverture modérément positive à Wall Street : Dow en tête, Nasdaq et S&P 500 légèrement en hausse.

📊 Marchés US : gains modestes, sentiment constructif À l’ouverture : S&P 500 : +0,2%

Nasdaq : +0,1%

Dow Jones : +~0,5%, après un nouveau record de clôture la veille Le marché conserve une tonalité positive, portée par l’accumulation sur les grandes capitalisations, notamment technologiques, qui poursuivent leur rebond après les récents replis. 🧠 Macro : la consommation cale, la Fed respire Les ventes au détail de décembre sont ressorties en dessous des attentes : m/m : 0,0% ,

hors autos : 0,0%. 👉 Lecture macro : Ralentissement de la dépense des ménages , principal moteur de la croissance US.

Moins de pression de demande , donc moins de risques inflationnistes .

Coûts salariaux en hausse mais plus modérée, renforçant la désinflation. ➡️ Implication clé : ces éléments augmentent la probabilité d’un biais accommodant de la Fed, avec des baisses de taux plus crédibles à l’horizon, ce qui soutient les valorisations actions—malgré la faiblesse conjoncturelle. Source: XTB Research Futures on the US500 (S&P 500) are slightly higher in today’s session. Positive sentiment in the technology sector supports valuations, despite weaker-than-expected retail sales data. Slower consumer spending could increase the chances of a more accommodative Fed policy, which further helps sustain the positive market mood. Source: xStation5 🧾 Actualités entreprises 🔵 Alphabet (GOOGL.US) Émission obligataire de 20 Md$ (demande > 100 Md$ ).

Financement de l’ expansion IA (data centers, technologies), avec des capex pouvant atteindre 185 Md$ en 2026 .

À l’étude : obligations à 100 ans en GBP.

👉 Signal de confiance des marchés de crédit malgré l’ampleur des investissements. 🔴 S&P Global (SPGI.US) -~7% après résultats T4 et guidance 2026 inférieure au consensus .

Revenus en légère hausse, mais rythme de croissance et EPS attendus décevants.

👉 Le marché sanctionne la perte de momentum. 🟢 Datadog (DDOG.US) En hausse après beat sur revenus et bénéfices .

Revenus +29% y/y à 953 M$ , EPS ajusté 0,59 $ .

Guidance de revenus T1 2026 au-dessus des attentes (EPS T1 légèrement sous le consensus).

👉 La traction commerciale l’emporte sur les nuances de marge. 🟢 Spotify (SPOT.US) En hausse après résultats et guidance supérieurs aux attentes .

Forte croissance des MAU et abonnés premium, rentabilité en amélioration.

👉 Le marché salue la qualité de l’exécution et la visibilité 2026. 🔴 Coca-Cola (KO.US) En baisse : EPS légèrement au-dessus , mais revenus sous attentes .

Prévisions 2026 modérées, pesant sur le titre.

👉 Valeur défensive solide, mais peu de catalyseurs de croissance. Source: xStation5 🧭 Lecture de marché Le message du jour est équilibré : Conso plus faible → Fed potentiellement plus souple (soutien aux multiples).

Tech résiliente et dispersion accrue selon la qualité des guidances. À court terme, la dynamique dépendra de la confirmation macro (emplois, inflation) et de la capacité des entreprises—surtout dans la tech—à justifier leurs capex par la croissance et les marges.

