Le Nasdaq 100 a progressé de 25 % par rapport à son plus bas niveau du 31 mars 📈 Quelle sera la suite ?

Le contrat US100, qui suit l'indice Nasdaq 100, a rebondi de plus de 25 % depuis son plus bas niveau local atteint le 31 mars. Le secteur des semi-conducteurs est l'un des principaux moteurs de cette reprise ; en 2026, il est redevenu un vecteur clé d'optimisme sur le marché américain. Si l'on examine le graphique journalier de l'US100, le RSI approche les 80, ce qui suggère des conditions proches de la surachat, tandis que l'ampleur des gains enregistrés au cours des 35 derniers jours est sans précédent dans l'histoire du marché boursier américain. En conséquence, un recul semble possible. À court terme, les investisseurs pourraient rechercher un soutien clé de la dynamique autour de 28 000 points (ligne de tendance) et 27 000 points (évolution des cours). D'un autre côté, si la tendance haussière se poursuit, un test du niveau des 30 000 points pourrait intervenir d'ici quelques semaines. Cela nécessiterait probablement une baisse des prix du pétrole et des anticipations croissantes de baisses des taux d'intérêt suite à la prise de fonction de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. US100 (D1) Source: xStation5 Il est important de noter que les multiples de valorisation des sociétés composant l'indice restent modérés, principalement en raison des récentes baisses enregistrées dans le secteur des logiciels et d'une saison des résultats solide. Les ratios combinés cours/bénéfice, cours/chiffre d'affaires et cours/valeur comptable se maintiennent à des niveaux historiquement bas. Source: Bloomberg Finance L.P.

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