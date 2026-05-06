La saison des résultats reste favorable aux actions américaines . D’après les données de marché disponibles ce mercredi, une large majorité des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont battu les attentes de bénéfices, ce qui limite pour l’instant le débat sur les valorisations élevées

Le S&P 500 évolue près de nouveaux sommets, autour de 7 400 points sur l’US500. L’indice cote désormais près de 20% au-dessus de ses plus bas locaux de fin mars. La comparaison avec l’épisode d’avril 2025, marqué par la panique sur les droits de douane, laisse encore une marge de hausse si le même schéma se répète.

Wall Street progresse nettement ce mercredi, portée par l’espoir d’un accord entre les États-Unis et l’Iran et par les achats sur les indices boursiers. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagnent près de 1% une heure après l’ouverture, tandis que le reflux du pétrole brut pèse sur les groupes énergétiques. Les contrats à terme américains avaient déjà avancé avant l’ouverture, avec une hausse de 1% pour le S&P 500 et de 1,6% pour le Nasdaq 100.

Source: xStation5

Le pétrole recule, l’énergie souffre

Le scénario d’un mémorandum entre Washington et Téhéran a déclenché une baisse du pétrole. Le WTI a chuté fortement ce mercredi, certains relevés de marché faisant état d’un recul proche de 8% à 94,32 dollars le baril.

Les compagnies pétrolières ont reculé en séance. Exxon Mobil et Chevron ont perdu respectivement 3,6% et 3,3%, alors que le S&P 500 progressait de 0,8% au même moment.

Les compagnies aériennes, les croisiéristes et les minières ont évolué à l’inverse. Un prix du carburant plus bas réduit leurs coûts attendus, tandis que l’or et l’argent ont soutenu plusieurs valeurs minières.

Source: xStation5

Actions technologiques : AMD grimpe, Arista décroche

AMD et Super Micro Computer profitent encore de l’IA

Les actions technologiques restent au centre de la séance. AMD gagne 4% après des prévisions supérieures aux attentes dans les puces destinées à l’IA. Super Micro Computer avance de 13%, portée par l’amélioration des marges et une meilleure maîtrise des coûts dans les serveurs d’IA.

Le mouvement s’étend à une partie du secteur des semi-conducteurs. L’appétit reste élevé pour les valeurs exposées aux centres de données, où la demande en puissance de calcul continue de soutenir les carnets de commandes.

Le Nasdaq 100 profite aussi de la hausse d’Uber, qui gagne 9% après des prévisions de réservations brutes supérieures au consensus. CVS Health, GE Aerospace, KKR et Apollo Global progressent aussi après leurs publications ou annonces opérationnelles.

Arista Networks baisse malgré des ventes en hausse

Arista Networks recule après ses résultats. Le chiffre d’affaires du premier trimestre atteint 2,71 milliards de dollars, en hausse de 35% sur un an, contre 2,61 milliards attendus. Le BPA ajusté ressort à 0,87 dollar, contre 0,66 dollar un an plus tôt.

Le problème vient des marges. La société vise une marge opérationnelle ajustée de 46% à 47% au deuxième trimestre, contre 47,8% au premier trimestre et 48,8% un an plus tôt. L’action a perdu près de 14% après la clôture, malgré des ventes supérieures au consensus.

Arista Networks reste exposée au cycle de l’IA via les réseaux pour centres de données. Le groupe a lancé de nouveaux modules optiques XPO à refroidissement liquide et une architecture « universal AI spine » fondée sur sa plateforme 7800. Le débat se déplace désormais vers la capacité à livrer assez vite pour absorber la demande.

Source: xStation5

Emploi privé et Trump Accounts : deux signaux surveillés

L’ADP ralentit, sans casser le scénario de croissance

Les créations d’emplois privés ADP ressortent à 109 000 en avril aux États-Unis, contre 120 000 attendues. Le chiffre reste supérieur à la lecture précédente, révisée autour de 61 000 à 69 000 selon les séries suivies.

Le détail par secteur montre une contribution élevée de l’éducation et de la santé, avec 61 000 créations. Le commerce, les transports et les services aux collectivités ajoutent 25 000 emplois.

Pour Wall Street, ce chiffre ne remet pas en cause le scénario d’un marché du travail encore porteur, mais moins tendu. La publication officielle des créations d’emplois non agricoles reste le rendez-vous le plus suivi par la Fed.

Les Trump Accounts pourraient intégrer des actions

Le département du Trésor américain travaille aussi sur les « Trump Accounts », un programme de comptes d’investissement pour enfants. Le Trésor a désigné BNY Mellon comme agent financier du dispositif en avril, avec Robinhood comme partenaire opérationnel initial.

D’après la presse américaine, le Trésor étudierait l’ajout d’actions à ces comptes. Le sujet peut soutenir le débat sur les flux de long terme vers les marchés actions américains, même si les modalités restent à confirmer.

Pour l’instant, la séance reste dominée par deux facteurs : détente sur le pétrole et achats sur la technologie. Le Nasdaq 100 garde l’avantage, tandis que l’énergie corrige avec la baisse du baril.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street monte-t-elle aujourd’hui ?

Wall Street progresse grâce à l’espoir d’un accord entre les États-Unis et l’Iran, à la baisse du pétrole et à la hausse de plusieurs actions technologiques.

Pourquoi le S&P 500 est-il proche de ses records ?

Le S&P 500 bénéficie de résultats d’entreprises supérieurs aux attentes et d’un reflux des tensions sur l’énergie. L’indice évolue près de 7 400 points.

Pourquoi Arista Networks baisse malgré ses résultats ?

Arista Networks a publié des ventes supérieures aux attentes, mais la marge prévue au deuxième trimestre déçoit. Le titre recule car les attentes étaient déjà élevées.

Quel lien entre le pétrole et les actions américaines ?

Un pétrole moins cher peut réduire les coûts des compagnies aériennes, des croisiéristes et de certaines industries. Il pèse en revanche sur les producteurs d’énergie.

Que signifie le chiffre ADP pour Wall Street ?

L’ADP mesure l’emploi privé américain. À 109 000 créations, il indique un marché du travail encore positif, mais moins vigoureux que prévu.