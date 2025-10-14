OUVERTURE US : Wall Street poursuit sa baisse.

Points clés Wall Street débute la séance en baisse – les principaux indices affichent une ouverture dans le rouge

Une journée marquée par les discours des membres du FOMC – le marché attend celui de Jerome Powell, suivi de ceux de Bailey, Walley et Collins. Bowman n'a pas donné de nouveaux signaux.

La faiblesse du marché des cryptomonnaies tire vers le bas les actions liées à ce secteur

Les métaux rares continuent de progresser, les investisseurs les considérant comme des actifs de couverture dans un contexte de tensions commerciales.

Le gouvernement américain reste paralysé, la paralysie administrative se poursuit

Résultats mitigés pour les banques et les chaînes de distribution

La séance d'aujourd'hui à Wall Street débute clairement sous l'influence des vendeurs. Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 perdaient près de 1 % avant l'ouverture, ce qui laisse présager un début de journée tendu. Après les gains enregistrés hier, le marché américain pourrait entrer dans une phase de correction. Les contrats NASDAQ 100 sont les plus touchés. Le Dow et le S&P500 reculent d'environ 1 %, tandis que le Russel 2000 affiche la meilleure performance, avec une baisse d'environ 0,6 %. À l'ouverture des marchés, les principaux indices affichent des baisses nettes, reflétant les tensions croissantes sur de nombreux fronts. Les investisseurs réagissent à l'escalade de la guerre commerciale avec la Chine. De plus, la détérioration de la situation du système financier, avec une volatilité croissante du marché de la dette et des inquiétudes liées à la liquidité, intensifie la pression à la vente. Tout cela est aggravé par la fermeture actuelle du gouvernement fédéral, qui déstabilise la situation depuis plusieurs jours et met à l'épreuve la résilience du marché face au risque. Source: Bloomberg Finance Les baisses touchent principalement le secteur informatique et les industries connexes. Viennent ensuite le secteur financier, qui enregistre les plus fortes baisses. Les secteurs de la santé et de l'industrie au sens large s'en sortent légèrement mieux, mais restent dans le rouge. Les détaillants peuvent se targuer d'une légère hausse. Données macroéconomiques : En raison de la paralysie administrative, les données macroéconomiques ne sont toujours pas publiées, ce qui limite la capacité des investisseurs à évaluer la situation économique. L'attention du marché se porte donc sur les discours des membres du FOMC. Michelle Bowman a déjà terminé son discours, sans apporter de nouvelles informations par rapport à ce que le marché avait déjà anticipé. Plus tard dans la journée, les investisseurs attendent le discours de Jerome Powell, qui pourrait donner le ton pour toute la semaine. Après lui, Andrew Bailey, Susan Walley et Austan Collins prendront également la parole. Chacun de ces discours pourrait avoir un impact sur le sentiment à court terme et les anticipations concernant la politique de la Fed. US500 (D1) Source: Xstation5 Le cours de l'indice, sans correction, a franchi les deux limites du canal de croissance, la moyenne EMA25 et le niveau FIBO 23,6. Les baisses n'ont été stoppées qu'aux niveaux EMA100 et FIBO 50. Actuellement, le cours se situe entre les niveaux FIBO 38,2 et 50. Il est essentiel de maintenir la résistance pour éviter d'aggraver la correction vers le niveau 6500. Cependant, si les acheteurs souhaitent reprendre l'initiative, il est nécessaire de dépasser le niveau FIBO 38,2. Actualités des entreprises : Les entreprises liées aux cryptomonnaies se trouvent dans une situation difficile. Le recul par rapport aux sommets et la détérioration du sentiment affectent la plupart des entreprises associées au trading de cryptomonnaies. Coinbase (COIN.US) perd 4 % à l'ouverture.

Les entreprises liées à l'extraction et au traitement des métaux rares continuent de progresser ces derniers jours, portées par les restrictions chinoises et l'escalade des tensions commerciales. MP Materials (MP.US) progresse de plus de 3 % avant l'ouverture.

Polaris (PII.US), un fabricant de véhicules légers, progresse de plus de 10 % à l'ouverture après avoir annoncé la « scission » de sa division indienne.

Navitas Semiconductors (NVTS.US) — progresse de 24 % après avoir dévoilé sa nouvelle puce pour Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) — progresse de plus de 2 % à l'ouverture après avoir publié un bon rapport pour le troisième trimestre. La banque a relevé ses indicateurs clés et annoncé une expansion de ses activités suite à l'assouplissement récent de la réglementation.

Domino's Pizza (DPZ.US) — La société progresse de plus de 2 % à l'ouverture après avoir publié des résultats dans lesquels la chaîne de restaurants affiche une croissance de ses ventes supérieure aux prévisions des analystes.

